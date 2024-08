e528d62052

"Vengan a mi hotel si quieren": el desaire de Milei a Boric que impidió una reunión bilateral En la sede de gobierno señalan que la administración conoció de la visita casi al mismo tiempo que se anunció por la prensa. El mandatario transandino intentó una cita con el presidente chileno, pero bajo sus propias condiciones. Bárbara Paillal Jueves 8 de agosto 2024 18:54 hrs.

Solo horas contempló la primera visita (no oficial) del presidente de Argentina, Javier Milei, a territorio nacional, con motivo de asistir a un evento privado organizado por GasAndes, instancia para reunirse con representantes de gremios empresariales. Eso sí, la agenda no consideró una reunión bilateral con el Presidente Gabriel Boric. Esto, aún cuando el mandatario transandino llegó con una comitiva donde hizo parte su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe del Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el secretario de Recursos Naturales, Daniel González. En la sede de gobierno señalan que la administración conoció de la visita de Javier Milei casi al mismo tiempo que se anunció por la prensa. De hecho, Cancillería recibió el documento oficial el pasado 31 de julio. En la misiva, el mandatario trasandino sí mostró intenciones de reunirse con el Presidente Gabriel Boric pero, bajo sus condiciones, en el Hotel Mandarín Oriental y en un horario fijado por él. Lo que fue calificado como “muy informal”, pero “muy estilo Milei” desde el Gobierno. “Vengan a mi hotel si quieren“, dicen, es como fue interpretada la acción por La Moneda. Cabe destacar que Milei ya ha realizado visitas similares, sin sostener reuniones bilaterales con jefes de Estado, en países como Brasil, donde asistió a la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), y en España, donde fue protagonista de un acto electoral del partido ultraderecha Vox. Por dicha razón, en el Gobierno destacan que no es un tema particular con Chile. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló en esta jornada que “habrá otras oportunidades. Para nosotros lo importante es que las relaciones diplomáticas se mantienen y aunque no haya una visita oficial las cancillerías están en contacto”. “Ustedes saben que quien define la política exterior e internacional es el Presidente, pero su brazo ejecutor es la Cancillería. Y, por lo tanto, cuando las cancillerías están en contacto, se reúnen, es porque se mantiene un diálogo y un vínculo fluido con los países vecinos”, aseguró. Este viernes se reunirían cancilleres de ambos países, Diana Mondino y Alberto Van Klaveren. Es más, el Mandatario chileno tuvo una agenda extensa este jueves. Encabezó el Lanzamiento de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024 – 2032 y fue parte la inauguración del enlace El Vergel de la Ruta 60-CH. En opinión del ex ministro de Relaciones Exteriores y subsecretario general de las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz, la acción de Javier Milei no ayuda a fortalecer las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina. “El Presidente Boric ha hecho todo lo posible por no afectar negativamente las relaciones entre Chile y Argentina como lo demostró con su asistencia, pese a las diferencias políticas, al cambio de mando del presidente Milei, sin embargo, el presidente argentino no ha hecho lo mismo y esta visita privada y gestión de encuentro en la hora undécima no ayuda para nada. Lo importante es mantener el buen nivel de la relación bilateral importante en muchos planos”, afirmó. En tanto, el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, sostuvo que Milei está totalmente focalizado en la macroeconomía y en reducir el déficit fiscal. “Es lógico porque Milei no hace diplomacia, o sea, él ha sacado la diplomacia de su agenda. No está en su agenda porque no tiene margen, no es un país normal que pueda darse el lujo de tener una agenda como los países que están en equilibrio, que no tienen inflación como en Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil. Piensa como un bombero, se mueve de emergencia en emergencia, buscando las cosas más urgentes en un país que está bramando, que está bajo la pobreza, viviendo una angustia brutal, tratando de ver cómo lo saca del hoyo negro donde está sumergido dado el resultado de las políticas populistas”, indicó. ‘Si fuera un presidente normal de un país normal, habría que preocuparse diciendo que es falta de cortesía ir a visitar al vecino y no saludar al Presidente de la República, pero al tratarse de un presidente de emergencia, en un país fundido, destruido en su economía, con hiperinflación, con más de la mitad de la población bajo la pobreza, Milei cumple un papel del bombero que está apagando el incendio, entonces tenemos que entender que no se ajusta a los protocolos de los países normales”, apuntó.

