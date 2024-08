1e48b6a565

Política Senador Velásquez por debate sobre Ley de Notarios: “La manera en cómo se ha desarrollado alimenta desconfianzas para la ciudadanía” El parlamentario de la Región de Antofagasta abordó al impasse del micrófono abierto en la sala de la Cámara Alta. "Desnuda una forma de cómo no quisiéramos que se llevaran a cabo muchas acciones al interior del Senado", dijo respecto a la polémica. Diario UChile Viernes 9 de agosto 2024 15:17 hrs. Senador Esteban Velásquez (FRVS)

“Si queremos una democracia más robusta, que combata realmente la corrupción, es importante que esta ley de notarios salga cuanto antes del Congreso”, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego de que en el Senado aprobara la iniciativa que busca reformar el sistema integral sobre notarios, conservadores y archiveros pasara antes de su discusión en sala a la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta. Esto, después de que se escuchará la conversación del senador Rafael Prohens (RN) junto al presidente y vicepresidente del Senado, José García Ruminot (RN) y Matías Walker (Demócratas), respectivamente, cuando el parlamentario de la Región de Atacama los intentó convencer de aprobar su petición de dilatar el debate del proyecto, sin percatarse de que había un micrófono abierto. Al respecto, en entrevista con Política en Vivo, el senador (FRVS) e integrante de la Comisión de Gobierno, Esteban Velásquez, comentó que “en política importa el fondo, pero también la forma. Y esa escena que se trasluce del micrófono abierto desnuda una forma de cómo no quisiéramos que se desarrollaran muchas acciones al interior del Senado, más allá de las explicaciones”. “La ley notarios ha sido una especie de novela de misterio, con mucha intriga a lo largo de su discusión. Sin duda que en la forma también hay que preocuparse y en la manera en cómo se desarrolla ésta ha tenido algunos errores desde mi punto de vista, que ayuda a alimentar desconfianzas al interior de la ciudadanía“, agregó. Así, el senador hizo hincapié en que “espero que esto se corrija, con los compromisos que adquirió el presidente del Senado y la forma en cómo va a terminar esta legislación”. “Pues en ese tema y otros no corresponden los hechos que sucedieron la semana pasada. La manera, la forma en como se pide ese cambio de comisión, porque se da un dialogo, que si bien ha sido explicado luego que el fin pareciera que era bastante interesante, porque en el fondo era llevar la discusión a la Comisión de Gobierno para corregir lo que no se había hecho en la Comisión de Constitución, pero hay canales, hay vías, hay maneras de explicarlo y no es exactamente como se planteó”, añadió. Respecto del trámite legislativo, el representante de la Región de Antofagasta explicó que “aún no ha emanado el informe final de la Comisión de Constitución, donde hace varios años se ha llevado adelante esta discusión“. “La comisión termino la etapa de escuchar invitados, de votar particularmente los temas que correspondían y , por lo tanto, tendría que haberse puesto fecha para colocar este debate en sala y no estaba en los cálculos de nadie que alguien propusiera enviarla a la Comisión de Gobierno. No estando este último informe, no tenemos hoy todos los antecedentes formales de cómo viene esa votación”, detalló. Revisa la entrevista completa acá:

