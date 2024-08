e37bff881f

Cultura La brasileña Dandara Manoela y sus próximos conciertos en Chile: “Volver compartiendo mi música es muy simbólico” La artista, que actualmente encabeza una de las propuestas creativas más llamativas de Brasil, llegará a nuestro país para presentarse en el Parque Cultural ex Cárcel de Valparaíso y Matucana 100 en Santiago, con un show bautizado como 'Ori Livre'. Catalina Araya Sábado 10 de agosto 2024 16:15 hrs. Dandara Manoela, cantautora brasileña

La conexión de Dandara Manoela con nuestro país está cargada de simbolismo. Por estos días, la artista, que hoy sostiene una de las propuestas más interesantes de la Música Popular Brasileña (MPB), está ad portas de regresar a Chile, aunque esta no será su primera visita en suelo nacional. “Desde niña tenía el sueño de salir de Brasil, de conocer otro país y viajar“, confesó en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. “Pero como era una niña de la periferia, en una situación con menos privilegios económicos, siempre me parecía que era algo un poco distante, porque viajar al extranjero es caro. Sin embargo, a través de la música fui logrando ev0lucionar en mis condiciones económicas y entonces decidí hacer un viaje. Empecé a buscar países cercanos a Brasil y vi que Chile, en aquel momento, tenía los boletos más económicos. Y entonces viajé hacia allá”. Así, y casi por casualidad, el territorio chileno se transformó en el lugar que vaticinó lo que vendría luego para su vida, con una carrera musical que pronto le abriría las puertas del resto del mundo. “Fue muy especial porque, aunque en un viaje personal, Chile fue el primer país que me recibió. Y después de eso, acompañada por mi manager internacional, Márcia Sarquis, pude viajar a muchos otros países. Ya he ido a los Emiratos Árabes, Angola, he estado de gira por Europa, México. Y ahora regresar a Chile compartiendo mi música, mi proyecto, es muy simbólico y fuerte para mí“, confidenció sobre su experiencia. Es por eso que “Ori Livre“, el espectáculo que la tendrá dando dos conciertos en el Parque Cultural ex Cárcel de Valparaíso y Matucana 100 -el 15 y 17 de agosto, respectivamente- será una instancia que promete ser inolvidable. “Estoy muy feliz de volver en estas circunstancias a este país que, sin saberlo, fue el primer país que me abrió las puertas”, señaló Dandara sobre estas presentaciones, donde será acompañada por las chilenas Dania Nekko y Nekki. Un show que, además, tiene un nombre que no resulta antojadizo: “La trayectoria de un artista va acompañada de lo que va viviendo y sintiendo. Mi primer proyecto se llama ‘Retrato falado’, que fue el título de mi primer disco, y después de eso hice un concierto de transición que se llama ‘Minha Prece Ecoa’, que significa algo así como ‘mi rezo entona’. En cuanto al actual, ‘ori’ significa cabeza en yoruba, que es un dialecto africano. Y ‘Ori Livre’ es una manera de hablar de la libertad de un cuerpo negro. Es una secuencia, es una historia que se va construyendo. También es una celebración por todo el eco que tuvo mi oración, e igualmente busca decir que mi cabeza es lo que guía este proyecto. Esta cabeza libre es lo que lo guía“. Arte consciente Para Manoela, el lugar desde el cual se posiciona para hacer su arte es fundamental. Como mujer afrodescendiente, lesbiana y oriunda de los bordes socioeconómicos de Brasil, transportar aquellas realidades a través de su música es un acto de profunda convicción. “Por mucho tiempo, las mujeres negras, lesbianas, mujeres que están a los márgenes de la sociedad fueron silenciadas. De hecho, hay un término, una expresión que se habla mucho ahora dentro del activismo de estas mujeres, y que es ‘la soledad de la mujer negra‘. Y no lo menciono solamente desde un punto de vista afectivo o romantizado, sino desde un lugar de pluralidad. En Brasil, muchas veces las mujeres están realmente solas, o como madres solteras, en sub-empleos o abandonadas en sus sueños. Por eso, traer ese discurso al escenario es la manera que tengo de ya no aceptar este silencio que les imponen“, reflexionó Dandara. “Es traer conmigo a mis ancestras y también a mis actuales al centro del discurso, donde están las luces, en el escenario, para que realmente sean escuchadas. Esto, para ayudarlas a salir de esos márgenes, de los rincones, y que puedan abandonar esa soledad“, agregó. En ese sentido, compartió los nombres de varias artistas brasileñas que, desde su posición en la industria, constituyen un espacio de resistencia. “Hablando de artistas actuales, uno de los nombres más grandes que tenemos en la actualidad es Liniker, que es una cantante negra, trans, que habla mucho de amor en su música. Liniker ha abierto muchas puertas y me inspira mucho su trabajo”, afirmó Manoela. “Bia Ferreira es otra artista que me inspira mucho, que también es una mujer negra, lesbiana, y coincidimos en este punto. Y tiene un trabajo musical que es muy político y directo, va al grano. Yo busco un equilibrio entre eso que hace Liniker, que habla mucho del amor, y lo que hace Bia, que aporta un discurso político muy directo”, conectó con su propio trabajo. Propuestas que dejan entrever la riqueza que alza a su país como uno de los más potentes musicalmente hablando. “Brasil tiene muchos artistas emergentes, hay una diversidad muy grande, e invito a todas las personas que estén leyendo esta entrevista a que busquen estos nombres. Les quiero proponer uno más, del estado de Santa Catarina, que uno cuando piensa en Brasil ni se le ocurre imaginar que vienen artistas de ahí, porque es un estado que la gente no conoce tanto. François Muleka es cantante, compositor, un multiartista. Lo menciono porque es un referente importante en este estado y me abrió muchas puertas”. Sin embargo, igualmente incluye dentro de sus referentes a nombres clásicos del cancionero de la MPB: “Un gran referente para mí es Elza Soares, como intérprete. Una mujer negra que marcó la música brasileña. Ella falleció, pero sigue siendo un nombre muy marcado. Estéticamente, una que me emociona mucho es Elis Reginas, que es un clásico de nuestra música”, concluyó. Cabe destacar que las entradas para el concierto de Dandara Manoela en el Parque Cultural ex Cárcel de Valparaíso serán vendidas en la puerta del recinto, mientras que los tickets para Matucana 100 ya se encuentran disponibles a través de Ticketplus.

