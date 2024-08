Boric reafirma que no reconoce triunfo de Maduro: “No validaremos ningún resultado que no esté verificado”

d42c90fe5d

681ad1cd1e

El Presidente Gabriel Boric reafirmó la postura del Estado de Chile respecto a las elecciones en Venezuela el pasado domingo. Luego del arribo del embajador chileno en dicho país, Jaime Gazmuri, el Mandatario destacó que “no reconoce el triunfo” de Nicolás Maduro. El Jefe de Estado fue uno de los primeros líderes de América Latina en cuestionar los resultados entregados por el Centro Nacional Electoral (CNE) de Venezuela -institución dominada por el chavismo-, que dieron como triunfador a Maduro. Misma entidad que días más tarde, tras fuertes cuestionamiento de la oposición venezolana y la comunidad internacional, entregó actas sin desglosar ratificando la victoria del candidato del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). De esa manera, este sábado el Presidente Boric se reunió con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, luego de que el representante chileno en el país caribeño llegara al territorio nacional después de haber sido expulsado de Venezuela, al igual que otros diplomáticos de la región, por el régimen de Nicolás Maduro. “Recibí en La Moneda al canciller, Alberto van Klaveren, y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión“, escribió Boric en su cuenta de X, en medio de intensas presiones por parte de la oposición chilena, que insiste en que el Jefe de Estado reconozca al candidato opositor, Edmundo Gonzalez, como presidente electo. Asimismo, el Mandatario aseveró que el Gobierno mantendrá su posición: “No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además, hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”. Recibí en La Moneda al canciller @AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado… pic.twitter.com/sKorxaKiS3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 3, 2024 Este lunes el Presidente Boric recibirá a su par de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien estará acompañado de una delegación de 14 ministros y ministras, además de autoridades y representantes de agencias, empresas y fundaciones de dicho país. Se espera que en el encuentro entre ambos líderes latinoamericanos conversen sobre la situación de Venezuela y, según La Tercera, juntos elaborarán una declaración en la que abordarán los desafíos de la región.

El Presidente Gabriel Boric reafirmó la postura del Estado de Chile respecto a las elecciones en Venezuela el pasado domingo. Luego del arribo del embajador chileno en dicho país, Jaime Gazmuri, el Mandatario destacó que “no reconoce el triunfo” de Nicolás Maduro. El Jefe de Estado fue uno de los primeros líderes de América Latina en cuestionar los resultados entregados por el Centro Nacional Electoral (CNE) de Venezuela -institución dominada por el chavismo-, que dieron como triunfador a Maduro. Misma entidad que días más tarde, tras fuertes cuestionamiento de la oposición venezolana y la comunidad internacional, entregó actas sin desglosar ratificando la victoria del candidato del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). De esa manera, este sábado el Presidente Boric se reunió con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, luego de que el representante chileno en el país caribeño llegara al territorio nacional después de haber sido expulsado de Venezuela, al igual que otros diplomáticos de la región, por el régimen de Nicolás Maduro. “Recibí en La Moneda al canciller, Alberto van Klaveren, y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión“, escribió Boric en su cuenta de X, en medio de intensas presiones por parte de la oposición chilena, que insiste en que el Jefe de Estado reconozca al candidato opositor, Edmundo Gonzalez, como presidente electo. Asimismo, el Mandatario aseveró que el Gobierno mantendrá su posición: “No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además, hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”. Recibí en La Moneda al canciller @AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado… pic.twitter.com/sKorxaKiS3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 3, 2024 Este lunes el Presidente Boric recibirá a su par de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien estará acompañado de una delegación de 14 ministros y ministras, además de autoridades y representantes de agencias, empresas y fundaciones de dicho país. Se espera que en el encuentro entre ambos líderes latinoamericanos conversen sobre la situación de Venezuela y, según La Tercera, juntos elaborarán una declaración en la que abordarán los desafíos de la región.