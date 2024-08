45ce4d8b3d

d70643f5aa

Nacional Política Verónica Figueroa Huencho por irrupción de Bachelet: “Representa la templanza y la certeza que necesita el país en este momento” La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile indicó que la figura de la expresidenta resulta bastante atractiva para una amplia mayoría. Si estuviesen en campaña, "Evelyn Matthei tendría que extremar su posición", aseguró. Bárbara Paillal Lunes 12 de agosto 2024 18:43 hrs. Expresidenta Michelle Bachelet. Foto: ATON.

Compartir en

“La figura de Michelle Bachelet resulta mucho más atractiva para una amplia mayoría“. Así sopesa la profesora titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, la progresiva irrupción de la expresidenta en los sondeos pre-comicios presidenciales de 2025. La última encuesta de Plaza Pública Cadem de agosto la posiciona en un empate técnico con el republicano, José Antonio Kast, y, a solo cuatro puntos, en una hipotética segunda vuelta, por debajo de quien es la carta más fuerte de la oposición, Evelyn Matthei (Chile Vamos). Para la académica, la exmandataria tiene a su favor dos mandatos con legados, “sobre todo para las mujeres, los cuidados, la gratuidad, por cierto, cuando uno habla sobre educación, que si bien uno puede pensar que tiene nudos, todavía sin duda, fueron bien paradigmáticos de cambio y ella lo supo impulsar, lo supo liderar. Y, eso, creo que no lo hemos visto en los últimos años“. Esto último, pensando en las anteriores administraciones. “Faltan figuras empoderadas de mujeres, pero también que tengan esta mezcla de la trayectoria. Ella como lideresa, como una mujer que tiene experiencia, que recoge sabiduría, que tiene templanza. Ella también ha sabido unificar a la izquierda en los momentos de crisis. Ha sabido dialogar, ha estado muy presente y, en algún minuto, las propias figuras importantes del Frente Amplio o de la coalición actual, también la convocaron. Por lo tanto, creo que ella representa una templanza y una certeza que es lo que necesita el país en este momento“, añadió. En esa línea, Figueroa Huencho apuntó a que “hay una generación que quizás, a propósito del salto del Frente Amplio al poder, quedó un poco desplazada, o sea, esa generación, de hecho, del Socialismo Democrático que podría haber emergido en su minuto con liderazgos, no ocurrió. Y, por lo tanto, creo que la figura de Bachelet no solamente es capaz de disputarle a Kast y a Evelyn Matthei, sino que también ella reúne unos ideales de izquierda que hoy, ante la crisis que existe en las instituciones, problemas como seguridad que se han ido tomando la agenda, también representa para un sector de la ciudadanía una cierta certeza, tranquilidad, experiencia y obviamente después de dos mandatos, la sabiduría de lo que significa haber sido presidenta de la República. Entonces no extraña que esté ahí“. Consultada por lo que significaría una eventual candidatura de la expresidenta sobre las pretensiones de Evelyn Matthei, la académica detalló, primero, que “ambas tienen historias que se cruzan, pero también bien distintas. La historia de Evelyn Matthei está vinculada a la dictadura, a la derecha conservadora, la UDI, está vinculada también a lo que ella ha entendido por agenda de género, por la agenda de derechos humanos y, por otra parte, también está Michelle Bachelet con una historia totalmente contraria, que ha estado en la ONU, que ha tenido una representación internacional, que representa a una mujer de izquierda, además también por su historia familiar: una tradición vinculada a los derechos humanos”. “Entre ambas figuras claramente la figura de Michelle Bachelet resulta mucho más atractiva a una amplia mayoría, porque también recordemos que los últimos tiempos el tema de los consensos ha sido importante y creo que la figura de Michelle Bachelet podría aunar a sectores obviamente de la izquierda y la izquierda progresista, de una centro izquierda, incluso te diría que algunos de centro también podrían sumarse”, aseguró. En ese sentido, la académica advirtió que “si hubiese una campaña entre ambas, Evelyn Matthei va a tener que extremar su posición cuando hablamos de seguridad u otros temas que están en la palestra”. “Lo vimos que, en algunos momentos, ha guardado un silencio cuando ella debería tener una voz. Con lo que pasó, por ejemplo, con el Caso Macaya que se esperaba que ella hiciera una declaración, lo hizo de manera muy tardía”, cuestionó. En contraposición, recalcó que “Michelle Bachelet si bien es una mujer templada y serena, también es una mujer que ha actuado con mayor emocionalidad y que también se ve mucho más cercana a la gente y eso es importante. Distinto a la figura de Evelyn Matthei que ha intentado ser una figura cercana, pero no lo ha logrado. Parece más genuina esta cercanía de Michelle Bachelet“.

“La figura de Michelle Bachelet resulta mucho más atractiva para una amplia mayoría“. Así sopesa la profesora titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, la progresiva irrupción de la expresidenta en los sondeos pre-comicios presidenciales de 2025. La última encuesta de Plaza Pública Cadem de agosto la posiciona en un empate técnico con el republicano, José Antonio Kast, y, a solo cuatro puntos, en una hipotética segunda vuelta, por debajo de quien es la carta más fuerte de la oposición, Evelyn Matthei (Chile Vamos). Para la académica, la exmandataria tiene a su favor dos mandatos con legados, “sobre todo para las mujeres, los cuidados, la gratuidad, por cierto, cuando uno habla sobre educación, que si bien uno puede pensar que tiene nudos, todavía sin duda, fueron bien paradigmáticos de cambio y ella lo supo impulsar, lo supo liderar. Y, eso, creo que no lo hemos visto en los últimos años“. Esto último, pensando en las anteriores administraciones. “Faltan figuras empoderadas de mujeres, pero también que tengan esta mezcla de la trayectoria. Ella como lideresa, como una mujer que tiene experiencia, que recoge sabiduría, que tiene templanza. Ella también ha sabido unificar a la izquierda en los momentos de crisis. Ha sabido dialogar, ha estado muy presente y, en algún minuto, las propias figuras importantes del Frente Amplio o de la coalición actual, también la convocaron. Por lo tanto, creo que ella representa una templanza y una certeza que es lo que necesita el país en este momento“, añadió. En esa línea, Figueroa Huencho apuntó a que “hay una generación que quizás, a propósito del salto del Frente Amplio al poder, quedó un poco desplazada, o sea, esa generación, de hecho, del Socialismo Democrático que podría haber emergido en su minuto con liderazgos, no ocurrió. Y, por lo tanto, creo que la figura de Bachelet no solamente es capaz de disputarle a Kast y a Evelyn Matthei, sino que también ella reúne unos ideales de izquierda que hoy, ante la crisis que existe en las instituciones, problemas como seguridad que se han ido tomando la agenda, también representa para un sector de la ciudadanía una cierta certeza, tranquilidad, experiencia y obviamente después de dos mandatos, la sabiduría de lo que significa haber sido presidenta de la República. Entonces no extraña que esté ahí“. Consultada por lo que significaría una eventual candidatura de la expresidenta sobre las pretensiones de Evelyn Matthei, la académica detalló, primero, que “ambas tienen historias que se cruzan, pero también bien distintas. La historia de Evelyn Matthei está vinculada a la dictadura, a la derecha conservadora, la UDI, está vinculada también a lo que ella ha entendido por agenda de género, por la agenda de derechos humanos y, por otra parte, también está Michelle Bachelet con una historia totalmente contraria, que ha estado en la ONU, que ha tenido una representación internacional, que representa a una mujer de izquierda, además también por su historia familiar: una tradición vinculada a los derechos humanos”. “Entre ambas figuras claramente la figura de Michelle Bachelet resulta mucho más atractiva a una amplia mayoría, porque también recordemos que los últimos tiempos el tema de los consensos ha sido importante y creo que la figura de Michelle Bachelet podría aunar a sectores obviamente de la izquierda y la izquierda progresista, de una centro izquierda, incluso te diría que algunos de centro también podrían sumarse”, aseguró. En ese sentido, la académica advirtió que “si hubiese una campaña entre ambas, Evelyn Matthei va a tener que extremar su posición cuando hablamos de seguridad u otros temas que están en la palestra”. “Lo vimos que, en algunos momentos, ha guardado un silencio cuando ella debería tener una voz. Con lo que pasó, por ejemplo, con el Caso Macaya que se esperaba que ella hiciera una declaración, lo hizo de manera muy tardía”, cuestionó. En contraposición, recalcó que “Michelle Bachelet si bien es una mujer templada y serena, también es una mujer que ha actuado con mayor emocionalidad y que también se ve mucho más cercana a la gente y eso es importante. Distinto a la figura de Evelyn Matthei que ha intentado ser una figura cercana, pero no lo ha logrado. Parece más genuina esta cercanía de Michelle Bachelet“.