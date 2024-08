0bb5f5291c

Internacional Ante escalada de violencia en Venezuela: oposición presiona a Boric para que reconozca triunfo de Edmundo González El Mandatario reiteró su postura de no reconocer a Maduro hasta conocer las cifras oficiales del proceso electoral venezolano. Mientras, organizaciones de DDHH denuncian 988 detenidos y 11 muertos desde el inicio de las protestas. Camilo Vega Martinez Domingo 4 de agosto 2024 18:10 hrs. Presidente Gabriel Boric elecciones Venezuela. Javier Salvo/Aton Chile

Sigue escalando la tensión en la región tras las elecciones en Venezuela. La preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos gira en torno a la violencia que se ha evidenciado en el país, por las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y la persecución contra líderes opositores. A una semana del proceso electoral impugnado por la oposición venezolana, la organización Foro Penal reportó un saldo de 988 detenidos y 11 muertos en el marco de fuertes manifestaciones ciudadanas. Una cifra que se contrapone a la dada por Maduro, quién anunció este sábado que se han realizado 2 mil detenidos. Detenciones que han generado alarma por la falta de garantía de los derechos básicos. Desde la organización Provea señalaron que estos hechos constituyen una “violación al derecho a la defensa y debido proceso”. En tanto, son diversas las ONG que se han pronunciado en las últimas horas, alertando su preocupación en materia de derechos humanos. “La respuesta del Estado ha sido una ola de represión a nivel nacional”, expresaron en un comunicado conjunto el Observatorio Venezonalo de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). “Violencia y represión, resultado del accionar de los cuerpos de seguridad del Estado, civiles armados, conocidos como colectivos, y de los grupos que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz”, denunciaron. Una escalada de tensión en medio de presiones internacionales contra Maduro. Mientras algunos países han declarado a Edmundo González como ganador y como nuevo presidente de Venezuela, en Chile la postura ha sido más bien cauta. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, tras recibir al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, indicó que es “probable” que el candidato opositor fuera el vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio. Por su parte, el Presidente Gabriel Boric mantuvo el tono de los últimos días tras reunirse con el embajador en La Moneda. “Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”, afirmó en su cuenta de X. Se espera que este lunes el Mandatario reciba al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en un encuentro donde Venezuela será uno de los ejes y donde se llevaría a cabo una declaración en conjunto ante el escenario actual en el continente. Presiones políticas al Gobierno A pesar de lo anterior, desde la oposición chilena insisten que el Presidente Boric debe reconocer formalmente el triunfo de Edmundo González. Además, respecto a la reunión con Lula, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, llamó a que Chile incida en la estrategia que están llevando a cabo Brasil, Colombia y México, a quiénes acusó de generar “una medida dilatoria” para que “el régimen de Maduro intente inventar las actas”. “Me imagino que el Presidente Boric se quiere convencer personalmente si el esfuerzo de Brasil, Colombia y México es sincero. Porque es muy evidente que esas actas no existen”, lanzó el miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. “Por lo tanto, le pido al Presidente Boric que no baje los brazos, que en su diálogo con el presidente Lula mantenga la posición y, si no se convence del esfuerzo del presidente Lula, ya diga derechamente que no reconoce el régimen de Nicolás Maduro y pase a una escala distinta”, remarcó. Mismo tono utilizado por la presidenta del Partido Demócratas, la senadora Ximena Rincón, para referirse a la reunión que sostendrá el Presidente Boric con su par de Brasil. “Me encantaría que puedan, uno, reconocer formalmente al gobierno del presidente Edmundo González en Venezuela. Y dos, exigir a Maduro que deje el poder. Eso sería óptimo. Sé que han empezado negociaciones en esa línea con distintos líderes a nivel mundial. Lo que podemos señalar es que en esas negociaciones pueda estar el presidente electo, sino que también María Corina Machado”, expresó Rincón. En la vereda del frente, el senador oficialista, Juan Luis Castro (PS) recalcó que la actitud de Boric “ha sido la correcta”. “No hay que ponerse nerviosos en esto. Es evidente, como dijo el canciller, que ganó González. Pero en cada momento se define cada estrategia”, analizó el parlamentario. “Hoy Chile tiene relaciones rotas (con Venezuela). Se le expulsó el cuerpo diplomático. Se trata de luchar una situación de migración muy compleja y masiva en Chile”, dijo Castro. El senador socialista destacó que no le “pasarían la boleta a los venezolanos de lo que hace Maduro” y valoró que “políticamente, la conducta de Chile ha sido impecable“, pues “fue el primer gobierno en decir ‘alto, no reconoceremos hasta que muestren las actas’”.

