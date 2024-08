1d361b23f3

Internacional Mladen Yopo por rol de Brasil, Colombia y México en situación de Venezuela: “Son países progresistas que pueden presionar por la verificación de las votaciones” El analista internacional destacó que es "vital" incorporar a las fuerzas armadas para lograr un acuerdo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. "Hay que buscar elementos de transición para que sean parte del proceso", afirmó. Pilar León Pardo Viernes 2 de agosto 2024 17:58 hrs. Presidentes de Colombia, México y Brasil: Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Inácio Lula da Silva, respectivamente.

“Estamos a la espera de conocer los resultados y los datos verificados de la elección que tuvo lugar en Venezuela el domingo pasado”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, este viernes sobre la situación en el país caribeño. Así, el canciller afirmó que “la proclamación de el presidente Maduro y su reelección no tiene base, no se apoya en información fidedigna y creemos que todavía hace falta conocer todos los datos, la información, respecto de los comicios, tener un informe que justamente compruebe lo que sucedió, mientras no tengamos esa información, no podemos anunciar nuestro apoyo a ningún candidato”. Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Chile que se suman a la solicitud que hicieron mediante un comunicado conjunto los gobiernos de Brasil, México y Colombia. “Hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación“, consigna el documento. El texto además señala que: “Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los datos”. De esta manera, los mandatarios Lula Da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, un día después del rechazo a la resolución de la OEA, buscan lograr una solución política en Venezuela, país que durante estos días ha estado marcado por las protestas y manifestaciones ciudadanas. Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico y analista internacional, Mladen Yopo, sostuvo que es elemento positivo la mediación de Brasil, Colombia y México pues son tres país progresistas con gobiernos de izquierda que podrían entrar a presionar para que exista una verificación de las votaciones. “Porque la mayoría de los países lo que están pidiendo ahora es la verificación de las elecciones, primero, con elementos que sean objetivos, es decir, con personas que no estén involucradas directamente en uno u otro de los bandos, sino con observadores o veedores internacionales. Segundo, que se cumpla el proceso de contrastación de las actas que tiene cada una de las mesas que fueron pasadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), y en ese sentido, ello va de alguna forma a determinar la legitimidad o no de alguno de los dos candidatos“, añadió. No obstante, el experto en materia internacional sostuvo que “es difícil ver una solución en este momento en Venezuela, más bien hay una suerte de tira y afloja. Maduro va a tratar de mantenerse en el poder y de no entregar las actas, si es que son actas que de alguna forma le son contrarias, porque implicaría dejar el gobierno y eso significa que a futuro podría ser juzgado por distintos motivos de corrupción hasta por crímenes que se han cometido durante los años de su mandato”. “Lo veo difícil sobre todo cuando él tiene muy involucradas a las fuerzas armadas y a las policías, más ciertos comandos chavistas civiles que tienen armados que funcionan en distintos barrios. ¿Cuál es el tema de fondo? Hoy más bien es que las fuerzas armadas se den cuenta que Venezuela es un país que cada día va quedando más aislado, no solamente de la comunidad que podría llamarse de países de derecha sino que también en países que tienen gobiernos progresistas o directamente de izquierda como el caso de Colombia, Brasil, Chile y México“, agregó. En ese sentido, para Yopo es “vital incorporar a las fuerzas armadas en los procesos de negociación” que se den en Venezuela como solución política a la situación pos elecciones. “Hay una posibilidad que hoy las fuerzas armada entren a conversar en un acuerdo que les dé ciertas certezas de no llegar a una desestructuración y persecución total. Yo creo que hay que buscar elementos de transición que permitan ir generando que las fuerzas armadas vayan permitiendo un recuento de votos y se involucren un poco más en este proceso”, explicó. Sin embargo, el analista internacional es enfático en señalar que: “No lo veo tan claro en este momento, porque a la oposición hoy la siento, sobre todo en su liderazgo, un poco más atrincherada. En ese sentido, no ha dado ese paso para hacer un llamado y buscar alguna forma de solución para generar un camino que permita que las fuerzas armadas se sientan seguras de que no va haber un elemento de revancha“. Por otro lado, sobre el actuar del Gobierno de Chile respecto de la situación en Venezuela, Mladen Yopo aseveró que “el Presidente Gabriel Boric ha tenido un rol bien importante en general. Su postura a nivel internacional ha sido muy coherente en defensa de los derechos humanos, por un lado, y en la defensa de la democracia“. “Tuvo palabras en algunos temas con respecto a China, ha hecho declaraciones sobre Venezuela, Nicaragua, como ha tenido también la misma fuerza en defender los derechos humanos frente a lo que está pasando acerca del genocidio en Gaza. Entonces, yo creo que él ha tenido una apuesta muy importante en términos de hacer valer lo que fueron nuestros aprendizajes después de una feroz dictadura en Chile“, añadió. Cabe señalar que el próximo lunes el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegará a Santiago y se reunirá con el Presidente Boric, instancia en la que abordaran conjuntamente la situación en Venezuela. En tanto, el CNE de Venezuela ratificó este viernes que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fue reelegido en los comicios presidenciales del 28 de julio. El presidente de la institución, Elvis Amoroso, entregó esta información sin que todavía el consejo publique los resultados desglosados, solicitud presentada por diferentes países del mundo para darle legitimidad a la votación.

