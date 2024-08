1e48b6a565

Cultura Encabezado por The Smashing Pumkins y Franz Ferdinand: Fauna Primavera revela su cartel del 2024 El festival se llevará a cabo el próximo 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, instancia donde también se presentarán artistas y bandas como Usted señálemelo, Dënver, Francisco Victoria y Las ligas menores. Diario UChile Viernes 9 de agosto 2024 12:04 hrs. Franz Ferdinand y The Smashing Pumpinks

Luego de traer dos de los grandes conciertos del 2023 a Chile con Blur y Pulp -íconos del britpop- como sus headliners, el festival Fauna Primavera confirmó el cartel y las fechas de su edición 2024, que este año se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. Esta vez, los escoceses de Franz Ferdinand y los estadounidenses de The Smashing Pumpinks serán los encargados de encabezar las dos jornadas del festival, cuya primera preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile arrancará este viernes 9 de agosto al mediodía. Pero esas no son todas las propuestas internacionales del Fauna Primavera. También están presentes los franceses de Air, uno de las bandas emblemáticas de Europa compuesta por los músicos Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin que será parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, y cuya música inmortalizó la banda sonora de “Las vírgenes suicidas“. A ellos, se suman The Kooks, Jerry Cantrell, Lianne La Havas, Dinosaur Jr., The magic numbers y Nation of lenguage; más los latinos Sofía Kourtesis, Usted señálemelo y Las ligas menores, y los chilenos Francisco Victoria, Dënver y Chini.png. Cabe destacar que la venta general de entradas comenzará el lunes 12 de agosto al mediodía a través del sistema Liveticketsd.

