c8978184cb

215b00fd32

Internacional Ante “absurdas” declaraciones de Maduro: la derecha llama a endurecer discurso contra Venezuela “Todos los que fueron capturados en los destrozos, vienen entrenados de Chile y Perú", fueron las declaraciones del mandatario venezolano que fueron desestimadas por la ministra del Interior, quien rechazó tales formas de enfrentar "los conflictos". Diario UChile Jueves 1 de agosto 2024 18:09 hrs. Foto: Agencia Aton

Compartir en

“Respecto de las declaraciones del presidente Maduro, queremos decir que son completamente absurdas“, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, este jueves al ser consultada por los dichos del mandatario venezolano, quien afirmó que algunos de los detenidos en los protestas en Venezuela son personas chilenas y peruanas. En concreto, Nicolás Maduro aseguró que “todos los que fueron capturados en los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú. Vienen de centros de entrenamiento de esos países y regresaron hace 15 días con planes, dónde, a quién atacar y plata”. Palabras a las que la ministra Tohá respondió que: “Chile es un país democrático, ha dado prueba de ello y de su consistencia, y una cosa que no hacemos es aquello que él mencionó. Pero no sólo es un absurdo, sino que recuerdan otras declaraciones similares, que uno ha escuchado en otros momentos, esa no es la forma de enfrentar las crisis al interior de los países, no es la forma de explicar los conflictos sociales, no lleva por buen camino a nadie“. En tanto, la alcaldesa de Providencia y la presidenciable de la derecha, Evelyn Matthei, sostuvo que es el momento de que el Gobierno “empiece a endurecer el discurso” respecto de la situación en Venezuela. “Porque estaba bien el domingo en la noche y el lunes pedir las actas, pero a estas alturas es obvio que no las van a mostrar y que lo que dijo Maduro antes de los sufragios, que podía haber un baño de sangre, está empezando a suceder. Prácticamente mil personas han sido arrestadas, no sabemos como los están tratando, a los principales lideres los están acusando de cosas increíbles que nosotros no podemos tolerar (…). A estas alturas, ya estamos a jueves, hubo un pronunciamiento de la Comisión Carter, en el fondo, hay mucha evidencia de que esto no va a mejorar“, agregó. Por su parte, el diputado (RN), Andrés Celis, señaló que “estamos frente a un gobierno en Venezuela que está absolutamente interdicto y creo que frente a las palabras del dictador Maduro, lo único que hoy día cabe es poner términos a las relaciones con Venezuela“. “El que haya dicho y ni siquiera insinuado, que en Chile hay un centro, un lugar donde se estaría experimentando, enseñando a personas a poder ser violentas y que hoy día están en Venezuela asesinando a estas 16 personas que lamentablemente han fallecido, creo que es una bofetada al país que Chile no puede aceptar. Así que yo cortaría las relaciones de forma inmediata”, enfatizó. Cabe mencionar que según consigna El País los gobiernos de Brasil, Colombia y México buscarán una salida al conflicto interno que esta ocurriendo en Venezuela pos elecciones, el que ha implicado la detención de ciudadanos en las protestas y la muerte de otros. Por ello, los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (Médico), sostendrán una llamada telefónica este jueves para acordar una postura al respecto.

“Respecto de las declaraciones del presidente Maduro, queremos decir que son completamente absurdas“, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, este jueves al ser consultada por los dichos del mandatario venezolano, quien afirmó que algunos de los detenidos en los protestas en Venezuela son personas chilenas y peruanas. En concreto, Nicolás Maduro aseguró que “todos los que fueron capturados en los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú. Vienen de centros de entrenamiento de esos países y regresaron hace 15 días con planes, dónde, a quién atacar y plata”. Palabras a las que la ministra Tohá respondió que: “Chile es un país democrático, ha dado prueba de ello y de su consistencia, y una cosa que no hacemos es aquello que él mencionó. Pero no sólo es un absurdo, sino que recuerdan otras declaraciones similares, que uno ha escuchado en otros momentos, esa no es la forma de enfrentar las crisis al interior de los países, no es la forma de explicar los conflictos sociales, no lleva por buen camino a nadie“. En tanto, la alcaldesa de Providencia y la presidenciable de la derecha, Evelyn Matthei, sostuvo que es el momento de que el Gobierno “empiece a endurecer el discurso” respecto de la situación en Venezuela. “Porque estaba bien el domingo en la noche y el lunes pedir las actas, pero a estas alturas es obvio que no las van a mostrar y que lo que dijo Maduro antes de los sufragios, que podía haber un baño de sangre, está empezando a suceder. Prácticamente mil personas han sido arrestadas, no sabemos como los están tratando, a los principales lideres los están acusando de cosas increíbles que nosotros no podemos tolerar (…). A estas alturas, ya estamos a jueves, hubo un pronunciamiento de la Comisión Carter, en el fondo, hay mucha evidencia de que esto no va a mejorar“, agregó. Por su parte, el diputado (RN), Andrés Celis, señaló que “estamos frente a un gobierno en Venezuela que está absolutamente interdicto y creo que frente a las palabras del dictador Maduro, lo único que hoy día cabe es poner términos a las relaciones con Venezuela“. “El que haya dicho y ni siquiera insinuado, que en Chile hay un centro, un lugar donde se estaría experimentando, enseñando a personas a poder ser violentas y que hoy día están en Venezuela asesinando a estas 16 personas que lamentablemente han fallecido, creo que es una bofetada al país que Chile no puede aceptar. Así que yo cortaría las relaciones de forma inmediata”, enfatizó. Cabe mencionar que según consigna El País los gobiernos de Brasil, Colombia y México buscarán una salida al conflicto interno que esta ocurriendo en Venezuela pos elecciones, el que ha implicado la detención de ciudadanos en las protestas y la muerte de otros. Por ello, los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (Médico), sostendrán una llamada telefónica este jueves para acordar una postura al respecto.