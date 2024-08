89bdef092e

París 2024 Esteban Bustos: "Es un orgullo representar a Chile y a la U. de Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024" "Yo creo que si me hubieran dicho cuando era chico que iba a ir a tres Juegos Olímpicos, no lo habría creído", declaró el estudiante del Magíster en Análisis Económico de la FEN de la Universidad de Chile. Martes 6 de agosto 2024

El próximo jueves 8 de agosto Esteban Bustos debutará en París 2024 con la prueba de esgrima. Será su tercera participación olímpica, siendo uno de los deportistas con más experiencia de la delegación chilena. El estudiante de Magíster en Análisis Económico en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile compite en Pentatlón Moderno, disciplina que contempla cinco pruebas: esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola láser y carrera a pie. La primera vez que participó en una cita olímpica fue en Londres 2012, donde quedó en el puesto número 18. Un año antes, Bustos ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, México. Triunfo que le permitió la clasificación a la cita olímpica. “Yo creo que si me hubieran dicho cuando era chico que iba a ir a tres Juegos Olímpicos, no lo habría creído. Ya ir a uno, encuentro que es un mérito tremendo. Dos, bien. Y estos terceros me costaron mucho y para mí son muy importantes porque quiero terminar mi carrera deportiva en la cita de los cinco anillos”, señaló Bustos. El deportista enfatizó en que París 2024 marcará un antes y después en su vida. “Mirar para atrás y decir: ‘lo di todo, disfruté mi carrera deportiva, lo doy todo en esta competencia’. Y ya también es tiempo de dar un paso al costado. Dedicarme también a lo que estudié. Y claro, en estos terceros Juegos Olímpicos también voy con harta experiencia y me siento muy tranquilo. Y a disfrutarlo, ese es el énfasis”, indicó. Tras una infructuosa participación en Tokio 2020 y algunas lesiones, el pentatleta consiguió su lugar en París 2024 por medio del ranking mundial que lo posicionó dentro de los 36 representantes de la disciplina. “Fue un desafío bonito porque también es la primera vez que logro este tipo de clasificación. Lejos ha sido el proceso más duro que he tenido en toda mi carrera. La opción más factible que tenía era Santiago 2023. Sin embargo, llegué lesionado y no pude hacer un buen resultado”, indicó el deportista. También se refirió a su salud mental e indicó que mantiene apoyo psicológico hace años. “Se espera mucho que uno tenga los mejores resultados, de que se logre algo, pero hay bastante presión. He entendido que, antes de ser deportista, uno es persona. La razón por la que todos y todas estamos acá en París, es que decidimos hacer esto porque nos gusta y queremos”. Esteban Bustos espera pasarlo bien durante la competencia y “disfrutarlo, no desde la manera de que no me importe nada, sino desde la competencia. Desde entrar a esgrima, ir punto a punto, y completar los otros circuitos. Eso va a tener un resultado final y va a llegar”. Finalmente, Bustos envió un mensaje a la comunidad universitaria: “Agradecer a la Universidad de Chile siempre por el apoyo, el cariño que tienen con todos los deportistas en general. Es un orgullo poder representar a Chile y la Universidad en los Juegos Olímpicos de París 2024. Espero que se siga trabajando y que en las próximas olimpiadas haya más deportistas de la casa de estudios participando en Los Ángeles 2028”. La cita del Pentatlón Moderno se llevará a cabo en el Palacio de Versalles y en el París Norte Arena entre el 8 y el 10 de agosto. Se estima que Esteban Bustos compita el jueves desde las 5:00 am en la primera ronda de clasificación que empezará con la Esgrima.

