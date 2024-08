45ce4d8b3d

Política Senadora Pascual (PC) sobre Ley de Notarios: “Comparto plenamente que tienen que existir inhabilidades” La indicación presentada por el Presidente Boric sobre esta materia fue borrada en la Comisión de Constitución del Senado y generó cuestionamientos. La parlamentaria afirmó que debe existir mayor separación entre el sistema judicial y legislativo. Diario UChile Lunes 12 de agosto 2024 15:12 hrs. Senadora Claudia Pascual. Foto: Aton.

La reforma al sistema registral, que involucra a notarios, conservadores y archiveros ha sido tema central de debate en el Congreso Nacional. Actualmente se encuentra en discusión en su segundo trámite legislativo y una de las polémicas ha girado en torno a la inhabilidad de familiares de parlamentarios. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la senadora Claudia Pascual (PC) abordó las dificultades para sacar adelante el proyecto de ley de notarios, debido a los cuestionamientos que surgieron luego de que la Comisión de Constitución del Senado borrara la inhabilidad a parientes de parlamentarios, que había sido presentada como indicación por el Presidente Gabriel Boric. Al respecto, Pascual hizo hincapié en que el Senado es también un ratificador de nombramientos en determinados puestos públicos. “Desde ese punto de vista, hay muchas situaciones en las cuales uno dice ‘oye, pero aquí no podemos estar todos como juez y parte’. La indicación del Ejecutivo planteaba un cambio en el sistema de nombramiento, a partir de que los notarios también vayan al sistema de Alta Dirección Pública”, explicó la parlamentaria, miembro de la Comisión de Constitución. Sobre la discusión, la senadora aseguró que es necesario establecer más inhabilidades. “Yo comparto plenamente que tiene que existir inhabilidades. Están siendo investigadas situaciones de tráfico de influencias en la Corte, en otras designaciones, entonces tenemos que ponerle más ojo. No pueden todos los sistemas estar influyendo en los otros”, señaló, recalcando la necesidad de una separación efectiva entre el sistema judicial y el legislativo. Por otra parte, la senadora comunista se mostró a favor de que no existan más cargos vitalicios. “Tiene que haber repostulación. Una de las reformas fundamentales que genera la ley que se está tramitando es ponerle tope de edad al ejercicio de ser notario, conservador o archiveros”, detalló. No obstante, la ex ministra de la Mujer sí expuso sus matices respecto al tiempo que deben durar determinados cargos. “Efectivamente los tiempos de reelección o los períodos de estar en un cargo no (deberían) ser tan cortos que no te permitan estar pendiente del trabajo (…). A muchos les preocupa de que no sea exactamente el mismo periodo que un gobierno, porque pueden ser designados entonces para trabajar solo para un puro gobierno, entonces queden traslapados entre uno y otro gobierno. Pero diría también que se fortalezcan las instituciones”, sostuvo Pascual. “Qué sentido tiene que se designen cargos si a los dos o tres años esa persona decide salir de ahí y se va a otro lado. Y a otro lado y empiezas a picotear en todas las instituciones y resulta que no le doy cuerpo ni identidad a una institución”, reflexionó la legisladora. Revisa aquí la entrevista completa:

