Cultura “Violeteras en concierto”: cantoras se reúnen en el Mesón Nerudiano para despedir a Andrea Andreu Antes que la también profesora inicie su viaje a España, se presentará junto a sus compañeras Cecilia Concha Laborde, Cecilia Astorga, Rosario Segovia, Romina Núñez, Miloska y Claudia Stern, este viernes 9 de agosto. David Ponce Viernes 9 de agosto 2024 14:07 hrs. Andrea Andreu

Una despedida colectiva y en vivo tendrá esta noche la cantante, autora y profesora chilena Andrea Andreu, antes del viaje que emprenderá a España para cumplir con una beca destinada a estudiar la guitarra tradicional española y sus afinaciones. “Violeteras en concierto” se llama el encuentro que ofrecerá junto a seis compañeras del colectivo Violeteras Herencia Rebelde, este viernes 9 de agosto a las 19 horas en El Mesón Nerudiano, ubicado en la calle Dominica 35, en el capitalino barrio Bellavista, cuyas entradas están disponibles a $10 mil y dos en $15 mil en la plataforma PortalDisc. Estarán en el escenario la cantora y payadora Cecilia Astorga y las cantantes y autoras Rosario Segovia, Cecilia Concha Laborde, Romina Núñez, Miloska, Claudia Stern y la propia Andrea Andreu, todas ellas dedicadas al canto con raíces que van desde la tradición del folclor chileno hasta los ritmos e instrumentos latinoamericanos. Desde España al folclor chileno Andrea Andreu partirá el 20 de septiembre a España, donde será jurado en un certamen de tunas en Cazorla, provincia de Jaén, en la comunidad de Andalucía, y desde el 1 de octubre se establecerá por dos meses en Albacete, capital de la provincia de Castilla La Mancha en la comunidad del mismo nombre. “Voy a estar estudiando y recorriendo algunos pueblos cercanos donde hay cultores que todavía preservan el saber de las distintas afinaciones de la familia de la guitarra antigua, que son seis instrumentos, entre ellos la guitarra mayor, la guitarra común, el guitarro y el requinto”, detalló Andrea Andreu. Antecedente de esta beca es la tesis de magíster en música con mención en cultura tradicional que ella inició en 2016 en la Universidad Mayor, sobre un estudio comparativo de la guitarra y sus afinaciones en Chile, Perú y Argentina. En esa investigación elaboró un marco teórico de la historia y la evolución del instrumento desde el siglo dieciséis, y a partir de ahí trabajará en 2024 con el músico y doctor en musicología español Julio Guillén Navarro. La influencia de esa raíz hispana en el folclor chileno es evidente, explicó la profesora Andreu. “Son muy visibles algunos puntos de encuentro que tiene la guitarra tradicional española con la guitarra traspuesta (afinada en modalidades tradicionales) en Chile. La guitarra común española tiene algunas afinaciones registradas en libros antiguos de Chile, como la prima baja, y otras que están vigentes en Chile, como la segunda alta. Y cuando se usan afinaciones que permiten hacer melodías al mismo tiempo que se rasguea, es el mismo principio de lo que hacemos en Chile cuando tocamos cuecas y tonadas”. “Entre las formas preferidas que tiene esta guitarra tradicional están el fandango, la seguidilla y la jota, entre otras, que tienen muchas características comunes con nuestra cueca y nuestra tonada sobre todo”, continuó la artista. “Muchos versos tradicionales son comunes, como también algunas usanzas de despedir lo que se está cantando: lo que en Chile llamamos cogollo dentro de las tonadas, o la estrofas por despedida. Por tanto se me hace muy interesante ver in situ este saber que, al no haber sido tan visibilizado, por una parte es bueno para mí porque no está tan intervenido. No se le ha subido a los escenarios, por ejemplo. Por lo que presumo que está en un estado bastante natural”. Va a haber aquelarre Cecilia Concha Laborde es, además de cantora, la gestora del colectivo Violeteras y también estará en el escenario esta noche. “Me gustaría decirle a Andrea que sus compañeras cantoras sabemos que esta beca es muy merecida”, destacó Cecilia. “Porque ella es buena no sólo para aprender desde el conocimiento sino desde la esencia de la creación, y eso se nota en su trabajo, en sus canciones y en cómo ella después transmite lo aprendido”. “Desde su infinita solidaridad y compañerismo el colectivo Violeteras Herencia Rebelde me propuso hacer una despedida, y hacerla acompañada va a ser mucho más bonito desde el plano espiritual. Vamos a presentarnos compartiendo el escenario y al final por supuesto haremos una canción todas juntas, a tres voces con percusiones”, adelantó a su vez Andreu, una artista que además del trabajo en la investigación y los escenarios ha grabado los discos “Legado” (2012), “Raíz” (2017), “La guitarra y sus temples en Chile, Perú y Argentina” (2018) y “El cambio y las siete llaves” (2023), que apareció en noviembre pasado. “Haremos una especie de camino entre las otras seis cantoras que vamos a acompañarla. Porque seremos siete, como las siete llaves del nuevo disco de Andrea”, diji Cecilia Concha Laborde. “Seremos ese camino con nuestras canciones para que ella pueda transitar y después de caminar algunos pasos se instale allí para compartir sus canciones. Finalmente este concierto de despedida es una excusa para decirle que la queremos mucho y para alimentarnos entre todas. Les prometemos que va a haber magia, hermosura, va haber aquelarre, muchas canciones, linda energía, muy acompañado entre nosotras”.

