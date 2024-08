e528d62052

Trabajo Andras Uthoff: "Si las AFP siguen administrando cuentas individuales sin solidaridad, nunca mejorarán las pensiones" El economista valoró el "esfuerzo" del Gobierno al presentar un marco de discusión sobre la reforma previsional en la Comisión del Trabajo del Senado. Sin embargo, criticó que se le hayan hecho tantas "concesiones a la derecha". Diario UChile Jueves 8 de agosto 2024 11:57 hrs.

Hace más de una semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la Comisión del Trabajo presentó el documento “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado”. El texto recoge 45 puntos de convergencia, entre ellos, se consigna aumentar en 6% la cotización con cargo al empleador, cambiar los actuales multifondos a fondos generacionales, incrementar en forma gradual el tope imponible, reducir el impacto de las lagunas previsionales y hacer cambios al sistema de cobranza, entre otros. Documento que se utilizará para el debate legislativo que se extenderá, de acuerdo al protocolo de tramitación que se autorizó este miércoles en el Senado, hasta enero del 2025. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista Andras Uthoff señaló que la presentación de un marco para la discusión “refleja un gran esfuerzo por tratar de llegar a acuerdos”. “Pero, en mi opinión personal, significa conceder demasiado a lo que ha sido la presión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”, criticó. “Pienso que tal como estaba planteado el proyecto en sus inicios, con un 6% para seguridad social como mínimo aceptable, hoy ya estamos casi dejando cuatro para cuentas individuales y dos para seguridad social, que parece excesivamente poco”, añadió. Así, el experto en previsión social enfatizó que “es un esfuerzo meritorio de parte del Gobierno, sin embargo, creo que se ha accedido demasiado en hacerle concesiones a la derecha”. Respecto de la discusión que se dará en el Congreso Nacional, Uthoff comentó que: “Justamente el miércoles salió una buena columna del rector Carlos Peña que refleja muy bien lo que pensamos muchos, de que la razón de ser de las AFP no tienen nada que ver con la forma en como hay que resolver el tema de las pensiones en Chile, o sea, su lógica de administrar cuentas individuales sin solidaridad no va a permitir nunca mejorar las pensiones para todos”. “Y en consecuencia hoy el tema político es comprender esa realidad chilena, y si no lo hacen, vamos a castigar nuevamente a largo plazo a los jubilados chilenos por mantener un sistema que no se ajusta a la realidad”, agregó. En ese sentido, el economista afirmó que “vale la pena leer y meditar un poco lo que hace esa columna, que básicamente dice que los trabajadores no pueden controlar todo lo que les ocurra a lo largo de su vida activa y, en consecuencia, no se les puede culpar por el hecho de contribuir o no al sistema”. “En la medida en que sigamos con un sistema que el trabajador debe rascarse con sus propias uñas, estará muy perjudicado en lo que será su pensión futura y algunos más que otros”, concluyó. Cabe mencionar que el documento que presentó el ministro de Hacienda considera las propuestas del Ejecutivo, las ideas surgidas en la etapa final de la discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas que no llegaron a ser incorporadas en el proyecto votado en abril, las opiniones e ideas de técnicos, actores del sistema y parlamentarios, además de las iniciativas de la comisión técnica que se constituyó en la Comisión de Trabajo del Senado.

