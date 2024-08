c8978184cb

215b00fd32

Pensiones Política “Debiera volar”: el optimismo del Gobierno sobre la nueva propuesta de la reforma de pensiones El Ejecutivo propuso un préstamo del 2% reembolsable. El presidente de la UDI celebró que el Ejecutivo "se haya alejado de la lógica del reparto", mientras que la CUT llamó a no insistir en un proyecto que "no tendrá impacto en las personas". Bárbara Paillal Jueves 1 de agosto 2024 17:31 hrs. Foto: Aton.

Compartir en

Optimismo es lo que ronda por el Palacio de La Moneda respecto a los posibles apoyos que pueda concitar la nueva propuesta para destrabar el principal nudo de la reforma de pensiones: el destino del 6% de cotización adicional. “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado”, fue la nueva oferta que presentó el Gobierno este miércoles, en una sesión donde nuevamente no se votó en general el proyecto. Un documento que definen como una muestra de que ya no quedan puntos con “diferencias irreconciliables“. Esto, porque el informe recoge puntos que fueron aportes de parlamentarios y de la Comisión Técnica. Plantea una nueva fórmula para la cotización del 6%, con un 3% a cuentas individuales, y otro 3% a un fondo de solidaridad, donde sólo el 1% va a un aporte permanente, y un 2% a un préstamo reembolsable y con intereses. Sin embargo, el llamado sigue siendo que es momento de votar la reforma en general. Un mensaje que reiteró el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco del Congreso Jóvenes Futuro 2024. El Mandatario aprovechó de enviar un mensaje al senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la comisión de Trabajo del Senado, quién estaba sentado a pocos metros suyo. “Lo bueno de instancias como ésta es que podemos juntarnos quienes pensamos distinto. Ayer con el senador Coloma estábamos peleando porque no quería poner en votación la reforma de pensiones, sin embargo, hoy día estamos juntos en la misma mesa. Quedamos en que la vamos a votar el miércoles finalmente”, sostuvo Boric. Fue en ese momento que el senador gremialista realizó un gesto de negación con la mano. Más tarde, sobre la posibilidad de lograr acuerdos en pensiones, Coloma aseguró que: “Ayer cuando faltaban cinco minutos para la sesión, el Gobierno nos hizo una propuesta. A mi me hubiera encantado que lo hubiera hecho antes, después de cuatro meses, pero ¿sabe lo que me pasa? Yo quiero subir las pensiones, todos queremos, pero la fórmula del gobierno es que sean los trabajadores los que paguen ese aumento de pensiones y no está recurriendo a los recursos del Estado”. En paralelo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que “es una fórmula que debiera volar e insistimos en nuestro llamado a la oposición a que este proyecto de ley se vote, porque si se vota y se aprueba la idea general, eso nos va a permitir hacer todos los ajustes necesarios”. Sobre el detalle de la propuesta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “este fondo va durante un tiempo a recibir un aporte de los trabajadores activos de un 2%, además del 1% que es de carácter permanente, y este aporte del 2% se va a prolongar durante un cierto tiempo, a partir de ahí va a bajar y los que hayan hecho ese aporte, cuyo destino es mejorar las pensiones de los actuales pensionados y los que se jubilen en los próximos 20 años, los van a ver reembolsados con un interés al momento de que se jubilen“. La propuesta ya está comenzando a ser analizada por el mundo político. En conversación con Radio Cooperativa, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, celebró que el Ejecutivo “se haya alejado de la lógica del reparto”, pero planteó reticencias respecto a que aumente la deuda pública. “Vamos a analizar la propuesta del Gobierno de buena fe, pero vamos a ser responsables. Si la propuesta cuadra, vamos; si la propuesta no cuadra, vamos a tener que buscar otra fórmula“, zanjó. Una posición similar, en torno a estudiar la fórmula, planteó la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda. “Es una alternativa que hay que discutir, que hay que pensar, cuantificar, ya que el 1% de este 3% iría a este seguro social que nos permitiría igualar las pensiones entre hombres y mujeres (…). Hay que colocarle número, eso es muy importante, pero es un alternativa que -sin duda- es una combinación de las propuestas tanto del oficialismo, de nosotros, como de la oposición“, señaló. Desde el mundo sindical y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general de la CUT, Eric Campos, sostuvo que “no hay que insistir en una reforma que no va a tener impacto en las personas”. Así, advirtió que la organización “no vamos a celebrar cualquier reforma y yo creo que hay un límite, y el límite era el tres para el reparto o para solidaridad”.

Optimismo es lo que ronda por el Palacio de La Moneda respecto a los posibles apoyos que pueda concitar la nueva propuesta para destrabar el principal nudo de la reforma de pensiones: el destino del 6% de cotización adicional. “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado”, fue la nueva oferta que presentó el Gobierno este miércoles, en una sesión donde nuevamente no se votó en general el proyecto. Un documento que definen como una muestra de que ya no quedan puntos con “diferencias irreconciliables“. Esto, porque el informe recoge puntos que fueron aportes de parlamentarios y de la Comisión Técnica. Plantea una nueva fórmula para la cotización del 6%, con un 3% a cuentas individuales, y otro 3% a un fondo de solidaridad, donde sólo el 1% va a un aporte permanente, y un 2% a un préstamo reembolsable y con intereses. Sin embargo, el llamado sigue siendo que es momento de votar la reforma en general. Un mensaje que reiteró el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco del Congreso Jóvenes Futuro 2024. El Mandatario aprovechó de enviar un mensaje al senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la comisión de Trabajo del Senado, quién estaba sentado a pocos metros suyo. “Lo bueno de instancias como ésta es que podemos juntarnos quienes pensamos distinto. Ayer con el senador Coloma estábamos peleando porque no quería poner en votación la reforma de pensiones, sin embargo, hoy día estamos juntos en la misma mesa. Quedamos en que la vamos a votar el miércoles finalmente”, sostuvo Boric. Fue en ese momento que el senador gremialista realizó un gesto de negación con la mano. Más tarde, sobre la posibilidad de lograr acuerdos en pensiones, Coloma aseguró que: “Ayer cuando faltaban cinco minutos para la sesión, el Gobierno nos hizo una propuesta. A mi me hubiera encantado que lo hubiera hecho antes, después de cuatro meses, pero ¿sabe lo que me pasa? Yo quiero subir las pensiones, todos queremos, pero la fórmula del gobierno es que sean los trabajadores los que paguen ese aumento de pensiones y no está recurriendo a los recursos del Estado”. En paralelo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que “es una fórmula que debiera volar e insistimos en nuestro llamado a la oposición a que este proyecto de ley se vote, porque si se vota y se aprueba la idea general, eso nos va a permitir hacer todos los ajustes necesarios”. Sobre el detalle de la propuesta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “este fondo va durante un tiempo a recibir un aporte de los trabajadores activos de un 2%, además del 1% que es de carácter permanente, y este aporte del 2% se va a prolongar durante un cierto tiempo, a partir de ahí va a bajar y los que hayan hecho ese aporte, cuyo destino es mejorar las pensiones de los actuales pensionados y los que se jubilen en los próximos 20 años, los van a ver reembolsados con un interés al momento de que se jubilen“. La propuesta ya está comenzando a ser analizada por el mundo político. En conversación con Radio Cooperativa, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, celebró que el Ejecutivo “se haya alejado de la lógica del reparto”, pero planteó reticencias respecto a que aumente la deuda pública. “Vamos a analizar la propuesta del Gobierno de buena fe, pero vamos a ser responsables. Si la propuesta cuadra, vamos; si la propuesta no cuadra, vamos a tener que buscar otra fórmula“, zanjó. Una posición similar, en torno a estudiar la fórmula, planteó la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda. “Es una alternativa que hay que discutir, que hay que pensar, cuantificar, ya que el 1% de este 3% iría a este seguro social que nos permitiría igualar las pensiones entre hombres y mujeres (…). Hay que colocarle número, eso es muy importante, pero es un alternativa que -sin duda- es una combinación de las propuestas tanto del oficialismo, de nosotros, como de la oposición“, señaló. Desde el mundo sindical y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general de la CUT, Eric Campos, sostuvo que “no hay que insistir en una reforma que no va a tener impacto en las personas”. Así, advirtió que la organización “no vamos a celebrar cualquier reforma y yo creo que hay un límite, y el límite era el tres para el reparto o para solidaridad”.