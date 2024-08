e528d62052

Educación Gobierno se reunirá con el Colegio de Profesores luego de masiva convocatoria al paro En reacción a la multitudinaria marcha por el centro de Santiago y otras ciudades del país, el Ejecutivo convocó a la directiva del Magisterio para recabar más detalles de las demandas visibilizadas. Diario UChile Jueves 8 de agosto 2024 7:40 hrs. Santiago, 7 de agosto 2024 Colegio de Profesoras y Profesores realiza Paro Nacional en contra el acoso, agobio, maltrato y agresiones en los colegios. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Luego de la multitudinaria marcha de los profesores por el centro de Santiago y otras ciudades del país, el Gobierno convocó a una reunión para discutir la demanda del gremio docente. Así lo informó el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, quien encabezó la manifestación que partió en Plaza Italia y avanzó hasta el sector los Héroes de la Alameda. La alocución del Aguilar estuvo precedida por un minuto de silencio en memoria de Katherine Yoma y Albano Muñoz, docentes ambos, que se quitaron la vida por el agobio y maltrato sufrido en sus establecimientos, según detalló el líder gremial. “Me llamó el ministro de Educación y quiere reunirse con nosotros mañana. Vamos a ir, pero vamos a ir para exigir que haya respuestas reales, que este tema se ponga en el centro; que en la tarea de mejorar la convivencia en los colegios, que ellos hagan su parte; porque nosotros vamos a hacer la nuestra como lo hemos hecho siempre”, dijo Mario Aguilar. “Ellos tienen que garantizarnos la seguridad, el buen trato, las condiciones de trabajo y tienen que resolver los graves problemas que hoy afectan a las comunidades educativas”, agregó Aguilar, quien además interpeló al Congreso Nacional. “Habiendo las situaciones gravísimas que hoy se registran en los colegios hay un sector que votó en contra de la idea de legislar el proyecto de convivencia escolar. Me refiero a la derecha y a Chile Vamos. Ellos, al parecer, no se han dado cuenta o no entienden que es un problema de primera prioridad y grave”, dijo. “Ellos votaron en contra de la idea de legislar y el proyecto se aprobó por un voto en la Comisión. Eso nos preocupa, nos molesta e indigna. No queremos que esta discusión se convierta en una rencilla política, no queremos que usen a nuestras profesoras y profesores, y a los asistentes de la educación, como moneda de cambio de sus intereses y apetencias políticas. Exigimos que recapaciten”, manifestó el presidente de los profesores. Según cálculos del gremio, unas 40 mil personas marcharon por la Alameda este miércoles, “transformándose en la marcha gremial más multitudinaria durante el gobierno de Gabriel Boric”, afirmaron desde el Colegio de Profesores, cuya convocatoria se basó en cuatro ejes: No más agobio, acoso, maltrato y agresiones a los docentes, funcionarios y trabajadores de la educación.

