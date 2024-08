9d4dd99cd7

Nacional Política Figuras “presidenciables” participan de acto público en Maipú: Republicanos acusan “intervencionismo electoral” La expresidenta Bachelet y el alcalde Vodanovic (FA) se perfilan como cartas en la centroizquierda para competir por el próximo mandato, sin embargo, ambos han reiterado su negativa. J.A Kast afirmó que la actividad "fue un burdo acto de campaña". Bárbara Paillal Martes 13 de agosto 2024 18:25 hrs. La expresidenta Michelle Bachelet junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Foto: ATON.

Cumpliendo con el rol de lideresa que ha adoptado en la centroizquierda de cara a las elecciones municipales, la expresidenta Michelle Bachelet entregó un discurso cargado de aplausos a la labor del alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (FA) -que va por la reelección- en la inauguración del primer SAR de la comuna que, de hecho, llevará el nombre de la exmandataria. La construcción de la infraestructura se encontraba paralizada desde el segundo gobierno de la expresidenta, por lo mismo, su habilitación fue una de las metas que se impuso el frenteamplista. “Cuando un alcalde promete y cumple, es un alcalde que hay que ponerle mucho aplauso”, celebró Bachelet. Junto a ello, la exmandataria aprovechó de entregarle su respaldo de cara a los comicios municipales: “No da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quién es el alcalde y la alcaldesa, porque necesitamos líderes locales que estén dispuestos a escuchar a las personas para conocer sus necesidades”. “El alcalde Vodanovic seguirá trabajando por todas y todos ustedes día a día, y yo en mi humilde calidad de expresidenta seguiré aportando en lo que pueda, para que nuestro país sea lo que todos queremos: más justo, menos desigual”, finalizó. Pese a que ha mostrado una progresiva irrupción en los sondeos pre-comicios presidenciales, Bachelet reiteró así su negativa -de momento- para aventurarse a un tercer mandato, mostrándose más proclive a aportar a la construcción de unidad dentro del progresismo. En el intertanto, dentro del Gobierno se ha intentado destacar el liderazgo de otras figuras. Más temprano y también desde Maipú, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién también suena como carta presidencial, volvió a sugerir al alcalde de Maipú: “No cabe duda de las capacidades del alcalde y que él podría sin duda ser candidato, pero va a haber un momento para tomar esas decisiones”. Por su parte, el edil sostuvo categóricamente que sus proyecciones se mantienen en el municipio. “Creo no tener ni de cerca las competencias, las preparaciones ni las probabilidades de ejercer un cargo tan importante como la Presidencia de la República“, afirmó Vodanovic. “Mi compromiso con esta comuna es presentarme a una reelección para sostener ese proyecto durante cuatro años más. Eso no es compatible con alguna alternativa de presentarme a ningún otro cargo, insisto, tengo un compromiso con mis vecinos, yo no voy a faltar a esa palabra. No les voy a a faltar el respeto viendo otras alternativas“, aseguró. Derecha acusa intervencionismo electoral El acto en Maipú generó suspicacia en la oposición. El líder republicano, José Antonio Kast, publicó en la red social X que “Bachelet tiene todo el derecho a ser candidata presidencial, pero el alcalde de Maipú no tiene derecho a usar los recursos públicos para hacerle campaña. La inauguración del SAR de Maipú es un burdo acto de campaña con platas de todos los chilenos”. Bachelet tiene todo el derecho a ser candidata presidencial pero el Alcalde de Maipu no tiene derecho a usar los recursos públicos para hacerle campaña. La inaguración del SAR de Maipú es un burdo acto de campaña con platas de todos los chilenos. pic.twitter.com/BYVYiSYl9Z — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) August 13, 2024

De hecho, desde la bancada republicana acusaron “intervencionismo electoral” y enviarán un oficio a la Contraloría General de República. El diputado Agustín Romero señaló que “vamos a poner en conocimiento de este hecho al Servicio Electoral para que se haga parte del mismo, porque no podemos seguir aceptando que el Gobierno intervenga en las elecciones municipales”. Por su parte, la diputada Marlene Pérez (UDI), apuntó que “los chilenos ya sabemos cuando elegimos a un presidente sin experiencia y quedó demostrado que esto ha tenido un alto costo para nuestro país. Otra persona sin experiencia terminaría de hundir a los chilenos“.

