Nacional Política Diputado Mellado (RN) por caso Hermosilla: “Hay que verlo como una oportunidad para corregir lo que se está haciendo mal” El parlamentario además abordó sus polémicos dichos durante el debate del veto presidencial, en donde tildó al Presidente Boric de "Maduro chico". Según el legislador, fue una forma de graficar cómo el oficialismo quería "meter la mano en la urna". Diario UChile Miércoles 14 de agosto 2024 10:25 hrs.

Polémica causaron los dichos del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, en medio de la discusión del veto presidencial a la reforma electoral. En dicho contexto, el parlamentario fustigó en contra del Gobierno e incluso llegó a calificar al Presidente Gabriel Boric, de “Maduro chico”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Mellado indicó que no se arrepiente de sus palabras y argumentó que fue una forma de graficar “cómo querían meter la mano en la urna”. “Nosotros en la discusión que tenemos en el hemiciclo tenemos que graficar todo el proceso que tuvo la votación sobre la elección de dos días, no solamente el veto final, si no que todo el trámite. El Gobierno y su sector no querían elecciones obligatorias, porque no les conviene. Entonces, empezaron a manejar el proceso. Quisieron meter la mano a la urna al colocar en vez de los electores a los ciudadanos y después en la Sala, la misma gente del oficialismo dejó fuera la multa que ya venía de hace varias votaciones de hasta 200 mil”, explicó. “Entonces, hice una gráfica para que se viera de mejor forma. Eso se usa en la tramitación de los proyectos de ley en el hemiciclo, siempre”, señaló. El diputado RN, quien es parte de la Comisión Investigadora por el caso Hermosilla, además se refirió a la formalización del abogado el próximo 21 de agosto y a los plazos con los que se ha manejado la investigación. A su juicio, los organismos del Estado debieron detectar mucho antes los actos de Hermosilla. “Yo empiezo a mirar hacia atrás y si no existiera este audio, ¿la Unidad de Análisis Financiero no hubiera hecho nada? Había movimientos de platas extraños en las cuentas de Hermosilla y Villalobos hace mucho tiempo y recién van a colocar una querella por ilícitos reiterados desde el 2019 al 2023, cuando estamos ya casi en el 2025. Entonces, tú dices: ¿están fallando las instituciones o este señor tenía demasiado poder como para poder parar cualquier cosa que se le hace a cualquier ciudadano que no presenta bien su formulario 22 de declaración de impuestos? Me hago estas preguntas porque después son todos generales. En febrero recién la UAF le mandó a la Fiscalía las alertas de las conductas Hermosilla-Villalobos”, dijo. Asimismo, Mellado planteó que debe haber un cambio al interior del Servicio de Impuestos Internos. “Yo llamaría a impuestos internos a ponerse un poquito más las pilas porque creo que a lo mejor el exdirector, Hernán Frigolett, salió porque efectivamente no tenía el manejo de lo que estaba pasando. A la Comisión vino a decirnos que estaba todo en regla y vemos que no es así y además, actúan tardíamente sobre el tema de las querellas. Acuérdense que respecto a las querellas por las platas de SQM impuestos internos tampoco actúo a tiempo, entonces, por eso queremos cambiar su gobernanza, porque no puede ser digitada políticamente”, estimó. Finalmente, el parlamentario afirmó que hay que poner atención a lo que pueda ocurrir en la formalización de Hermosilla, “porque los fiscales, si efectivamente quieren llevarlo a juicio y lo van a formalizar, es porque tienen más pruebas”. “Aquí se va a abrir un tema, pero hay que verlo como una oportunidad para corregir lo que se está haciendo mal en instituciones completas”, observó. Revisa la entrevista completa aquí:

