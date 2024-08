1d361b23f3

Migración Ximena Póo por posible ola migratoria: “Hay que enfatizar en la seguridad humana, no sólo en el resguardo fronterizo” La experta en racismo y migración explicó que la crisis que enfrenta Venezuela tras los comicios electorales es una situación que afectará al país. "Nos tiene que impactar porque somos parte de la región y eso Chile no lo asume", señaló. Diario UChile Viernes 2 de agosto 2024 13:14 hrs. Foto: Agencia ATON

Tras las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, los subsecretarios de Interior y de Defensa, Manuel Monsalve y Ricardo Montero, respectivamente, lideraron una sesión del Consejo de Seguridad en Colchane, Región de Tarapacá, cerca de la frontera con Bolivia. El encuentro tuvo lugar porque de acuerdo al subsecretario del Interior existe preocupación por parte del Gobierno ante una posible ola migratoria proveniente desde Venezuela. “Prometer que nadie va a ingresar, sería construir una promesa falsa. Lo que podemos hacer es colocar todas las capacidades del Estado para impedir que eso ocurra, pero si una persona igual logra ingresar, tenemos que ser capaces de detenerla, y tenemos que ser capaces de identificarla y de buscar su entidad”, dijo Monsalve este jueves. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, Ximena Póo, sostuvo que “hay que sentarse y mirar la cartografía de los procesos migratorios, poner sobre la mesa la seguridad humana de estos procesos y no solamente la seguridad fronteriza, que es importante, donde también falta musculatura y funcionarios públicos, no sólo de la policía”. “Esto pasa cuando la infraestructura del Estado no es suficiente y no se toman las medidas necesarias. El tema de la migración es un asunto estatal y, por supuesto, es una materia de construcción del día a día, de la cotidianidad, de cómo nos hacemos cargo de que vivimos en America Latina. Ahora, dentro del régimen autoritario que se vive en Venezuela, efectivamente, todo ese caos que se produce da cuenta de cómo nos afecta y nos tiene que impactar porque somos parte de esta región. Eso Chile todavía no lo asume, ni cotidianamente, ni con la musculatura que tiene este Estado”, afirmó. Asimismo, la académica de la Casa de Bello explicó que: “Si lo ponemos en términos de criminalidad, la doctrina Valencia ha sido también muy complicada para la migración, ha impactado mucho, porque hay muchas personas que están en prisión preventiva en Chile y de ellos 8 mil 400 son extranjeros, donde 2 mil 256 son venezolanos, entonces, es bien compleja toda la situación”. “Chile llega siempre tarde a lo que pasa nivel mundial, pese a las redes sociales, a las comunicaciones que han mejorado y a la desinformación, donde puede haber información errónea y maliciosa. Sobre esta última en nuestro país hay mucha y la gente se tiende a quedar con impresiones que dan cuenta de emociones bastante primarias como el miedo, el que además es adictivo. Así, tendemos a ver constantemente a la migración como enemiga y eso ha calado profundo en esa construcción cotidiana de vida y de relaciones”, añadió. En es sentido, Póo enfatizó en que “esos vínculos son permeados en nuestra forma autoritaria de concebir la vida social en Chile. La dictadura pegó muy fuerte en eso y tenemos una construcción estatal que se relaciona con el diario vivir desde el autoritarismo portaliano. Y en nuestro páis también sabemos del racismo y la discriminación que han sufrido los pueblos originarios, entonces, hay un continuo permanente. Ese autoritarismo no es solamente de la derecha o extrema derecha, recordemos que estamos en periodo pre electoral, donde algunos discursos se exacerban”. Revisa la entrevista completa aquí:

