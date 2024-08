4b8fd7d8e8

Cultura Mauricio Redolés: “Nunca he recibido un cheque por ‘¿Quién mató a Gaete?’. Nunca se me ha pagado un solo derecho por la venta de ese disco” El destacado músico nacional está ad portas de presentar "Redolés Lavanda", su más reciente disco que incluye colaboraciones con artistas como Tita Parra y Carlos Cabezas. El prelanzamiento está agendado para este 8 de agosto en Matucana 100. Catalina Araya Miércoles 7 de agosto 2024 18:48 hrs. Mauricio Redolés

Han sido semanas intensas para Mauricio Redolés y sus colaboradores más cercanos. Hace un tiempo que el músico y poeta viene trabajando en “Redolés Lavanda“, su más reciente trabajo discográfico que llegará a las plataformas digitales a cuatro años del álbum “Quiero seguir continuando”. “Íbamos como un cañón”, describió el artista en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el pasado viernes 2 de agosto, día en que debió suspender las grabaciones de la placa debido a los cortes de luz posteriores al temporal que azotó a la zona centro y sur del país. “Lo estábamos haciendo muy bien. Y ha sido súper agotador todo esto porque tratamos de grabar lo máximo posible en el mínimo tiempo. Entonces es cansador, pero todos bien, sin problemas ni familiares ni profesionales”, aseguró. Pero eso no es lo único que ocupa sus jornadas. Adicionalmente, Redolés y los músicos de Lavanda -la banda compuesta por un bloque de bronces, guitarra, bajo, batería, acordeón y congas que lo acompaña de forma permanente- se encuentran en plena preparación para el primer prelanzamiento del disco, agendado para el jueves 8 de agosto en Matucana 100. Una instancia que combinará la interpretación de temas inéditos con otros clásicos de su cancionero, y que continuará el 10 del mismo mes en la Casa de la Cultura de Valparaíso. Todo, en miras al lanzamiento oficial que, según adelantó el artista, sucederá en noviembre de este año en el Teatro Nescafé de las Artes. “A veces esta cuestión es medio lenta, sobre todo porque en el caso nuestro hacemos música con contenido, y a no todo el mundo le cae bien el contenido“, señaló Redolés. “Sobre todo cuando somos bastante críticos en la política, no solamente con la derecha, sino también críticos con la centro izquierda, el socialismo democrático, el Partido Comunista. A todos le echamos su raspada y se enojan todos”, dijo entre risas. Sin embargo, su postura política no es un misterio para nadie. Desde los inicios de su carrera, Redolés ha sido uno de los poetas y músicos chilenos más atentos a lo que sucede en el plano social. Así quedó claro hace algunas semanas en una entrevista realizada por ADN, donde el músico sinceró sus opiniones respecto al momento actual que vive la política local. “La verdad es que yo trato de no meterme mucho en las redes sociales para ver las críticas que se hacen porque hay mucha mala onda a veces, mucha mala leche. Pero sé que uno va marcando una huella y va diciendo cosas que yo particularmente pienso que hay que decirlas. Ya no es novedad mi postura de izquierda, ya no es novedad mi postura anticoncertación, pero sí pasa a ser una novedad las críticas que le he hecho al Partido Comunista”, comentó Redolés, quien militó más de 20 años en dicha colectividad. “A muchos de ellos les duele que uno los critique. Pero creo que es vital criticar. Lo que pasa es que en Chile hay una crisis de la política y eso ha afectado también a la izquierda. La falta de credibilidad, la corrupción, la ausencia de dirección, de algún tipo de orientación que pueda haber con respecto a la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras. Y los nuevos temas que emergen con mucha fuerza, que son muy importantes también, como el feminismo, las disidencias sexuales, el medio ambiente, que ya se salen del típico esquema de la lucha de clases, que fue lo que dirigió al Partido Comunista durante todo el siglo XX y parte del siglo XIX”, reflexionó. “Y entonces -sumó- se genera una reacomodación ideológica que también es a nivel mundial. Allí, a veces como que se olvida una parte importante de lo que tiene que ser la izquierda, que es la relación con los trabajadores y las trabajadoras, la relación de la explotación, del ser humano por el ser humano, la generación de plusvalía. Y unos fenómenos que tienen que ver con la nueva manera de acumulación del capitalismo por parte del imperialismo, que con el consumismo y con el coloniaje cultural en que nos tienen como que las fronteras empiezan a borrarse. Con eso, se produce una indefensión de los sectores más vulnerables, eso es lo que yo veo. Y eso es lo que me da pena, me da dolor, me da rabia. Pero ahí estamos, haciendo canciones, cantando”. Rock, conciencia de clases y revolución Por todo eso es que Redolés adelantó que su siguiente disco seguirá aquella línea, la misma que lo llevó a consagrar canciones tan icónicas como “¿Quién mató a Gaete?” y “Química (de la lucha de clases)“. “Siempre hay una canción de resistencia, una canción de crítica, que obviamente no tiene mucho espacio en radios y en la televisión menos. Y que sigue existiendo, que siempre va a existir”, indicó. “Yo, por ejemplo, he notado que cuando se hacen resúmenes de lo que fue la música de los 80 no aparece toda una escena que existió, que hubo y de la que nadie se ha preocupado“. Con esto último, el poeta hace referencia a la música popular que surgió al margen de la industria, específicamente desde las poblaciones del país. “La música que se hacía en las poblaciones, en provincia, donde había grupos muy buenos, con letras y música muy buenas, y que no están en estas retrospectivas de la música popular chilena de los 80“, argumentó. “O sea, Los Prisioneros, Aparato Raro, Cinema y para de contar, de ahí no salen. Sin embargo, hubo grupos como Resumen, que hacía una música cercana a lo que podría ser la Nueva Canción Chilena. Estaba Schwenke & Nilo, que nunca los pescaron en serio”. “Las oportunidades si no se las hace el artista, en ese segmento no existen. Y también había una música que entregaba una que otra crítica, como la de Los Tres, que logró ser cooptado por Sony Music, por el sello Alcerce en primer lugar, y que trascendieron con una que otra canción con una crítica social muy suave, lo mismo que Manuel García“, ejemplificó Redolés. “Esa canción de ‘El viejo comunista’ da para todos, no es una canción de crítica social en primer lugar. O sea, es solamente una postal que bien puede ser buena para un facho como para un izquierdista. Entonces, no hay una música que podemos decir ‘mira, por aquí va la música social de política, de izquierda, que esté de una manera u otra dando cuenta lo que ocurre’. Y nosotros nos hemos preocupado de hacer eso en este nuevo disco”, conectó con su próxima placa. En ese contexto, compartió más detalles de “Pingüina rebelde en el oasis de pirañas“, uno de los temas que vienen en este larga duración. “Habla del estallido social y de cómo éste no parte con la clase obrera, ni con los empleados públicos ni con los profesores, sino que parte con las niñas que tienen 13, 14 años, y que empiezan a saltar torniquetes y generan la mayor revuelta social que ha habido en Chile en 50 años”. Un episodio de nuestra historia reciente que, para el músico, ha sido injustamente desacreditado: “Eso después la derecha se encarga de esconderlo, de taparlo, de tildarlo de ‘octubrismo’, y en realidad fue un momento de despertar, de mirarnos las caras y decir ‘estos somos y aquí estamos’. Y fue enterrado por los medios de comunicación de masas, etcétera. Y enterrado también, valga la pena decir, por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. El Frente Amplio yendo en noviembre a firmar ese compromiso y el Partido Comunista subiéndose después al gobierno de Boric y aguantando todo lo que le digan”. “De eso yo trato de hablar en mi canción, que es un tipo de ska, y al final hacemos una especie de poema con música. No es exactamente un hip hop, ni un rap, es sencillamente poesía con música atrás, donde voy hablando de todos estos problemas. De cómo se denostó el octubrismo, se le amarró un riel, se tiró al mar y eso fue, ‘chao chiquillos, ahora a trabajar, seguimos igual’. Todo cambió y en realidad no cambió nada”, concluyó. “¿Quién mató a gaete?”, un himno popular Hace algunos días, los investigadores Jorge Cárcamo y Cristofer Rodríguez publicaron en internet una lista con los 600 discos que, de una forma u otra, marcaron la historia latinoamericana. Trabajo que arrancó durante la pandemia, y que hoy, publicado en el sitio web www.600discoslatam.com, alza a “¿Quién mató a Gaete?”, el tercer álbum de Redolés, en el puesto número 471. “Es rock, cumbia, parodia de marcha militar y se convirtió en LA canción de la transición chilena a la democracia“, describen en el sitio. Mención que el músico se tomó como un gran honor. “Agradecido con los seleccionadores de los discos, porque lo hayan visto, porque se hayan fijado en él. Un amigo me decía que más importante que ‘Gaete’ era el ‘Bello barrio’, que es mi disco favorito. Pero ‘Gaete’ tuvo el apoyo de una transnacional. Todo pasa por ahí a veces”, reflexionó a 28 años del lanzamiento. “Fue un disco de la Sony Music. Y además fíjate que yo nunca he recibido un cheque por ‘¿Quién mató a Gaete?’. Nunca se me ha pagado un solo derecho por la venta de ese disco. Por qué, me dirás tú. Para mí es un misterio que tiene que responder Sony Music alguna vez. La última vez que los llamé, que fue hace como un año, tenía 40 mil pesos. ¿Cómo puedes creer tú que hayan vendido 40 mil pesos de mi disco? ¿Y entonces por qué? Yo tengo una explicación”, confesó el poeta. Y continuó: “Porque cuando hablé con el gerente general de la Sony para grabar ese disco, que era un amigo brasileño, José Antonio Éboli, una muy buena persona, me dijo ‘mira, yo no sé si el disco venda mucho o venda poco, pero va a ser un hecho cultural y va a ser nuestro aporte como sello discográfico a la cultura de Chile’, y tenía toda la razón. Y eso fue. Y ni ellos ganaron plata a lo mejor, y yo tampoco, pero imagínate donde está ahora el disco”. Álvaro Henríquez fue otro de los grandes responsables de que “Gaete” pudiera ver la luz. De hecho, Redolés compartió que fue el vocalista de Los Tres quien lo llevó a la disquera tras escuchar la canción. De esos tiempos, conserva una reflexión compartida por el músico: “Fíjate que Alvarito Enríquez, que fue el productor de la mitad del disco, me dijo ‘mira, pase lo que pase, vas a tener el reconocimiento y el cariño de la gente, y eso es lo más importante’, y tenía toda la razón“.

