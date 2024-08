f6cb3ae1eb

8a843bc0d8

Justicia Fijan para noviembre nueva reconstitución de escena por muerte de Franco Vargas Su muerte ocurrió el sábado 27 de abril, a las 5 de la mañana, cuando en medio de una instrucción militar, un grupo de conscriptos se desplazó por más de 3 mil metros de altura y con -15 grados sin indumentaria y vestuario requerido para dichos fin. Diario UChile Martes 13 de agosto 2024 9:28 hrs. Romy Vargas, madre de Franco Vargas; llega a La Moneda para una reunion con el Presidente de la Republica. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Compartir en

La Fiscalía Regional de Arica fijó para noviembre la nueva reconstitución de escena en la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, fallecido el pasado 27 de abril en medio de una marcha de instrucción militar en la localidad de Pacollo, comuna de Putre. Mario Carrera, fiscal regional a cargo de la investigación, señaló “nos encontramos hoy en una primera etapa que tiene que ver con la recopilación de todo lo relativo a situaciones médicas o de salud, y de identificar con certeza qué fue lo que ocurrió en el altiplano chileno”. “Estamos para ello entrevistando a todos y cada una de estas víctimas, sus familiares directos y además de todo aquel que pudiese tener algún conocimiento de lo que pasó en esa fecha”, agregó el persecutor. “Vamos a identificar si efectivamente hay hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. En este evento vamos a proceder a una segunda etapa que tiene que ver con identificar a posibles imputados y tomar nuevamente sus declaraciones”, continuó. La fiscalía explicó que se eligió noviembre para concretar la diligencia para “contar con todos los elementos, para poder coordinar además la concurrencia a la región desde el lugar donde se encuentren, tanto a las víctimas como a su familiar directo”. Antecedentes El abogado de la familia del conscripto, Sebastián Andrade, relató el pasado 2 de mayo que el entrenamiento, por el cual el joven falleció, comenzó el sábado 27 de abril, a las 5 de la mañana. Se desplazaron por más de 3 mil metros de altura y con -15 grados. El profesional añadió que “los soldados vestían únicamente una polera, además de sus pantalones, no una primera capa. Antes de iniciar Franco le dice al coronel ‘yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr’ y el coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya”. “El coronel repetidamente lo humilla, esto por testimonios de otros conscriptos, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así”, complementó Andrade. Tras el incidente y como consecuencia de la presión ejercida por familiares de los conscriptos, el Ejército emitió un comunicado informando que 39 soldados pertenecientes a la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco de la VI División en Putre, no continuarían cursando el Servicio Militar obligatorio.

La Fiscalía Regional de Arica fijó para noviembre la nueva reconstitución de escena en la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, fallecido el pasado 27 de abril en medio de una marcha de instrucción militar en la localidad de Pacollo, comuna de Putre. Mario Carrera, fiscal regional a cargo de la investigación, señaló “nos encontramos hoy en una primera etapa que tiene que ver con la recopilación de todo lo relativo a situaciones médicas o de salud, y de identificar con certeza qué fue lo que ocurrió en el altiplano chileno”. “Estamos para ello entrevistando a todos y cada una de estas víctimas, sus familiares directos y además de todo aquel que pudiese tener algún conocimiento de lo que pasó en esa fecha”, agregó el persecutor. “Vamos a identificar si efectivamente hay hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. En este evento vamos a proceder a una segunda etapa que tiene que ver con identificar a posibles imputados y tomar nuevamente sus declaraciones”, continuó. La fiscalía explicó que se eligió noviembre para concretar la diligencia para “contar con todos los elementos, para poder coordinar además la concurrencia a la región desde el lugar donde se encuentren, tanto a las víctimas como a su familiar directo”. Antecedentes El abogado de la familia del conscripto, Sebastián Andrade, relató el pasado 2 de mayo que el entrenamiento, por el cual el joven falleció, comenzó el sábado 27 de abril, a las 5 de la mañana. Se desplazaron por más de 3 mil metros de altura y con -15 grados. El profesional añadió que “los soldados vestían únicamente una polera, además de sus pantalones, no una primera capa. Antes de iniciar Franco le dice al coronel ‘yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr’ y el coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya”. “El coronel repetidamente lo humilla, esto por testimonios de otros conscriptos, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así”, complementó Andrade. Tras el incidente y como consecuencia de la presión ejercida por familiares de los conscriptos, el Ejército emitió un comunicado informando que 39 soldados pertenecientes a la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco de la VI División en Putre, no continuarían cursando el Servicio Militar obligatorio.