Energía Nacional Alcaldesa Olavarría: “Vemos proyectos de transmisión eléctrica que invaden zonas rurales pero, ¿dónde está la inversión?” La edil de Melipilla sostuvo que si CGE no se acoge al procedimiento voluntario colectivo procederán con la demanda para obtener compensaciones. "No podemos permitir que el sector privado siga jugando con el bienestar de las personas", afirmó. Diario UChile Martes 13 de agosto 2024 10:43 hrs. Alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarria. Foto: Aton.

La alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría, cuestionó la falta de inversión por parte de empresas que suministran energía eléctrica en las zonas rurales y abogó por sanciones ejemplares para evitar que se repitan los masivos cortes de luz. Cabe destacar que Melipilla ya cuenta con todo su suministro eléctrico restablecido, luego de tener por más de una semana a cerca de 24 mil hogares afectados en la comuna. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa apuntó contra el ritmo de reacción de las empresas. “Las comunas rurales tendemos a quedar en un segundo plano, por el hecho de tener una distancia importante con el Gran Santiago siendo parte de la Región Metropolitana. Hoy tenemos 18 comunas rurales en la RM representadas por la Asociación de Municipios Rurales y que claramente nos impide muchas veces por distancia, por conocimiento de otras instituciones, a la realidad que nos toca el día a día, y también en otros temas en lo que es transporte, seguridad”. Respecto a las posibles compensaciones, Olavarría sostuvo que desde la dirección nacional del Sernac explicaron “que hay un procedimiento voluntario colectivo, este procedimiento es una alternativa a una demanda colectiva, que es una especie de procedimiento más abreviado y que entregaría soluciones en cuanto a la compensación económica”. “En nuestro caso, efectivamente CGE (Compañía General de Electricidad) no se acogió a lo que es el procedimiento voluntario colectivo, pero sí sacó hace unos días una declaración de que van a compensar económicamente. Lo que estamos viendo también con otras alcaldías urbano rurales de la RM, que dependemos de CGE, es que si no se acogen al procedimiento voluntario colectivo vamos a proceder con la demanda colectiva que es lo que debiera también tomarnos harto tiempo y energía, porque algo que no podemos permitir es que el sector privado siga jugando con el bienestar de las personas, teniendo tantas utilidades no generen inversiones“, señaló. Asimismo, declaró que “efectivamente vemos proyectos de transmisión eléctrica que invaden nuestros territorios, las zonas rurales, pero ¿dónde está la inversión? La inversión en infraestructura para que esta transmisión llegue de manera segura y no que cada sistema frontal se caigan árboles afectando el suministro. Aquí cae una gota y se corta la luz, y eso me parece muy injusto“. “Las medidas ejemplares que pueda tomar la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), creo que puede ser uno de los caminos para forzar que las empresas puedan generar la inversión debida, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. También realizar los planes de poda efectivos porque hay muchos árboles que topan con el cableado de suministro eléctrico y genera justamente lo que vimos en el sistema frontal pasado, hay nula mantención”, cuestionó. Sobre el debate de la participación del Estado, la jefa comunal dijo: “Yo no descartó, todas las alternativas que vayan en la línea de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades hay que tenerlas sobre la mesa“. Revisa la entrevista completa:

