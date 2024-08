3dac3fe49f

5db615ada1

Nacional Política Seguridad Carmen Gloria Aravena y cárcel de alta seguridad: “Hay que hacerla en el espacio que ha determinado el Gobierno” La senadora del Partido Republicano apuntó a una serie de cambios que se deberían hacer al sistema penitenciario, entre ellos, que exista una segregación entre tipos de delito y que mejore la capacitación de los gendarmes. Diario UChile Jueves 1 de agosto 2024 10:25 hrs. Carmen Gloria Aravena, senadora del Partido Republicano.

Compartir en

Continúa el debate por la cárcel de alta seguridad anunciada por el Gobierno, que hasta el momento, se construirá en la comuna de Santiago Centro. Al respecto, la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, opinó que dicha infraestructura debe ser emplazada donde lo ha señalado el Ejecutivo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora republicana aseguró que dada la compleja situación que se vive a nivel de sistema penitenciario, con problemas como la sobrepoblación, “la gran mayoría y me incluyo, creemos que hay que hacer la cárcel en el espacio que ha determinado el Gobierno”. “Sabemos que hay personas que están en contra, pero es un recinto que tiene las condiciones de otros tipos de institucionalidad alrededor, que permitirían una mayor seguridad de construcción rápida y eso no es un tema menor. Se aprobó hace alrededor de un año una ley que permite que las cárceles sean construidas a través de un sistema en donde todos los tiempos se disminuyen a la mitad en materia de permisos y eso permitiría que esto sea con carácter de urgente”, detalló. Asimismo, la representante de la Región de la Araucanía expresó sus deseos de que “estén todos los votos en ambas Cámaras” para que se apruebe la construcción de la cárcel y que así también se genere “un sistema de funcionamiento de alta seguridad que no existe en Chile”. “Aquí lo que hay son decretos y resoluciones respecto de cómo albergar personas con alto nivel de complejidad, pero no hay una ley que permita un funcionamiento uniforme de Gendarmería con otras modalidades, otros funcionamientos y obviamente con otro perfil respecto de la preparación y el funcionamiento al interior de la cárcel”, dijo. En esa misma línea, Aravena planteó que se requiere “un sistema penitenciario 2.0 que debería partir de la base de una segregación por tipo de delito, porque evidentemente hay personas que podrían con mucha rapidez volver a reinsertarse en la sociedad y este nivel de hacinamiento no lo permite”. “Por otra parte, todos coincidimos en que el sistema penitenciario no da abasto, cambió el escenario y esto debería ser una propuesta concreta que no solo aumente el número de gendarmes, sino que los años de capacitación o de especialización, que les dé herramientas que permitan hacerse cargo del nivel de peligrosidad y complejidad que es trabajar al interior de un recinto penitenciario. En esas dos condiciones trabajar en forma paralela, no solamente en el aumento de superficie, de personal, pero también de la capacidad del personal”, insistió. A juicio de la senadora, también se debe poner atención a “cómo somos capaces de reducir la población penitenciaria previniendo y no necesariamente actuando cuando fue tarde, pero esto requiere un análisis menos politizado, menos ideologizado y menos para la foto”. “La política hoy día en general está siempre cortoplacista, muy mediática, muy de lo que la gente quisiera escuchar. Estas cosas que estamos conversando quizás no a todo el mundo le gustan, muchos han hablado de reponer la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con eso, creo que sería un retroceso; pero hoy día lo de fácil asimilación, lo que la gente quiere escuchar, es lo que pega”, acusó. Revisa la entrevista completa aquí:

Continúa el debate por la cárcel de alta seguridad anunciada por el Gobierno, que hasta el momento, se construirá en la comuna de Santiago Centro. Al respecto, la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, opinó que dicha infraestructura debe ser emplazada donde lo ha señalado el Ejecutivo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora republicana aseguró que dada la compleja situación que se vive a nivel de sistema penitenciario, con problemas como la sobrepoblación, “la gran mayoría y me incluyo, creemos que hay que hacer la cárcel en el espacio que ha determinado el Gobierno”. “Sabemos que hay personas que están en contra, pero es un recinto que tiene las condiciones de otros tipos de institucionalidad alrededor, que permitirían una mayor seguridad de construcción rápida y eso no es un tema menor. Se aprobó hace alrededor de un año una ley que permite que las cárceles sean construidas a través de un sistema en donde todos los tiempos se disminuyen a la mitad en materia de permisos y eso permitiría que esto sea con carácter de urgente”, detalló. Asimismo, la representante de la Región de la Araucanía expresó sus deseos de que “estén todos los votos en ambas Cámaras” para que se apruebe la construcción de la cárcel y que así también se genere “un sistema de funcionamiento de alta seguridad que no existe en Chile”. “Aquí lo que hay son decretos y resoluciones respecto de cómo albergar personas con alto nivel de complejidad, pero no hay una ley que permita un funcionamiento uniforme de Gendarmería con otras modalidades, otros funcionamientos y obviamente con otro perfil respecto de la preparación y el funcionamiento al interior de la cárcel”, dijo. En esa misma línea, Aravena planteó que se requiere “un sistema penitenciario 2.0 que debería partir de la base de una segregación por tipo de delito, porque evidentemente hay personas que podrían con mucha rapidez volver a reinsertarse en la sociedad y este nivel de hacinamiento no lo permite”. “Por otra parte, todos coincidimos en que el sistema penitenciario no da abasto, cambió el escenario y esto debería ser una propuesta concreta que no solo aumente el número de gendarmes, sino que los años de capacitación o de especialización, que les dé herramientas que permitan hacerse cargo del nivel de peligrosidad y complejidad que es trabajar al interior de un recinto penitenciario. En esas dos condiciones trabajar en forma paralela, no solamente en el aumento de superficie, de personal, pero también de la capacidad del personal”, insistió. A juicio de la senadora, también se debe poner atención a “cómo somos capaces de reducir la población penitenciaria previniendo y no necesariamente actuando cuando fue tarde, pero esto requiere un análisis menos politizado, menos ideologizado y menos para la foto”. “La política hoy día en general está siempre cortoplacista, muy mediática, muy de lo que la gente quisiera escuchar. Estas cosas que estamos conversando quizás no a todo el mundo le gustan, muchos han hablado de reponer la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con eso, creo que sería un retroceso; pero hoy día lo de fácil asimilación, lo que la gente quiere escuchar, es lo que pega”, acusó. Revisa la entrevista completa aquí: