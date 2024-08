e37bff881f

París 2024 Cuarta y séptima: Mailliard y Roco cerraron su participación en París en la final B del C1 200 en el canotaje Ambas chilenas llegaron este sábado con la ilusión de acceder a la lucha por las medallas, sin embargo, ninguna de las dos pudo pasar las semifinales pues necesitaban terminar entre las cuatro primeras para meterse en la competencia A. Diario UChile Sábado 10 de agosto 2024 11:03 hrs. Foto: Agencia Aton

Un amargo cierre tuvieron las nacionales María José Mailliard y Karen Roco en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde quedaron fuera del top ten en la especialidad C1 200 del canotaje. Ambas chilenas llegaron este sábado con la ilusión de acceder a la lucha por las medallas, sin embargo, ninguna de las dos pudo pasar las semifinales debiendo conformarse con disputar la final B. Tras competir en dicha instancia, Mailliard acabó en el 12° lugar de prueba con un tiempo 46”77, para acabar en, sin poder igualar o superar su registro de Tokio 2020, En tanto, Roco llegó a la meta en 48”25 y quedó ubicada en el puesto 15 de la tabla general, superando únicamente a la ucraniana Liudmyla Luzan. Luego de su actuación, Maria José realizó duras críticas en contra de su preparador, asegurando en conversación con Chilevisión que “mi entrenador, desde que llegamos a París, no se me ha acercado ningún día ni para saber cómo estoy”. “Le mandé una planificación de entrenamiento, se la pedí un día, me la dio y nunca más me he enterado de él y eso me ha afectado mentalmente, porque es algo que no me esperaba y he salido a hacer lo que pienso que tengo que hacer, pero tampoco tengo el apoyo de él”, agregó. Por último, acusó que “a última hora demostró estar al cien por ciento con España y me dejó totalmente de lado a mí, entonces eso obviamente que a un deportista a uno lo deja un poco desestabilizado, pero al final son tantos años de preparación que veía más o menos lo que se tenía que hacer”.

