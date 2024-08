4b8fd7d8e8

Energía Nacional Política Piden revocar las concesiones: la arremetida del mundo político en contra de las empresas eléctricas El Presidente Boric anunció que se está evaluando si se mantienen los contratos con Enel. Desde el PPD, instaron a poner fin a la concesión; mientras que, en la oposición, surgió la propuesta de que las compensaciones no vayan al erario público. Fernanda Araneda Miércoles 7 de agosto 2024 16:17 hrs. Foto: Agencia Aton

Un duro emplazamiento realizó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a las empresas que aún no han podido reponer el suministro eléctrico en más de 100 mil hogares del país. Esta mañana, desde La Moneda, el mandatario afirmó que las compañías han incurrido “en graves e inexcusables incumplimientos” e indicó que el Gobierno está evaluando poner fin a la concesión de Enel. Pese a que reconoció que se trata de un “un proceso tremendamente complejo”, “le he pedido al ministro de Energía evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa estas cuestiones, hay que tomarlas con mucha responsabilidad”. “Toma tiempo, por supuesto, estamos hablando de un monopolio regulado, pero es posible. Es difícil y es lo que le he pedido al ministro evaluar en función del comportamiento que han tenido las empresas”, dijo Boric. Desde el Parlamento, el diputado del PPD, Raúl Soto, valoró la postura del Gobierno, al mismo tiempo que instó a que efectivamente se termine revocando la concesión de las compañías ENEL y CGE. A su juicio, esto se justificaría en los “graves incumplimientos en los contratos de distribución eléctrica, por no haber hecho los trabajos preventivos y las inversiones correspondientes, por no responder de forma oportuna y adecuada a los reclamos y las denuncias de los ciudadanos y por no tener la capacidad en terreno de las cuadrillas que se requieren para una reposición oportuna”, precisó Soto. En esa misma línea, el jefe de bancada del PPD, Jaime Araya, instó a “terminar con la cultura del abuso”, así como también con los 30 años de concesión de Enel. “Nosotros tenemos que tener un contrato de concesión como en Europa, que duran entre tres, cuatro, cinco años y que impiden que las empresas consoliden esta cultura de abuso. Ahora tienen una posición en el mercado que es dominante, impiden la competencia y esperamos que en esto al Gobierno no le tiemble la mano, que el Presidente dé la orden de que se revoque este contrato, pero además, que se siente con el sector eléctrico y se suspenda la entrada en vigencia del tarifazo eléctrico”, señaló. Desde la oposición, en tanto, surgieron distintas propuestas, entre ellas la del diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, quien pidió que las compensaciones por el prolongado corte de luz no vayan al erario público, sino que se destinen “a disminuir la deuda que todos y cada uno de los clientes tenemos con las empresas y que generaron el alza de las tarifas de la luz”. “Creo honestamente que si de verdad el Presidente Boric y el Ejecutivo tienen una voluntad real de hacer de esta crisis una mejora en el sistema, lo primero que tiene que hacer el Estado es no enriquecerse a través de ello”, estimó. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, hizo un llamado al Ejecutivo para que se inicien gestiones con los países de dónde provienen las empresas eléctricas: Italia, en el caso de Enel, y China, en el caso de CGE. Asimismo, conminó al Gobierno para que a través de sus ministerios, vaya en ayuda de las personas afectadas por los cortes de luz. “¿Ustedes han visto al Ministerio de Desarrollo Social haciendo encuestas para ir en ayuda de aquellas personas que quedaron sin luz durante cuatro, cinco días, que perdieron sus cosas y que no tienen como reponerlas porque no les alcanza el sueldo? ¿Han visto al Ministerio de Desarrollo Social hacer algo? Cero. ¿Han visto al Ministerio de Economía, a través de Sercotec, haciendo algo para aquellas pequeñas empresas y el comercio que perdieron toda su mercadería porque estaban sin luz? Cero”, acusó. En tanto, su compañero de tienda, Andrés Celis, fue más allá y solicitó que se decrete un Estado de Excepción en las comunas golpeadas por la falta de suministro. “En lo que hay que pensar hoy en día es que las personas que están viviendo, habitando en las ciudades, comunas, que están sin luz, requiere una mayor vigilancia de noche y para eso, es mejor decretar un Estado de Excepción. Ese mismo personal de las Fuerzas Armadas puede ayudar, de día, al tema de los cables, de los árboles y a poder despejar toda esa basura aérea que está produciendo los cortes de luz”, sugirió.

