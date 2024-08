0bb5f5291c

Cultura Carlitos Páez, sobreviviente de Los Andes: “Cualquiera pudo haber vivido esta historia. Es un mérito del ser humano” El protagonista del accidente aéreo que hace 52 años azotó la cordillera llegará al Teatro de la U. de Chile para realizar su primera charla abierta en el país junto a Felipe Otaño, actor que lo interpreta en la película "La sociedad de la nieve". Catalina Araya Domingo 4 de agosto 2024 13:18 hrs. Carlitos Páez y Felipe Otaño, actor que lo interpreta en "La sociedad de la nieve".

El 13 de octubre de 1972 es una fecha marcó nuestra historia reciente. Ese día, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya partía desde Montevideo con destino a Santiago de Chile para transportar a un grupo de cinco tripulantes y cuarenta pasajeros, incluidos 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club. Los deportistas disputarían un encuentro contra los chilenos del Old Boys Club. Pero las malas condiciones climatológicas y un error en la lectura de los aparatos de navegación terminaron con el avión estrellado en medio de la Cordillera de Los Andes, con los uruguayos varados y completamente aislados en medio de la nieve. Sin embargo, lo que pintaba para ser una de las mayores tragedias aeronáuticas de la historia se transformó en un verdadero milagro cuando, al día 72, dos de los sobrevivientes del accidente se encontraron con un arriero chileno en la orilla del río Barroso, tras una larga expedición en búsqueda de ayuda. Esto, varias semanas después de que las autoridades nacionales asumieran su presunto fallecimiento. Una historia gigantesca que ha inspirado libros, documentales y películas como “La sociedad de la nieve“, la más reciente adaptación cinematográfica del libro homónimo escrito por Pablo Vierci, y que se aventuró a retratar la resiliencia de aquel grupo de jóvenes que se sobrepusieron a la muerte. Carlitos Páez era el tripulante más joven del vuelo 571. Tenía apenas 18 cuando sucedió el accidente. Hoy, a 52 años de los hechos, dicta conferencias por todo el mundo con la misión de transformar la tragedia en una lección de vida. “La gente las recibe con pasión porque yo les hago dar cuenta de que ellos podían haber estado en esta historia“, afirmó Páez en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Es diferente, por ejemplo, a alguien que escala el Everest, lo que también es muy loable, pero que resulta ajeno al público. Y creo que ese es el hallazgo: que cualquiera pudo haber vivido esta historia. Y entonces te sentís involucrado”. “Es más, mi conferencia no es corta”, ilustró sobre estas charlas, las que comenzó a realizar cerca del 2002. “Dura una hora y cuarto, y todavía nadie se durmió. El día que se duerma uno dejo de dar conferencias“, agregó entre risas. El próximo 28 de agosto, Páez llegará al Teatro de la Universidad de Chile para presentar “Más allá de la Sociedad de la nieve” que, aunque no es su primera ponencia en nuestro país, si será la primera en ser completamente abierta al público. Además, contará con la presencia de Felipe Otaño, el joven actor argentino que lo interpreta en el exitoso filme distribuido por Netflix. “La verdad es que volver a Chile siempre me hace una ilusión, y más en una conferencia abierta como esta. En general, voy a conferencias de empresas que son cerradas, donde la gente común no puede ir. Pero en este caso puede ir cualquier persona, cualquiera de los miles de personas que miraron la película, que creo que fue una película maravillosamente bien encarada“, aseguró el empresario. Sobre su relación con Otaño, confidenció que se trata de una amistad que traspasó los rodajes de la película. “Nos hicimos muy amigos, y creo que la interpretación de él es muy buena. Y la verdad es que me emociona bastante. Para él me imagino que también es así, porque representar a alguien que está vivo debe ser algo muy emocionante”. Un filme esperanzador Tras su estreno en diciembre del 2023, “La sociedad de la nieve” se transformó en todo un fenómeno cinematográfico que conectó especialmente con el público más joven. Un éxito que, además, alzó al estrellato a varios de sus protagonistas. “Ellos van a Ecuador ahora, los actores solos, porque las chicas se han quedado enamoradas de ellos“, soltó Carlitos con una sonrisa. De todas formas, esa conexión con las nuevas generaciones es una de las cosas que más destaca de todo el boom detrás del largometraje, nominado a Mejor película internacional en los Oscar y donde él mismo tuvo una aparición interpretando a su padre, el pintor y escultor uruguayo Carlos Páez, quien fue el encargado de anunciar la lista de los sobrevivientes a través de la radio. “Le ha entrado mucho a la juventud, y me parece que está bueno mostrar valores solidarios, de amistad, de amor, especialmente cuando el mundo está pasando por momentos difíciles. Está muy buena esa interacción. Imagínate que el primer libro que leyó Pipe en su vida fue ‘La sociedad de la nieve’, sin saber que años después me iba a interpretar. Así que creo que hay un montón de anécdotas muy divertidas, muy duras también. A la película le di una proyección mundial que bien se lo merecen, porque el trabajo que hicieron fue espectacular”, afirmó. Igualmente, valoró que el filme “los hace pensar. Los hace alejarse del PlayStation y dimensionar la capacidad del ser humano en la lucha por la familia, por la solidaridad, por la amistad, por el amor por el otro. Y también es una película desgarradora, en el sentido de que quien cuenta la historia es uno de los que muere, y realmente es duro. Pero bueno, la realidad fue así y pudimos salir adelante. Éramos un grupo que no conocíamos Chile, no conocíamos la cordillera, no conocíamos la nieve y, sin embargo, todos juntos, que es el gran mensaje, con el mismo objetivo, llegamos al final. Y eso es de lo que se trata”. Aunque hizo un pequeño alcance: “No se olviden de que el original soy yo, como digo siempre. Están todas enamoradas de Pipe, pero a mí me dejan de lado. Yo soy el viejito de la película…”. Encarar la tragedia con humor Páez también adelantó algunos de los detalles de su conferencia para Santiago de Chile. Aseguró que será una conversación distendida junto a Otaño, donde proyectarán algunas escenas de la película y responderán las preguntas del público. Y en todo esto, el humor juega un rol central. “Es imposible encarar las historias duras si no lo haces con humor. Y esta es una historia realmente dura“, afirmó. “Pipe tiene el mismo sentido del humor que yo. Creo que yo soy más divertido, pero bueno. La verdad es que me divierto mucho con él porque un poco como que jugamos a ver quién es más gracioso de los dos”. Otra cosa que Carlitos tiene muy presente es el cariño que ha recibido por parte del público posterior al estreno de la película. “La verdad es que no sé por qué, quizás porque soy extrovertido. Pero bueno, me tocó. Se ve que lo tengo innatamente. Además yo no soy conferencista. Soy alguien que cuenta una historia, y creo que la cuento bien”, concluyó. “La gente se apasiona con esta historia, realmente. Fíjate que lleva tres películas hechas, 26 libros escritos, nueve documentales. Es una historia gigantesca y que va a seguir con el tiempo. Ya hay coachs que hablan de ella sin haber estado en la historia. Eso es lo que provocamos nosotros sin saberlo. Yo tenía 18 años. Imagínate caer en la cordillera. Nosotros venimos de un país sin nieve, no llevábamos recursos, y sin embargo pudimos con esto. Murieron mis dos mejores amigos, otras 29 personas. Y nuestra lucha era por cosas simples. Por volver a tu casa con tu mamá, con tu papá, llegar en Navidad. Y lo logramos después de 70 días en la cordillera“, reflexionó Páez. Lo que ya no es un misterio para el empresario es el mérito que hay detrás de aquella vivencia. Así lo pudo descifrar a lo largo de estos años: “Esta es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. O sea, cualquiera pudo haber estado en ella. No es un mérito mío ni de uruguayos, es un mérito del ser humano, que tiene capacidades que muchas veces desconocemos que tenemos“.

