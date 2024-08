8e6900f2b2

Pensiones Política “No se entiende que se hagan las víctimas”: Gobierno en picada contra minuta de la Asociación de AFP El titular de Hacienda calificó como "extrema" y con muchos "juicios políticos” el documento que cuestiona la nueva propuesta a la reforma de pensiones que intentan hacer viable. El PPD llamó a no continuar cediendo y piden censurar a Coloma (UDI). Bárbara Paillal Martes 6 de agosto 2024 18:25 hrs. Ministra Jeannette Jara, junto al ministro Mario Marcel y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Foto: ATON.

Continúa la arremetida del Gobierno contra la Asociación de AFP por la minuta sin logo ni autoría que circulaba -dicen desde el Ejecutivo-, en el Congreso Nacional criticando puntos de la nueva propuesta a la reforma de pensiones, que presentó la semana pasada Hacienda. A las críticas que emitió este domingo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien señaló que este contexto le recordaba al caso Corpesca, se sumó el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel. El titular de Hacienda, afirmó que la asociación se había excedido en sus límites porque en el contenido del documento se utilizaban términos que escapan de un análisis meramente técnico. “Es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos”, dijo a Radio Duna. Las vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo a través de X que “no se entiende que las AFP se hagan las víctimas frente a una mínima exigencia de honestidad, transparencia y responsabilidad de sus opiniones extremas”. “Minutas sobre la reforma de pensiones sin logo ni autor con falsedades o imprecisiones, se parecen mucho a sus campañas pagadas en televisión y radio sin autoría. Pongamos en el centro del debate a las y los pensionados y no intereses particulares”, emplazó la ministra. No se entiende que las AFP se hagan las víctimas frente a una mínima exigencia de honestidad, transparencia y responsabilidad de sus opiniones extremas. Minutas sobre la reforma de pensiones sin logo ni autor con falsedades o imprecisiones, se parecen mucho a sus campañas pagadas… — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 6, 2024 La discusión, por cierto, tuvo repercusiones en la sede legislativa. En la oposición, negaron conocer el contenido de dicha minuta. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, indicó que el Gobierno está tratando de generar un “manto de dudas“. “Constantemente la ministra Jara utiliza el argumento de las AFP para tratar de ganar un punto político. Pareciera ser que es la única herramienta que tiene para imponer una mala reforma. Estamos todos de acuerdo en que el sistema tiene que cambiar, nadie está defendiendo a nadie, pero si constantemente nos increpa tratando de ganar un buen titular para tratar de generar un posicionamiento, claramente que la reforma va a tener poca viabilidad“, advirtió. En el oficialismo, la diputada socialista, Daniella Cicardini, acusó a la Asociación de AFP de pautear al Congreso Nacional. “Es lamentable porque una vez más deja en evidencia como las AFP quieren pautear al Congreso Nacional, ya lo han hecho con campañas que además son costeadas por recursos de los mismos cotizantes, y que ponen por delante los intereses del negocio multimillonario de las AFP por sobre los intereses de los pensionados con jubilaciones miserables”, dijo. Esta discusión se da en medio de las gestiones del Gobierno por hacer viable la nueva propuesta a la reforma previsional. Desde la UDI, ya han fijado, en voz de su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, como condicionante el alcance de acuerdos, lo que incluso podría llevar a votar el proyecto post elecciones municipales, lo que implicaría ceder aún más por parte del Ejecutivo. Por lo mismo, desde la bancada de independientes – PPD advirtieron que “es altamente probable que no ocurra absolutamente nada” en torno a la reforma previsional. El diputado Carlos Bianchi, señaló: “Le exigimos al Gobierno que gobierne, y para poder gobernar se requiere establecer tiempos, prioridades y esa situación no ha sido posible. Hoy nos hemos enterado que senadores de derecha, que tienen un privilegio económico, probablemente ninguna necesidad, están obedeciendo lo que les ha dicho la propia candidata presidencial Evelyn Matthei, que sobre una reforma previsional no se avance nada“. En esa línea, realizaron un llamado de atención al Gobierno para que no continúe cediendo en la reforma. El diputado Héctor Ulloa recalcó que “no vamos a aceptar maquillajes, que siga manteniendo una tabla de mortalidad que hoy ahoga a los chilenos, que no exista separación entre la industria y el soporte en materia de inversión. Los maquillajes no lo vamos a aceptar a pretexto de aumentar las pensiones hoy día. No cualquier cosa va a significar una reforma a las pensiones en nuestro país“. Un mensaje similar impulsan desde la coordinadora “No + AFP“. La organización llamó al Presidente Gabriel Boric a retirar la reforma de pensiones afirmando que no trae beneficios a la ciudadanía: “El Gobierno se ha esmerado tanto en satisfacer a la derecha para que le aprueben la reforma de pensiones, que su propuesta ya no significa ningún cambio a lo existente“. Desde el mundo sindical, el secretario general de la CUT, Eric Campos, sostuvo -en conversación con Radioanálisis– que “no hay que insistir en una reforma que no va a tener impacto en las personas”. Así, advirtió que desde la organización “no vamos a celebrar cualquier reforma y yo creo que hay un límite, y el límite era el tres para el reparto o para solidaridad”. Parlamentarios piden censura al senador Coloma Desde la bancada independientes-PPD también impulsan a los senadores, particularmente a los de la Comisión de Trabajo, a presentar una censura contra el presidente de esta instancia, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), porque dicen “es inaceptable que no se respeten las urgencias del Gobierno” sobre la reforma. Este miércoles a eso del medio día, se reunirá nuevamente en sesión la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta luego de llamados para que se vote en general el proyecto. Sin embargo, la instancia cuenta con mayoría opositora y el senador Coloma mantiene la incertidumbre respecto a su decisión.

