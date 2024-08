9d4dd99cd7

Nacional Gabriel Gaspar tras ataque a uniformados en la frontera: “Se está recurriendo a militares para tareas que no son suyas” El ex subsecretario de Defensa tachó a las RUF de "confusas" y aseguró que Carabineros está mejor preparado para el trato con personas que las Fuerzas Armadas. Así, llamó a las autoridades a escuchar a los funcionarios y las comunidades locales. Camilo Vega Martinez Martes 13 de agosto 2024 18:25 hrs. Militares frontera Colchane. Alex Díaz/Aton Chile

Ciertas dudas sembró el reciente ataque contra militares en la frontera de Colchane. Sobre todo en el debate por las Reglas del Uso de la Fuerza y la preparación de los mismos militares para tratar con personas, con miras a las eventuales olas migratorias que podrían llegar a Chile en los próximos meses. Sobre este debate, el ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, expresó sus aprensiones sobre las facultades que tienen los militares para el control de personas. En primer lugar, apuntó a la “situación anómala” de la información respecto a que el militar agredido estaría patrullando solo. “Las normas que habitualmente se practican y se enseñan en el entrenamiento militar es que nunca está solo el soldado. Siempre hay un par de soldados que proceden a la detención y al registro del sospechoso, y un par de soldados de apoyo que están a una distancia cercana”, explicó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Al respecto, desde el Ministerio de Defensa aclararon que el personal atacado estaba acompañado en la sala de radio, y que fue atacado cuando salió de esta. Por otra parte, en la discusión de fondo, la principal duda del también exembajador es la preparación de militares para las labores de control fronterizo. “Se está recurriendo al uso de un militar para tareas que no son suyas”, dijo. “¿Cómo se podría arreglar esto? Dándole instrucciones muy precisas que permitan que un soldado se pueda desplegar, que la tropa en general que está ahí pueda funcionar a plenitud de las atribuciones conforme la instrucción que ha recibido”, agregó Gaspar al ser consultado por nuestro medio. En ese sentido, cuestionó lo establecido en el debate sobre las Reglas del Uso de la Fuerza: “Las RUF, en este caso, lo que hacen es ser tan confusas que impiden que el soldado pueda actuar con la fuerza legítima que el Estado le encarga”. Ante la eventual llegada de más inmigrantes en las próximas semanas, y pensando en la preparación del control fronterizo, Gaspar fue tajante al señalar que “siempre tenemos que tener controlado nuestro territorio”. Por lo mismo, considera que el trabajo debe quedar en manos de Carabineros cuando signifique tratar con personas. “Una parte de Carabineros, las tropas guardafronteras, que son una especialidad, es necesario reforzar. Esforcémonos en tener unas buenas fuerzas policiales, veamos cómo las apoyamos dentro de los recursos que requieran. Ellos sí tienen armamento no letal. Un policía sabe cómo trabajar con personas, con la población, conoce los derechos que tienen los ciudadanos, los límites y alcances de la ley. Puede ante un disturbio usar armamento como lacrimógena o lanza aguas. Ese no es el caso de las Fuerzas Armadas”, aseguró fervientemente el ex subsecretario de Defensa. Por lo anterior, realizó un llamado a las autoridades, pero también al Parlamento respecto a la discusiones sobre el uso de la fuerza militar: “Hay que escuchar a las Fuerzas Armadas, y hay que escuchar a las autoridades locales, a las comunidades, porque ellos conocen el territorio”. Gaspar subrayó que si el Estado ocupa “su recurso más letal, que son las Fuerzas Armadas, sobre todo en tareas de orden y de seguridad”, tiene que ser muy preciso en las instrucciones que le da. Así, relevó la importancia de no exponer a los militares a “una situación en la cual no pueden emplear sus capacidades”.

