Actualización curricular en educación artística: una reflexión necesaria

En la actualidad, quienes nos desempeñamos en el ámbito de la educación artística y formación inicial docente, estamos atentos al proceso de actualización curricular, que, y de acuerdo a lo expresado, tiene por meta ajustar el currículum escolar vigente, considerando las necesidades educativas existentes, así como ofrecer una estructura y progresión adaptables a diferentes contextos.

En relación a las asignaturas artísticas, una de las iniciativas más interesantes que presenta este proyecto ministerial es la fusión de lenguajes artísticos en los niveles 1ro y 2do básico, desde una perspectiva integrada de las artes visuales, música y artes escénicas. Al respecto, debemos recordar que constan estudios del estado de la educación artística que ofrecen evidencia sobre el alto porcentaje de profesores/as sin formación en artes que están a cargo de asignaturas artísticas, sobre todo en los primeros niveles educativos de escuelas municipales, por lo que cabe preguntarse si este plan de fusión disciplinar considera este déficit, ya que en este momento no contamos con el personal docente necesario para enfrentar la implementación de tres asignaturas artísticas integradas. No cabe duda que las artes escénicas, las artes visuales y la música comparten aprendizajes tales como expresar, comunicar, crear, explorar, experimentar, compartir y difundir, sin embargo, su abordaje también debe considerar la naturaleza de cada lenguaje, y para esto se requiere, sin duda, una formación docente adaptada para este fin.

En este sentido, el programa de formación de profesores de Educación Básica, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, iniciado en 2015, ofrece a los/as estudiantes la mención en Artes Integradas, que permitiría a nuestros egresados/as enfrentar este desafío curricular. No obstante, no es la generalidad de la formación inicial docente en Educación Básica, que se exhibe heterogénea en materias artísticas, por lo que el éxito de la actualización curricular no está garantizado si no se considera este hecho: contar con el personal docente preparado para ello.

Potenciar el desarrollo de una educación artística de calidad ha sido y sigue siendo un gran desafío, especialmente en los niveles escolares iniciales y en los programas de formación de profesores/as, y esta propuesta de fusión de asignaturas artísticas no garantiza un abordaje adecuado de estos retos si no se establece una reflexión que considere todas las variables involucradas en su desarrollo. Tenemos la certeza de que las artes son parte fundamental del desarrollo de las infancias, así como que no todos los lenguajes artísticos están preparados para una fusión si no se cuenta con las herramientas necesarias.

Seguiremos atentos al proceso de actualización curricular, que esperamos cumpla con las expectativas trazadas y refleje las necesidades reales de todos y cada uno de los contextos y disciplinas involucradas.

Por Daniela Cobos, Dra. en Didáctica del Arte y académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile