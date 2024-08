201362304e

71b8db55f5

París 2024 Ángel Barajas le da una histórica medalla a Colombia en la gimnasia El gimnasta colombiano terminó segundo la prueba de barra fija, siendo la primera medalla en la historia de su país en este deporte. Diario UChile Lunes 5 de agosto 2024 13:24 hrs. El colombiano sumó la primera medalla para Colombia de su historia en la gimnasia. Foto: Getty Images/Olýmpics.com.

Compartir en

Ángel Barajas despertó a Colombia con una histórica medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. La plata del cucuteño en la prueba de barra fija es la primera medalla olímpica de la historia de la gimnasia artística colombiana, y la primera también para la delegación cafetera en estos Juegos Olímpicos. Una plata que además sabe a oro, pues Ángel Barajas marcó la misma nota en su presentación que el nuevo campeón olímpico, Oka Sinnosuke, con 14.533 puntos. El colombiano recibió 6.600 puntos en dificultad y 7.933 en ejecución, mientras que el japonés recibió 5.900 y 8.633 respectivamente. La mejor nota en ejecución dio el oro al nipón. “Me hace sentir muy orgulloso. Tantas cosas que he sacrificado, tanto esfuerzo y dedicación está valiendo la pena ahorita y siempre lo va a valer. Estoy muy feliz por el gran trabajo que he hecho”, declaró Ángel Barajas a Olympics.com. Con esta medalla, Colombia se une a Brasil como los únicos países de América del Sur que han ganado una medalla olímpica de gimnasia artística. En categoría masculina, el cucuteño une sus nombres a los de Arthur Zanetti, Arthur Mariano y Diego Hypolito. Barajas, que creció admirando a una leyenda de la gimnasia colombiana como Jossimar Calvo, se anunciaba desde hace tiempo como una de las grandes promesas de la gimnasia, y no solo de la región. En el Mundial Júnior de 2023, Ángel Barajas ya hizo historia al convertirse en el primer gimnasta colombiano en proclamarse campeón del mundo en esa categoría. Fue con un oro en barras paralelas, a los que añadió otro en suelo, una plata en el concurso completo y un bronce en barra fija. A pesar de esas cuatro medallas mundiales, parece que a sus 17 años (cumplirá 18 el día después de la Ceremonia de Clausura) estos Juegos Olímpicos llegaban demasiado pronto para él. Sin embargo, en una final en la que algunos de los grandes especialistas del mundo cometieron errores costosos, Barajas completó un gran ejercicio que le valió la medalla de plata. “Me siento muy feliz, porque mi familia ha hecho mucho esfuerzo”, declaró el gimnasta colombiano. El cucuteño dedicó este triunfo a su madre, que vio a su hijo hacer historia en París 2024. “Este triunfo también es de mi madre. Porque el 50%, que es la recuperación y la alimentación también hace parte de ella. Me cuida demasiado. Este triunfo como mío también es de ella”, finalizó.

Ángel Barajas despertó a Colombia con una histórica medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. La plata del cucuteño en la prueba de barra fija es la primera medalla olímpica de la historia de la gimnasia artística colombiana, y la primera también para la delegación cafetera en estos Juegos Olímpicos. Una plata que además sabe a oro, pues Ángel Barajas marcó la misma nota en su presentación que el nuevo campeón olímpico, Oka Sinnosuke, con 14.533 puntos. El colombiano recibió 6.600 puntos en dificultad y 7.933 en ejecución, mientras que el japonés recibió 5.900 y 8.633 respectivamente. La mejor nota en ejecución dio el oro al nipón. “Me hace sentir muy orgulloso. Tantas cosas que he sacrificado, tanto esfuerzo y dedicación está valiendo la pena ahorita y siempre lo va a valer. Estoy muy feliz por el gran trabajo que he hecho”, declaró Ángel Barajas a Olympics.com. Con esta medalla, Colombia se une a Brasil como los únicos países de América del Sur que han ganado una medalla olímpica de gimnasia artística. En categoría masculina, el cucuteño une sus nombres a los de Arthur Zanetti, Arthur Mariano y Diego Hypolito. Barajas, que creció admirando a una leyenda de la gimnasia colombiana como Jossimar Calvo, se anunciaba desde hace tiempo como una de las grandes promesas de la gimnasia, y no solo de la región. En el Mundial Júnior de 2023, Ángel Barajas ya hizo historia al convertirse en el primer gimnasta colombiano en proclamarse campeón del mundo en esa categoría. Fue con un oro en barras paralelas, a los que añadió otro en suelo, una plata en el concurso completo y un bronce en barra fija. A pesar de esas cuatro medallas mundiales, parece que a sus 17 años (cumplirá 18 el día después de la Ceremonia de Clausura) estos Juegos Olímpicos llegaban demasiado pronto para él. Sin embargo, en una final en la que algunos de los grandes especialistas del mundo cometieron errores costosos, Barajas completó un gran ejercicio que le valió la medalla de plata. “Me siento muy feliz, porque mi familia ha hecho mucho esfuerzo”, declaró el gimnasta colombiano. El cucuteño dedicó este triunfo a su madre, que vio a su hijo hacer historia en París 2024. “Este triunfo también es de mi madre. Porque el 50%, que es la recuperación y la alimentación también hace parte de ella. Me cuida demasiado. Este triunfo como mío también es de ella”, finalizó.