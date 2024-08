62dc9be95f

Internacional Ante sospechas de fraude electoral: Lula da Silva propone nuevas elecciones en Venezuela Las palabras del mandatario de Brasil fueron respaldadas por su par colombiano, Gustavo Petro. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo en un video que circula por redes, aunque la Casa Blanca descartó sus palabras. Diario UChile Jueves 15 de agosto 2024 17:12 hrs. Manifestación por las elecciones en Venezuela en la Plaza Pedro de Valdivia. Edwin Navarro/Aton Chile.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo a la idea de convocar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Su respaldo se produjo después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, sugiriera esta posibilidad como una forma de resolver la crisis política en el país sudamericano, y que ha mantenido alerta a todo el continente. En declaraciones a la prensa, Biden se alineó con la propuesta de Lula, quien había indicado previamente que una convocatoria a nuevas elecciones podría ser una solución. Afirmativa que luego fue desmentida por la Casa Blanca, quienes aseguraron que la respuesta del mandatario norteamericano se debió a que entendió mal la pregunta. Lula había propuesto que Nicolás Maduro, el actual presidente venezolano, llamara al pueblo a votar nuevamente, estableciera criterios claros para la participación de todos los candidatos y creara un comité electoral suprapartidario. Además, sugirió permitir la presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso. Lula también sugirió la formación de un “gobierno de coalición” como una posible medida para abordar la crisis en Venezuela. Cabe destacar que Lula no ha reconocido a Maduro como el legítimo ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, y ha afirmado que éste debe ofrecer una explicación al mundo sobre los resultados. Durante la misma jornada, la Casa Blanca también aclaró que no había ofrecido amnistía a Maduro, desmintiendo rumores al respecto. John Kirby, vocero de seguridad nacional de la Casa Blanca, mencionó que el gobierno estadounidense aún espera revisar los resultados de las elecciones. En Latinoamérica, el presidente colombiano, Gustavo Petro, también se mostró a favor de la salida planteada por su par brasileño. A través de su cuenta de X, afirmó que la solución política en Venezuela depende de Nicolás Maduro y sugirió “nuevas elecciones libres”. “De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo”, afirmó. “Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”. Sin embargo, tanto el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se opusieron a esta opción. “Vamos a ver qué resuelve el tribunal, es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos”, aseguró AMLO en una reciente conferencia de prensa. Por su parte, Corina manifestó que “plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí, es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron”. “Si va una segunda elección y no le gustan los resultados, vamos por una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían ustedes eso en sus países? ¿Que si el resultado no es satisfactorio entonces se repita una elección?”, argumentó, agregando que “nosotros fuimos a una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados, que hoy están presos, escondidos o han tenido que huir del país”. María Corina sobre la propuesta de Biden, Lula y Petro de repetir elecciones: “Hubo gente que arriesgó su vida para probar el fraude. Gente que asesinaron. Desconocer eso es una falta de respeto. La soberanía popular se respeta”.pic.twitter.com/op4lETlaKv — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 15, 2024

