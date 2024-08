4b8fd7d8e8

Nacional Pensiones Política Matías Walker y el futuro de la reforma de pensiones: “Yo veo puntos de acuerdo” El senador de Demócratas se mostró favorable a la idea impulsada por parlamentarios de oposición, de realizar las votaciones en general y en particular de manera simultanea. “Abre la esperanza para que podamos tener una reforma aprobada", dijo. Diario UChile Miércoles 7 de agosto 2024 14:20 hrs. Vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas). Foto: Aton.

Consultado sobre el futuro del debate previsional y de la controvertida minuta en que la Asociación de AFPs cuestiona la última propuesta del Gobierno, el senador de Demócratas, Matías Walker, señaló que no le llegó el documento. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario expresó, de todas maneras, que sí leyó lo que se ha publicado en la prensa al respecto y que no está de acuerdo con la comparación que se hace en la minuta entre el préstamo del 2% y las cuentas nocionales. “Yo creo que si tú estableces los resguardos en la ley adecuados para garantizar esa devolución, no tiene porque quedar como cuentas nocionales, sino que es más bien un préstamo. Yo prefiero, en todo caso, hablar de bono de reconocimiento, pero tenemos que ver la fórmula legal y ese es el desafío para el legislador y el Gobierno, de garantizar que ese 2% se le va a devolver a los trabajadores al momento de jubilar”, indicó. Asimismo, Walker se mostró favorable a la separación de la industria que está proponiendo el Gobierno. “Me parece bien esta fórmula, que haya al menos una separación legal y contable, que se puedan hacer economías de escala, aprovechar el conocimiento, el know how que tienen hoy día los gestores de inversiones, pero en definitiva estableciendo una separación legal y contable no me parece mal. Yo voy a aprobar la idea de legislar y creo que es una buena fórmula lo que ha planteado el senador Galilea y otros senadores de la Comisión de Trabajo, de que en definitiva se pueda avanzar en general y en particular en la comisión”, planteó. Sobre este último punto, el senador de Demócratas explicó que por lo general, cuando se aprueba la idea de legislar en una comisión “esa idea se ratifica en la Sala y después se hace un plazo de indicaciones para que vuelva a la Comisión y ahí pueden no ponerse de acuerdo en los aspectos más sustanciales. Por eso esta idea que ha surgido los últimos días en la Comisión de Trabajo, que se ha hablado con el Gobierno, de aprobar en general pero también en particular el proyecto, cosa que después el proyecto llegue a la Sala lo más definido posible”. A juicio de Walker, esta fórmula “abre la esperanza para que podamos tener una reforma de pensiones aprobada y espero despachada del Congreso este año. Recordemos que de la Cámara de Diputados llegó un cascarón, llegó aprobada la idea de legislar pero sin definir la distribución del aumento de cotización. Yo espero que seamos capaces de lograr ese acuerdo que no logra la Cámara, en el Senado”. En esa misma línea, el senador aseguró que ve una buena “base de acuerdo” en el informe de la mesa técnica que se reunió en paralelo a la Comisión de Trabajo del Senado. “Yo veo puntos de acuerdo más allá de que entiendo que a la prensa le interesa lo que son las estridencias. Yo soy de los optimistas”, afirmó. Revisa la entrevista completa aquí:

