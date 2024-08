e528d62052

Energía Presidente de Conadecus por cortes masivos de luz: “Evidencia la negligencia de estas empresas privadas” Hernán Calderón enfatizó que en esta situación los consumidores "están absolutamente desprotegidos". Además, cuestionó a las compañías eléctricas por ser reacias a la hora de buscar acuerdos de compensaciones para sus clientes frente a estos eventos. Diario UChile Jueves 8 de agosto 2024 12:59 hrs. Presidente de la Conadecus, Hernán Calderon. Foto: Aton.

Más de 60 mil son los clientes que continúan sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana según dio a conocer la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) la mañana de este jueves. En concreto, de acuerdo a la SEC, son 60 mil 220 los clientes que se mantienen afectados, principalmente, en Lampa (14 mil 861), Colina (6 mil 126) y Pudahuel (5 mil 482), entre otras comunas. En ese contexto, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Gobierno inició el proceso administrativo de caducidad de la concesión con la empresa de distribución Enel y se le exigirá un mínimo de reposición para las próximas 24 horas. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, dijo que “estamos en un caso inédito donde una empresa privada que presta un servicio tan esencial como es la energía, es decir, la electricidad que llega a los hogares se ha visto incapacitada de poder garantizar la continuidad del servicio, además queda en evidencia las negligencias de los servicios preventivos que no realizó, y de las mantenciones que no fueron suficientes”. “Creemos que esta situación evidencia que las empresas que han obtenido grandes utilidades, se han despreocupado de la red, la han prácticamente abandonado y no han hecho, por ejemplo, las podas correspondientes dentro de su franja, tampoco la modernización y su renovación. Esto ha llevado a esta crisis, que ya cualquier explicación o intento de justificación no tiene ningún fundamento porque claramente la evidencia es clara”, sostuvo. Respecto de la situación de los consumidores, el presidente de la Conadecus afirmó que “aquí estamos en una situación donde los consumidores están absolutamente desprotegidos, quedamos condicionados a lo que disponga la empresa. Lamentablemente aquí también hay responsabilidad que tendrán que asumir los organismos reguladores, tanto la comisión nacional de energía, la SEC y el propio Gobierno”. “Los consumidores seguimos estando muy desprotegidos porque las empresas aducen que no se les aplica la Ley del Consumidor y todo radica en lo que pueda hacer la SEC, que si tiene facultades para poder sancionar y determinar que las empresas cuando son responsables tienen que compensar a los consumidores (…) Esto es una situación dramática para los consumidores, porque no todo se compensa, la perdida de alimentos, medicamentos que necesitan refrigeración, es un problema de difícil de compensar, porque todo tiene que probarse”, afirmó. Acerca de los tiempos de compensación, Calderón explicó que: “Nosotros no vamos a esperar que las empresas voluntariamente vayan a compensar a los consumidores porque aquí tienen que darse los procesos que corresponden. La SEC tiene que levantar cargos, a través de una investigación, para poder sancionarlos por el incumplimiento de las responsabilidades que tienen, pero también las compensaciones y todo lo que corresponde a consumidores tiene que cumplir con cierto estándar”. En ese sentido, Calderón indicó que “las empresas han sido reacias a poder llegar a acuerdos compensatorios cuando han ocurrido, no solamente en este evento, sino también con los cortes que hubo en mayo, que no han sido compensados, y si me voy más atrás, los del 2021 por las lluvias, tampoco. Las empresa son reacias y van dilatando las compensaciones, no es automático, podría serlo si se aplicaran las leyes, es por eso que no creo en las compensaciones voluntarias de las empresas”. Revisa la entrevista completa aquí:

