¿Modernización de TVN?: actual proyecto de Ley "podría ayudar a resolver algunos elementos de la crisis financiera" La iniciativa fue valorada por la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, ya que "fortalece la misión pública" del canal. Por su parte, el académico Carlos del Valle recalcó que es fundamental el cambio en el sistema de financiamiento. Fernanda Araneda Domingo 11 de agosto 2024

“No tener una televisión pública implica que los chilenos se informen por grupos económicos como Luksic o Heller”. Esa fue la frase de Francisco Vidal, presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), que generó controversia hace un par de semanas. El también ex ministro participaba de una sesión de la Comisión de Cultura, en la que se discutía la indicación sustitutiva del Gobierno, al proyecto de modernización de TVN que presentó originalmente la administración de Sebastián Piñera. Para ir más allá de esta polémica, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con distintos actores sobre la iniciativa, que tiene, entre sus principales elementos, la creación de un endowment o fondo público, que cambia la estructura de financiamiento desde uno completamente privado a uno mixto. En otras palabras, si el proyecto se aprueba, el Estado inyectará recursos de manera permanente, con los que se financiará al canal cultural (NTV), a los canales regionales, a la señal internacional y a una nueva radio pública. De todas maneras, los expertos consultados por nuestro medio también destacaron los cambios en la gobernanza de TVN, que contemplan una ampliación del directorio de siete a nueve miembros y la creación de un Consejo Consultivo no vinculante. De acuerdo al doctor en comunicación y académico de la Universidad de La Frontera, Carlos del Valle, es en esta nueva instancia en que está “la apertura interesante”. “El directorio sigue siendo bastante parecido a lo que tenemos. Es verdad que crece un poquito, pero tiene que ver con decisiones que están muy instaladas en el Gobierno de turno o relacionadas con lo que puede aprobar el propio Congreso. No me parece que eso esté mal, simplemente digo que eso es muy del establishment. Van a tender a aparecer los nombres que todos conocemos, gente vinculada a la televisión y al mundo empresarial o académico, pero no habrá mucha variación”, observó. Por su parte, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, sí relevó el cambio en el directorio de TVN. A su juicio, “estas indicaciones permitirán, por ejemplo, que el representante de las y los trabajadores tenga derecho a voz y voto, lo que nos parece una demanda histórica. Que se cumpla, es muy importante y valioso”, dijo. Del Valle y Alorda, coincidieron, en todo caso, en la importancia de que TVN sea financiado de manera mixta. La presidenta del Colegio de Periodistas, afirmó que aunque la inyección de recursos estatales no irá en beneficio de la señal principal del canal, el proyecto “sí fortalece la misión pública y sí permite robustecer el debate público respecto a la importancia de que en Chile hayan medios de este tipo”. “Es importante que los países tengan sistemas de medios públicos. En Chile hemos vivido una anomalía los últimos 20 años donde la tónica ha sido desincentivar el desarrollo de medios públicos, pero si uno mira el ámbito internacional, no solo Europa, sino que en América Latina, los países que tienen democracias más fuertes, también tienen ecosistemas más plurales donde hay un sistema de medios públicos, privados, territoriales, regionales, etc. El rol de un medio público es valioso, ya que implica que los contenidos se desarrollen más allá de las pautas del mercado”, comentó. Del Valle, en tanto, aseguró que si se sigue con el modelo de autofinanciamiento “no habrá un cambio realmente” y persistirá la crisis financiera que ha afectado a TVN durante los últimos años. “Con el financiamiento actual, que solo depende de las volatilidades del sistema, del mercado de la publicidad y la propaganda, de las audiencias, no hay ninguna posibilidad de competir con los otros canales. Entonces, cuando uno piensa en una figura mixta, el otro componente que llega al canal, desde el Estado, podría ayudar a resolver algunos elementos de la crisis estructural financiera que tiene”, estimó. Posibles dificultades Consultado respecto a los obstáculo que podría enfrentar el proyecto de ley, el académico de la Universidad de la Frontera pronosticó que lo que se podría plantear desde la oposición, es que la incorporación de recursos públicos a TVN, atenta contra la libre competencia. “Es la vieja discusión que se ha dado en Chile sobre las universidades. Cuando en algún momento alguien dijo que todas las universidades tienen vocación pública y al final se resolvió un sistema donde incluso hay universidades privadas que reciben más recursos del Estado por la gratuidad que las universidades definidas como públicas”, explicó. “Aquí me parece que se va a dar la misma discusión y si no se maneja bien, va a derivar en que o todos los canales van a recibir aportes o se va a abrir la posibilidad de que todos los canales puedan competir por esos aportes”, advirtió. Alorda, en tanto, señaló que un problema podría ser “que hay mucho prejuicio respecto al importante rol de los medios públicos. Nos vamos a encontrar con una primera barrera que son los sesgos personales, aparecen muchos fantasmas, muchos mitos y creo que en general falta un debate más certero y veraz respecto a esto”. La presidenta del Colegio de Periodistas además apuntó a la arista financiera, “porque por supuesto este fondo primero tiene que incorporar una cantidad importante de recursos, que creo que siempre es un tema”. “Este proyecto debería generar consenso” También en conversación con nuestro medio, la diputada del PPD y presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, Marta González, coincidió en que uno de los problemas podría ser la cantidad de recursos que se entregan a TVN. “Lo que nosotros hemos escuchado hoy día de la oposición es que ellos plantean como que TVN en el fondo se achique. Que achique su infraestructura, su personal, pero nosotros, sentimos que TVN con todo lo que le ha costado mantenerse, igualmente ha hecho un buen trabajo. Los profesionales son bien valorados, la gente que ha trabajo en TVN es bien valorada por el mercado y los contenidos también han podido incorporar temas y estar en otra línea”, opinó. De todas maneras, la diputada González espera que estas objeciones se diluyan con el tiempo. “Este proyecto debería generar consenso, ya que viene desde el Gobierno del expresidente Piñera. Están consideradas las dos líneas, de los dos gobiernos, entonces, yo creo que en algún minuto la oposición se debería alinear con el proyecto más allá de los reparos que puedan poner, que tampoco tienen mucho sustento”, dijo. Finalmente, requerida sobre si los dichos de Vidal produjeron tensión al interior de la Comisión de Cultura, la presidenta de la instancia sostuvo que “no generaron mayores problemas, porque lo que hace Francisco Vidal en ese momento es constatar hechos”. “No hubo una valoración de aquello, sino más que nada fue un elemento para la reflexión, sobre cuál es la importancia de que el Estado tenga este medio de comunicación y que este medio de comunicación pueda modernizarse, competir en mejores condiciones y siga cumpliendo una función pública, que es el principal fin de lo que plantea el proyecto”, concluyó.

