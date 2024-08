dbbce603c0

Cultura Andrés Rodríguez y el ciclo “Ópera para todos”: “El teatro ha estado lleno, la gente tiene hambre de cosas nuevas” El ex director del Teatro Municipal de Santiago se encuentra trabajando con el Teatro Zoco en una serie de conciertos y ciclos de música clásica que consideran piano, ópera y grandes compositores. El 9 de agosto será el turno de "La flauta mágica". Catalina Araya Viernes 2 de agosto 2024 19:15 hrs. "Ópera para todos", nuevo ciclo de canto lirico del Centro para las Artes Zoco

El pasado 10 de julio arrancó en el Teatro Zoco el ciclo “Ópera para todos”, una programación musical de cinco conciertos que, de aquí a octubre del 2024, traerán a Santiago lo mejor del canto lírico. Una iniciativa que también cuenta con la colaboración de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, y donde la participación de Andrés Rodríguez, abogado, gestor cultural e histórico ex director del Teatro Municipal de Santiago ha sido crucial. La colaboración entre Rodríguez y la sala surgió a raíz de la inquietud en torno a cómo ampliar la programación de Zoco para lograr que su cartelera tuviera una presencia más o menos permanente de conciertos clásicos. Alianza que hace unos meses ya cerró con éxito una temporada de cinco recitales de piano que contó con intérpretes como Sebastián Arredondo y Danor Quinteros, y que a fin de año cerrará con una programación dedicada a grandes compositores de la música. “Estamos tratando de dar una visión completa al público de todas las posibilidades que tiene la música clásica. O sea, desde la música para piano solo, o para el canto en el caso de la ‘Ópera para todos'”, resumió Rodríguez en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “A esto -sumó-, hay que agregarle las actividades que ya se desarrollaban en Zoco, donde tienen obras de teatro todos los fines de semanas, y también la temporada de música de cámara que está haciendo la Orquesta Marga Marga que dirige Luis José Recart. Un panorama musical muy completo”. Según explicó el gestor cultural, y en el caso de los conciertos de ópera, se trata de presentaciones que no exceden la hora y 10 minutos de duración. “Es una oferta muy amplia y muy atractiva porque no son muy largos. Empiezan a las 8 de la noche, lo que da tiempo para después volver a la casa relativamente temprano. Así, la gente no se cansa. No es un esfuerzo, no hay que prepararse intelectualmente para ver un concierto. Simplemente es una invitación a dejarse llevar por la música“, sintetizó. Alimentar el interés del público A lo largo de sus más de cuarenta años de trayectoria, Andrés Rodríguez ha podido conocer de cerca la relación del público chileno con las propuestas relacionadas a lo que popularmente conocemos como música docta. Sin embargo, para el ex director del Municipal el mayor indicador del interés que existe en Chile ante este tipo de expresión artística está a la vista en los mismos conciertos que actualmente se llevan a cabo en Zoco, con una convocatoria que hasta ahora ha sido bastante exitosa. “Yo creo que está la inquietud y el interés del público, y que se hace manifiesto por este tipo de música. Porque además son músicas variadas. Al que le gusta el piano va al ciclo de piano, el que prefiere la ópera va a ver las selecciones de óperas, que no son escenificadas, sino en forma concierto, pero siguen siendo las mismas melodías famosas de ‘La Traviata’, de Madame Butterfly“, aseguró Rodríguez, agregando que “la gente quiere expandir su radio cultural, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el en el Teatro Zoco”. “El teatro ha estado absolutamente lleno. Esto significa que la gente tiene hambre de cosas nuevas, que aunque no estén familiarizados con el idioma musical están abiertos a dejarse llevar por la música y por todo lo que propone esta iniciativa, que da una visión bastante completa”, añadió el abogado. Por otro lado, también destacó el enorme semillero de talentos que existe en nuestro país en cuanto a intérpretes líricos, varios de los cuales estarán presentes a lo largo de este ciclo. Una de ellas será Carmen Luisa Letelier, profesora de canto y ganadora del Premio Nacional de Artes Musicales de Chile en 2010, que el 21 de agosto estará dirigiendo la sesión dedicada a la Zarzuela. A ella, se sumará el 9 de octubre la destacadísima soprano Verónica Villarroel, quien interpretará junto a varios miembros de su academia de arte un paseo por diversas óperas. “En Chile hay mucha gente joven, muy talentosa, que están muy preparados, son muy estudiosos, y que uno los puede ver en cualquier evento lírico al que va. Por ejemplo, en el Municipal de Santiago se acaba de hacer ‘La flauta mágica’, que requiere de una gran cantidad de personajes y donde había una gran cantidad de talentos chilenos”, comentó Rodríguez. “Aquí, el talento sobra. Tenemos voces bonitas para repartir en Chile, y esta posibilidad de hacer esta temporada en el Teatro Zoco significa que se acerquen al público de Lo Barnechea y también de otras comunas”, afirmó. Cabe destacar que el próximo concierto del ciclo “Ópera para todos” se realizará el miércoles 7 de agosto, donde se interpretará un conjunto de las más conocidas arias y conjuntos de “La flauta mágica” de Mozart.

