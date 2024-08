89bdef092e

Nacional Alcalde Montoya por lentitud en reposición de electricidad: “Tenemos una institucionalidad débil en fiscalización” El edil de Macul criticó el monopolio de las compañías a cargo del suministro. Además, cuestionó la falta de prevención y mantención del cableado eléctrico, cuando las utilidades de empresas como Enel alcanzan los 250 mil millones de pesos. Diario UChile Martes 6 de agosto 2024 11:14 hrs. Alcalde Gonzalo Montoya. Foto: Agencia Aton

Aún cuando ya han pasado varios días desde el último gran sistema frontal, miles de personas siguen sin suministro eléctrico. La crítica se dirigido hacia las compañías que tienen la concesionaria, por la lentitud en la reposición del servicio en varios sectores de la Región Metropolitana. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue tajante en su postura respecto al problema. “No hemos tenido (electricidad), recién anoche algo se pudo revisar, acceso a una información certera”, señaló en primer lugar. “Aquí hay una concesionaria que no solo tiene que hacerse cargo de sus redes, sino también tal como dice explícitamente la ley, deben hacerse cargo del despeje del arbolado que afecta sus redes. En este caso en particular tenemos todavía una institucionalidad que es absolutamente débil en la fiscalización de un servicio que, en este caso, es un monopolio”, cuestionó el jefe comunal, quien remarcó que la Compañía General de Electricidad (CGE) y Enel se distribuyen los sectores de la Región Metropolitana, por lo que los usuarios no tienen la opción de preferir otras compañías. El edil de Macul sostuvo su crítica al señalar que ni Enel ni la CGE han invertido en mantención. “Ante un sistema que falla tanto, uno se cuestiona qué está ocurriendo”, aseveró. Sobre las responsabilidades, Gonzalo Montoya diferenció entre lo que le corresponde a las municipalidades y las obligaciones de las empresas. “Nosotros tenemos que podar los árboles que no afectan el alumbrado público, el cableado, la distribución. Pero si uno ve las comunas, la mitad de los árboles están dentro de los cableados”, explicó. En la instancia, también criticó la falta de respuestas de parte de las concesionarias hacia los clientes. “Si a nosotros, que somos la institucionalidad del Estado encargada, no nos responden, al vecino lo terminan peloteando o diciendo que tiene que esperar o imponiendo plazos que son imprudentes”, acusó el alcalde. Montoya expuso que “solamente el año pasado, la empresa Enel tuvo utilidades por cerca de 250 mil millones de pesos. La multa que le está imponiendo la Superintendencia son 4 mil millones de pesos, prácticamente un chiste”.

