45ce4d8b3d

d70643f5aa

Nacional Política Presidente del PPD: dichos sobre el PC no son “una amenaza”, sino un “llamado respetuoso a un partido aliado” En el Socialismo Democrático hay incomodidad por la defensa que realizan dirigentes comunistas a los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Desde La Moneda señalaron que "las políticas de alianza no se definen a través de la prensa". Bárbara Paillal Lunes 12 de agosto 2024 17:40 hrs. Presidente del PPD, Jaime Quinta, y su par del PC, Lautaro Carmona. Foto: ATON.

Compartir en

La crisis política en Venezuela continúa impactando en el futuro de la alianza de Gobierno. En entrevista con La Tercera, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, sostuvo que “si en un plazo prudente el Partido Comunista no cambia su posición” sobre ese país, sería muy difícil renovar un pacto con ellos. Lo que pone en duda el futuro del oficialismo, tal como se conoce. Las declaraciones de Quintana se enmarcan bajo la incomodidad explicitada desde el Socialismo Democrático por la defensa que realizan ciertos dirigentes y parlamentarios del PC, a los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que dieron por ganador de los últimos comicios presidenciales a Nicolás Maduro. Resultados que han sido objetados por la oposición al chavismo y la comunidad internacional. Previo al comité político ampliado que se realiza en el Palacio de La Moneda, el presidente del PPD, Jaime Quintana, reiteró su preocupación por la postura del PC, pero precisó que no se trata de “una amenaza“, sino que de un “llamado respetuoso a un partido aliado”. “Tengo el mayor respeto por el PC, por el rol que ha cumplido en este Gobierno, y espero que sigamos siendo aliados, simplemente es una decisión que ellos tendrán que adoptar”, apuntó. En La Moneda han sido varias las veces que han desestimado la postura de la tienda que lidera Lautaro Carmona, asegurando que, pese a ello, todas las colectividades oficialistas respetan al Presidente Gabriel Boric como la figura que lidera la política exterior del país. La ministra Camila Vallejo, realizó un llamado a la mesura. “Entendemos que en una democracia incluso las coaliciones pueden tener ciertas diferencias que, eventualmente, se expresan por los medios de comunicación, pero todos sabemos que las políticas de alianza no se definen a través de la prensa“. En un punto de prensa convocado especialmente en respuesta a Quintana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que está “disponible a que construyamos un acuerdo, entre distintos, sin que nadie renuncie a su identidad, porque lo otro es someter, subordinar, un concepto no muy cálido en política, y que pese más el avance que se va a lograr con la unidad. La reciente experiencia permitió que nuestro compañero Gabriel Boric sea el presidente de Chile”. “Yo no puedo hacer política imaginando que los demás, los distintos no existen y deben determinarse por lo que yo les diga, eso ya no es diversidad, no es una cualidad y relación entre pares y en respeto. Eso no construye”, indicó.

La crisis política en Venezuela continúa impactando en el futuro de la alianza de Gobierno. En entrevista con La Tercera, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, sostuvo que “si en un plazo prudente el Partido Comunista no cambia su posición” sobre ese país, sería muy difícil renovar un pacto con ellos. Lo que pone en duda el futuro del oficialismo, tal como se conoce. Las declaraciones de Quintana se enmarcan bajo la incomodidad explicitada desde el Socialismo Democrático por la defensa que realizan ciertos dirigentes y parlamentarios del PC, a los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que dieron por ganador de los últimos comicios presidenciales a Nicolás Maduro. Resultados que han sido objetados por la oposición al chavismo y la comunidad internacional. Previo al comité político ampliado que se realiza en el Palacio de La Moneda, el presidente del PPD, Jaime Quintana, reiteró su preocupación por la postura del PC, pero precisó que no se trata de “una amenaza“, sino que de un “llamado respetuoso a un partido aliado”. “Tengo el mayor respeto por el PC, por el rol que ha cumplido en este Gobierno, y espero que sigamos siendo aliados, simplemente es una decisión que ellos tendrán que adoptar”, apuntó. En La Moneda han sido varias las veces que han desestimado la postura de la tienda que lidera Lautaro Carmona, asegurando que, pese a ello, todas las colectividades oficialistas respetan al Presidente Gabriel Boric como la figura que lidera la política exterior del país. La ministra Camila Vallejo, realizó un llamado a la mesura. “Entendemos que en una democracia incluso las coaliciones pueden tener ciertas diferencias que, eventualmente, se expresan por los medios de comunicación, pero todos sabemos que las políticas de alianza no se definen a través de la prensa“. En un punto de prensa convocado especialmente en respuesta a Quintana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que está “disponible a que construyamos un acuerdo, entre distintos, sin que nadie renuncie a su identidad, porque lo otro es someter, subordinar, un concepto no muy cálido en política, y que pese más el avance que se va a lograr con la unidad. La reciente experiencia permitió que nuestro compañero Gabriel Boric sea el presidente de Chile”. “Yo no puedo hacer política imaginando que los demás, los distintos no existen y deben determinarse por lo que yo les diga, eso ya no es diversidad, no es una cualidad y relación entre pares y en respeto. Eso no construye”, indicó.