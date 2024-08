55547a56dc

Nacional "Ha sobrepasado todos los limites éticos": las críticas de Matthei por presencia de Bachelet en actividades del oficialismo "Un festival de inauguraciones" fue la descripción usada por la alcaldesa de Providencia para referirse a las aparaciones de la expresidenta junto a líderes oficialistas. "Espero que no se esten sacando plata de todos los chilenos", advirtió. Miércoles 14 de agosto 2024

La alcaldesa de Providencia y figura presidenciable de la oposición, Evelyn Matthei, criticó la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en actividades de líderes políticos del oficialismo. “Lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones, donde se ven todo tipo de personajes, ministros. Y este festival fíjese que son siempre con candidatos de un mismo lado. Yo no he sabido de nadie que haya sido de oposición. Si hay intervencionismo o no no soy quién lo dice (…) Me parece que sí es algo que se debe investigar”, acusó Matthei. Asimismo, agregó que “esto ha sido tan descarado que yo quiero señalar que, una cosa es si hay intervencionismo o no, lo que a nadie le cabe duda es que ha sido de muy mal gusto Ha sobrepasado todos los limites éticos. Yo espero que no se esten sacando plata de todos los chilenos”. Las últimas apariciones de la expresidenta Bachelet relacionadas con el oficialismo fueron en la inauguración de un centro de salud en Maipú, donde acompañó al alcalde Tomás Vodanovic (FA); así como el encuentro que tuvo con la edil de Santiago, Irací Hassler, en la presentación del Sistema Barrial de Cuidados. Hay que recordar, además, que desde el Partido Republicano ya habían acusado de “intervencionismo electoral” por esta misma situación e incluso anunciaron el envió de un oficio a la Contraloría General de República.

