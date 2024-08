62dc9be95f

Nacional “Caso audio”: revelan las declaraciones de Luis Hermosilla ante Fiscalía El documento fue publicado a través de un reportaje del diario La Tercera. Cabe destacar que a Hermosilla se le imputan los delitos de soborno, lavado de dinero e ilícitos tributarios, y será formalizado el 21 de agosto en el 4° Juzgado de Garantía. Diario UChile Jueves 15 de agosto 2024 9:57 hrs. El abogado Luis Hermosilla es fotografiado luego de entregar su declaración, como imputado, ante la Fiscalía Oriente por caso audios Dragomir Yankovic/Aton Chile.

El abogado Luis Hermosilla declaró el pasado 6 de agosto ante la fiscalía en el marco del denominado “caso audio”, el que, a través de la filtración de una reunión privada, dio cuenta de un presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Días después, se le notificó que sería formalizado el próximo miércoles 21 en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, a partir de las 9:00 horas. Cabe destacar que a Hermosilla se le imputan los delitos de soborno, lavado de dinero e ilícitos tributarios, y comparecerá junto a otras cuatro personas. Según una publicación del diario La Tercera, Hermosilla partió su declaración diciendo que “debo señalar que en la reunión que se produjo el día 22 de junio de 2023 estuvieron presentes Daniel Sauer Adlerstein, quien era mi cliente, la abogada Leonarda Villalobos, quien también era abogada de Sauer y yo”. “Aquella junta se produjo en mi oficina de calle Alonso de Córdova N° 3788, oficina 41A, Vitacura. A Daniel Sauer lo debo haber conocido unos 10 u 8 años antes, socialmente primero, luego, la sociedad Factop, la que está relacionada en propiedad con él, me prestaba dinero, a cambio del giro de cheques”, explicó Hermosilla. “A Leonarda la conocí el año anterior -el 2022- en la oficina de un empresario de nombre Munir Hazbún, en ese momento. Leonarda era su abogada y, además, era como su asesora del día a día, que le asesoraba también temas contables. En alguna ocasión estuve con Munir Hazbún y el papá de Daniel, Alberto Sauer, quien era como un padre para él”, agregó. “Recuerdo que a fines de marzo del año pasado –prosiguió- concurrí a la oficina de Factop en la comuna de Las Condes, debido a que la corredora de bolsa STF, ligada en propiedad con Sauer, la que había sido suspendida por la CMF”, continúa la declaración. Sumando que “en esa reunión Daniel le bajaba el perfil al tema, decía que arreglaba el problema con un aumento de capital, en tanto, Leonarda consideraba que el problema era mayor. Ella tenía mucho desplante y manejaba la situación. En ese momento, el gerente general de STF, Luis Flores, estaba fuera del trabajo, parece que estaba recién operado. El regulador le había remitido una gran cantidad de oficios a STF requiriendo antecedentes, de los cuales muy pocos habían sido contestados”. Leonarda Villalobos y documentación falsa “Quiero mencionar que Leonarda tenía una personalidad muy extrovertida y manejaba las reuniones y situaciones, aparentaba tener mucha experiencia como abogado y, además, me comentó que era ingeniero comercial, dando a entender que había estudiado en la PUC”, dijo perfilando a la asesora de Daniel Sauer. “Estaba de forma permanente en las oficinas de los Sauer, trabajaba mucho, incluso los fines de semana y siempre daba malas noticias. Cada vez que me llamaba había que atenderla de forma urgente. Yo la conocía superficialmente, nunca he estado en su casa ni conozco a su marido”, se lee en el artículo. Sobre la situación de la corredora de bolsa STF, indicó que “debo mencionar que primero fue citado a declarar a la Unidad de Investigación de la CMF Ariel Sauer, tomando yo conocimiento de que en verdad era la segunda citación, puesto que ignoró e hizo caso omiso a la primera citación”. “Luego fue a declarar Daniel, a quien le exhibieron abrumadora evidencia de los tremendos problemas de registros contables de la corredora. Recuerdo que estaban contabilizadas fotos de cheques, algo totalmente poco serio. Luego de la reunión llegué a la conclusión que no había otro camino que allanarse a lo que propendía la Unidad de Investigación de la CMF”, señaló en su declaración. En ese contexto, afirmó que “los Sauer estuvieron de acuerdo conmigo, en tanto, Luis Flores quien tenía defensa jurídica separada no tenía exactamente la misma impresión. Con Leonarda pedimos audiencia en la CMF, probablemente la pidió ella. Tuvimos una reunión con 4 funcionarios de la Unidad de Investigación, encabezada por Andrés Montes”. “Le planteamos que nos íbamos a allanar de forma total y completa a la propuesta de sanción de la CMF y que consecuente con ello, no íbamos a rendir prueba en el término probatorio. Cosa que se hizo creo que los días 19 o 20 de junio del año pasado. Recuerdo que ahí discutió con Salvador Vial, abogado de Luis Flores, quien era partidario de hacer ciertas precisiones jurídicas al allanamiento. Nosotros nos allanamos pura y simplemente, ellos lo hicieron unos días después en un escrito de aproximadamente 50 carillas. Luego vino el probatorio, en el que no rendimos prueba”, aseguró. Sin embargo, aclaró que “en esa reunión con Andrés Montes, cuando estaba finalizando, nos dice delante de todos en un gesto como de deferencia profesional algo así como ‘no se extrañen si les llegan más requerimientos’, delante de todos los asistentes (Leonarda y los tres integrantes de la CMF que lo acompañaban). Esto se comentó el día 22 de junio de 2023. No recuerdo específicamente a qué se refería”. “A la fecha de la reunión del 22 de junio, el tema STF estaba cerrado, ya nos habíamos allanado, estábamos esperando la multa del Consejo de la CMF. Nada más. En paralelo, en la sociedad Factop aparecen deudas y reclamos de acreedores. A esa fecha no había tenido una entrega de información formal de las obligaciones pendientes, siempre se me informaba ex post, tenía la sensación de que podía pasar cualquier cosa”, aseguró. Y complementó afirmando que “en los días anteriores a esa reunión Leonarda me comenta que hay documentos falsos, sin precisarlo mayormente, señalando que se lo habían dicho Ariel y Daniel y Topelberg. No tenía idea que, por ejemplo, Leonarda había invertido en esta empresa. Eso lo supe después, de hecho, no sabía que Factop tenía inversores. Yo pensaba que más bien tenían socios, como, por ejemplo, Munir Hazbún. Me parecía que el factoring se financiaba formalmente, a través de bancos. Según lo que se me comentó en su momento Larraín Vial financiaba a Factop, con una línea de crédito más restringido”. “Previo a esta reunión se me comenta por parte de Leonarda que hay títulos, documentos u operaciones con falsedades. Asimismo, ella refiere que hay una investigación de 12 RUTS por parte de la CMF, institución que le pide al SII información sobre ella. Esto se relaciona con Factop”, indicó. “Ella me comenta que le había planteado el tema a Daniel y que ella estaba pidiendo colaboración para que este le pagara sumas para terceros que ella había contactado en el SII. Ella estaba muy molesta. Leonarda quería que la ayudara a lograr que Daniel cumpliera con un acuerdo previo con ella, en el sentido de provisionar fondos para pagar a esta o estas personas, a quienes ya se les había pagado algo”. En todo ese contexto, profundizó en el rol que tuvo la abogada: “Para mi ella era muy cercana al SII, su papá trabajó en el servicio, ella al final de nuestra relación me dijo que había pasado a ocupar el puesto de jefe de gabinete del Director del SII. Lo que Leonarda me señaló previo a la reunión es que se le debía a alguien el SII la suma de 10 millones de pesos, habiéndose pagado previamente por parte de Daniel Sauer una suma para esta persona”. Asumir el error “Yo me percaté que Factop había emitido facturas a una sociedad Barros Negros, que había reclamado por la emisión de dichas facturas. Esta sociedad tiene la misma razón social que una sociedad ligada a los Jalaff. Asimismo, me enteré de que me habían emitido facturas a mi nombre y de mi padre, por parte de una sociedad Zico, las que posteriormente anularon. En realidad, no tenía claridad de cuál era la realidad, no podía dimensionar la magnitud del problema y necesitaba tener más claridad”, asumió Hermosilla. “En la reunión yo le pido a Sauer que pague los 10 millones que se deben. Le digo en términos impropios, indebidos que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí. Asimismo, también le digo ‘sepárate una gambita’, pensando en que dado lo que viene probablemente tendrá que sufragar más gastos, en ningún caso pretendí defraudar a Daniel”, sumó en el mismo tono. Además, sinceró que “en esa reunión también me enteré de lo que Sauer llama ‘facturas de favor’ y, asimismo, que se le habían emitido facturas a sociedades relacionadas con la propia Leonarda. Del mismo modo también me enteré en esa reunión que Leonarda había invertido sumas de dinero en Factop. En el devenir de la reunión me voy enterando que estaban relacionados con este tema muchas personas que yo conocía, constatando que el problema era de grandes dimensiones”, afirmó. “Quiero mencionar además que después de esta reunión no se tocó nunca más el tema de estas deudas relacionadas con personas del SII, ni tampoco le pedí nuevamente que separara una gambita”.

