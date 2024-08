201362304e

Cultura “Mejor no decirlo”: el fenómeno teatral del año en Argentina aterriza en la cartelera nacional Los destacados actores Imanol Arias y Mercedes Morán se presentarán por primera vez en Chile los días 14, 15 y 16 de agosto en el Centro Cultural CA660 (CorpArtes). Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster. Diario UChile Lunes 5 de agosto 2024 14:52 hrs. Imanol Arias y Mercedes Moran en Mejor no decirlo

“Mejor no decirlo”, uno de los más recientes y cautivadores éxitos del teatro trasandino, tendrá su estreno en Chile con tres únicas funciones en el Centro Cultural CA660 (CorpArtes) los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto. La obra, escrita por Salomé Lelouch, es interpretada magistralmente por la dupla de Imanol Arias -reconocido como uno de los actores españoles más importantes de las últimas décadas- y Mercedes Morán, connotada actriz argentina de televisión y cine, que en nuestro país es recordada por su trabajo en las películas “Araña” y “Neruda” En este montaje teatral, que ha sido descrito por la crítica como fresco, divertido y sobre todo, muy actual, Imanol y Mercedes personifican a un matrimonio de larga data, cuya fórmula imbatible es saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero, ¿qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decirlo todo y expresar absolutamente todo lo que piensan? Catalogada como una “comedia deliciosa”, “Mejor no decirlo” ha recibido la ovación del público en cada una de sus funciones. Desde su estreno en marzo de este año que la obra se configuró como un éxito total en Argentina. A las diez primeras funciones anunciadas se fueron sumando más fechas cada semana, en una temporada que, debido al gran interés de la audiencia, concluirá a fines de julio para luego dar inicio a su gira internacional por Sudamérica y en 2025 llegar a España. Para el director de la obra, Claudio Tolcachir, “Mejor no decirlo” es una provocación: “Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar, poniendo en duda todos los lugares comunes y cambiando el punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía”. En esta línea, agregó que “para mí es un placer personal este encuentro de gente que admiro y quiero, para compartir con el público una comedia estimulante y dinámica, donde cada uno sabrá si finalmente era mejor o no: decirlo”.

