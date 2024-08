Homenaje olímpico: así fue el recibimiento en La Moneda para Francisca Crovetto y Yasmani Acosta

45ce4d8b3d

d70643f5aa

Francisca Crovetto y Yasmani Acosta fueron los principales protagonistas de esta jornada. Con una Plaza de la Constitución repleta de gente esperando por una foto con ellos, los medallistas olímpicos fueron recibidos por el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y tuvieron su merecido festejo con autoridades e hinchas. Tras la icónica foto en el palco presidencial junto al Mandatario, los dos deportistas del Team Chile recorrieron la alfombra roja bajo la ovación de los presentes y entregaron algunas palabras. “Queremos agradecerles el cariño, el amor que hemos recibido durante estos días”, expresó con una radiante sonrisa Francisca Crovetto mientras exhibía su medalla dorada lograda en el tiro skeet. “Nos están regalando algo que no se devuelve con el tiempo”, complementó la tiradora nacional, ante el ferviente aplauso de la gente, del Presidente Boric, del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, y su compañero del Team Chile, Yasmani Acosta. El luchador grecorromano apeló en su discurso de agradecimiento a la “deuda” que sentía con el país. “Desde que llegué a Chile, todo ha sido felicidad”, señaló en primer lugar el medallista de plata. “Me esforcé bastante, sin el apoyo del pueblo chileno esto no habría sido posible. Quería regalarle una medalla al país. Esta medalla no es mía, es de todos”, sostuvo el cubano nacionalizado chileno. Antes de que los dos deportistas pudieran acercarse a los espectadores para compartir con ellos, tomarse fotos y firmar autógrafos, fue el Presidente de la República quien se tomó el micrófono para destacar el logro de Crovetto y Acosta, pero también para apuntar al futuro. “No se imaginan como se nos hincha el pecho de orgullo al ver a nuestros deportistas, y a todos, a toda nuestra delegación olímpica”, dijo Boric. Sobre los desafíos del futuro, volvió a remarcar las intenciones de albergar la cita de los cinco anillos en nuestro país. “Nos pusimos como objetivo un sueño, quizás loco pero hermoso, y en el que toda la sociedad chilena se puede unir, que es postular a los Juegos Olímpicos de 2036”, prosiguió el Presidente. “El Estado y Chile tienen mucha deuda pendiente respecto al deporte, tenemos que seguir trabajando, siguiendo su experiencia, su trayectoria y en conjunto con los deportistas seguir haciendo grande el deporte nacional”, manifestó el Jefe de Estado y luego dio paso al festejo de Francisca Crovetto y Yasmani Acosta con la ciudadanía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Universidad de Chile (@radiouchile)

Francisca Crovetto y Yasmani Acosta fueron los principales protagonistas de esta jornada. Con una Plaza de la Constitución repleta de gente esperando por una foto con ellos, los medallistas olímpicos fueron recibidos por el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y tuvieron su merecido festejo con autoridades e hinchas. Tras la icónica foto en el palco presidencial junto al Mandatario, los dos deportistas del Team Chile recorrieron la alfombra roja bajo la ovación de los presentes y entregaron algunas palabras. “Queremos agradecerles el cariño, el amor que hemos recibido durante estos días”, expresó con una radiante sonrisa Francisca Crovetto mientras exhibía su medalla dorada lograda en el tiro skeet. “Nos están regalando algo que no se devuelve con el tiempo”, complementó la tiradora nacional, ante el ferviente aplauso de la gente, del Presidente Boric, del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, y su compañero del Team Chile, Yasmani Acosta. El luchador grecorromano apeló en su discurso de agradecimiento a la “deuda” que sentía con el país. “Desde que llegué a Chile, todo ha sido felicidad”, señaló en primer lugar el medallista de plata. “Me esforcé bastante, sin el apoyo del pueblo chileno esto no habría sido posible. Quería regalarle una medalla al país. Esta medalla no es mía, es de todos”, sostuvo el cubano nacionalizado chileno. Antes de que los dos deportistas pudieran acercarse a los espectadores para compartir con ellos, tomarse fotos y firmar autógrafos, fue el Presidente de la República quien se tomó el micrófono para destacar el logro de Crovetto y Acosta, pero también para apuntar al futuro. “No se imaginan como se nos hincha el pecho de orgullo al ver a nuestros deportistas, y a todos, a toda nuestra delegación olímpica”, dijo Boric. Sobre los desafíos del futuro, volvió a remarcar las intenciones de albergar la cita de los cinco anillos en nuestro país. “Nos pusimos como objetivo un sueño, quizás loco pero hermoso, y en el que toda la sociedad chilena se puede unir, que es postular a los Juegos Olímpicos de 2036”, prosiguió el Presidente. “El Estado y Chile tienen mucha deuda pendiente respecto al deporte, tenemos que seguir trabajando, siguiendo su experiencia, su trayectoria y en conjunto con los deportistas seguir haciendo grande el deporte nacional”, manifestó el Jefe de Estado y luego dio paso al festejo de Francisca Crovetto y Yasmani Acosta con la ciudadanía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Universidad de Chile (@radiouchile)