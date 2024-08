e528d62052

Justicia Nacional Senador Huenchumilla (DC) e inhabilidades en Ley de Notarios: “¿Por qué a los hijos los vas a castigar por lo que hacen sus padres?” El parlamentario descartó un conflicto de interés luego de que pidiera revisar la prohibición para que familiares de legisladores opten a cargos de notarios, dado el trabajo de su esposa: "Esta ley no le afecta en nada". Bárbara Paillal Jueves 8 de agosto 2024 16:44 hrs. Senador Francisco Huenchumilla Foto: ATON.

En el marco del debate por la ley que busca reformar el sistema integral sobre notarios, conservadores y archiveros, la Comisión de Constitución del Senado eliminó la prohibición para que familiares de legisladores puedan optar a estos cargos. Una decisión que fue impulsada por el senador Francisco Huenchumilla (DC) en marzo de este año, y que fue revelada por su par, Manuel José Ossandón, luego del impasse por el micrófono abierto en la Sala. Tras asistir a una nueva sesión de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el parlamentario fue consultado por el conflicto de interés, dado que su esposa se desempeña como notaria en Lautaro: “Yo no sé por qué insisten en eso, si mi esposa tiene más de 30 y tantos años de notario en Lautaro y nunca se ha movido de ahí y ahí va a jubilar. Entonces, esta ley no le afecta en nada, pues ya está vieja. Si anduviera postulando para cambiarse, nunca se cambió, entró ahí y ahí está, y ahí va a jubilar, entonces esta ley no le afecta nada. La gente saca estas cosas, pero en la realidad no tiene ninguna importancia porque esta ley no le aplica a ella”. Consultada por el respaldo que le entregó a la norma para eliminar la inhabilidad parlamentaria, dijo que “ese es el análisis que uno hace como senador y como abogado en el sentido que ahora se cambió el nombramiento. Eso aplicaba cuando en los nombramientos participaba la Corte de Apelaciones, ahora eso se borra. Ahora van por Alta Dirección Pública y, por lo tanto, cualquiera puede participar“, afirmó. Sobre por qué no se abstuvo del debate, Huenchumilla respondió que “no afecta directamente a ella, porque si fuera por eso y suponte tú que, si yo soy senador de Defensa, no podría tener un hijo que postulara a la escuela militar o si tuviera un hijo médico y vemos una ley de salud, mi hijo no podría postular a médico en el hospital ¿por qué a los hijos los vas a castigar por lo que hacen sus padres?“. “Ahora, si eso fuera una ley con nombre y apellido te creo, pero ninguna ley es con nombre y apellido, igual que cuando hay una ley de impuestos, tú pagas impuestos, todos pagamos impuestos y tendríamos que abstenernos. Si es una ley general, no es una ley particular”, afirmó. Por último y ante la posibilidad de que esta indicación sea repuesta, como advirtió en esta jornada el ministro de Justicia, Luis Cordero, el senador apuntó a que “bueno, si hay análisis, debate y argumento, debatiremos”. “No sé qué argumento van a dar, yo voy a escuchar, a razonar, y voy a votar o no votar, no sé, o capaz que ese día esté enfermo, no sé que es lo que va a pasar”, zanjó.

