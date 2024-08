62dc9be95f

6b92053bbc

Cultura Departamento de Música de la U. Chile conmemora los 100 años del jazz en Chile El concierto Jazz centenario, que cruza el siglo de la célebre Rhapsody in Blue de George Gershwin y la fundación de Royal Orchestra -la primera orquesta de jazz de Chile-, se realizará el lunes 26 de agosto en la sala Isidora Zegers. Diario UChile Jueves 15 de agosto 2024 12:34 hrs. Jazz centenario

Compartir en

Se trata de un doble centenario vinculado al jazz. Hace cien años se estrenaba en Nueva York “Rhapsody in Blue”, la icónica obra de George Gershwin. Y a miles de kilómetros, en Chile, el músico Pablo Garrido fundaba la Royal Orchestra, la primera orquesta de jazz de nuestro país. Ese es, justamente el doble aniversario que articula “Jazz centenario”, el concierto organizado por el Departamento de Música de la Universidad de Chile (DMUS) y que ofrecerá una presentación musical que incluye las obras “Rhapsody in blue” y “Un americano en París” de George Gershwin, y la “Rapsodia chilena” del compositor Pablo Garrido. Todas, interpretadas por la Banda Sinfónica Estudiantil, quienes estarán acompañados por los académicos Svetlana Kotova en el piano y Miguel Ángel Castro en la dirección. La “Rhapsody in blue”, compuesta en 1924, es una obra icónica del siglo XX, pues integró por primera vez elementos del jazz a la música de tradición escrita. Gershwin, entonces un joven compositor de musicales en Broadway, recibió el encargo de componer una obra del director de orquesta Paul Whiteman. “Fue el primer intento- entre comillas- serio de Gershwin por trascender al mundo popular donde se había formado”, contextualizó el musicólogo y director del Departamento de Música, Álvaro Menanteau. “Gershwin se formó musicalmente en el piano popular de la época, es decir, improvisando y con conocimientos muy básicos de composición y música clásica. Él no tuvo la opción de entrar a un conservatorio, entonces estudió con algunos profesores que le enseñaron el ABC de la música, un poquito de lectura musical, un poquito de armonía, un poquito de contrapunto y muy poquito de orquestación. ‘Rhapsody in blue’ tiene una historia muy notable porque Gershwin la compuso al piano porque no podía hacer la transcripción para la orquesta completa de Whiteman”, sumó el investigador. Agregando que, además, “la orquesta de Whiteman era muy rara, tenía ocho violines, un set de percusión, saxofones de todos los tamaños, cornetas, en realidad era una jazz band, es decir, una agrupación de música popular con orientación bailable. Así que Gershwin envió la reducción para piano y Whiteman le encargó la orquestación a un tercero, pero la obra no sonó originalmente como en las versiones que escuchamos hoy en YouTube, que son orquestas sinfónicas. La obra original del año 1924 es para la jazz band de Paul Whiteman”. “Rhapsody in blue” fue un éxito que situó a Gershwin como un compositor importante al que le solicitaban obras orquestas sinfónicas, aunque él compusiera solo al piano. De una solicitud así surgió “Un americano en París” (1928), un poema sinfónico que recoge la experiencia personal del autor en la capital francesa, donde conoció a quien era uno de sus referentes: el compositor Maurice Ravel. “Gershwin se inspiró en el sonido armónico del impresionismo francés, en particular en los compositores Claude Debussy y Maurice Ravel, y todas esas armonías llenas de tensiones las llevó al jazz y al blues. El público y la crítica alabaron ‘Un americano en París’ e incluso en Estados Unidos se inventó una categoría nueva, iniciada con ‘Rhapsody in blue’ y luego culminada con Un americano en París, llamada jazz sinfónico”, complementó Menanteau. En ese mismo 1924, pero en Chile, el compositor y músico Pablo Garrido (1905-1982) también instalaba un hito al fundar la primera orquesta de jazz de nuestro país. La Royal Orchestra reunió en Valparaíso a la bohemia porteña e impulsó la incipiente actividad jazzística nacional. Garrido, en palabras de Álvaro Menanteau, “se dedicó a difundir el jazz por todos los medios posibles: escribiendo, dirigiendo, armando tríos, cuartetos, dirigiendo orquestas bailables, escribiendo artículos”. En esa intensa labor en 1937 estrenó su “Rapsodia chilena”, una obra que toma el tema tradicional chileno “Río Río” y hace dialogar al piano con la guitarra criolla. “Es un diálogo intenso porque esos instrumentos representan dos mundos muy distintos”, agregó Menanteau. “Sin duda hay un nexo entre George Gershwin y Pablo Garrido, cada uno en su contexto y con sus capacidades, pero el vínculo es aún más evidente cuando en 1935 Garrido estrena en Chile ‘Rhapsody in blue’”, indicó el investigador. Cabe destacar que el concierto “Jazz centenario” se realizará el lunes 26 de agosto a las 18:30 horas en la sala Isidora Zegers. La entrada es liberada y no requiere inscripción previa.

Se trata de un doble centenario vinculado al jazz. Hace cien años se estrenaba en Nueva York “Rhapsody in Blue”, la icónica obra de George Gershwin. Y a miles de kilómetros, en Chile, el músico Pablo Garrido fundaba la Royal Orchestra, la primera orquesta de jazz de nuestro país. Ese es, justamente el doble aniversario que articula “Jazz centenario”, el concierto organizado por el Departamento de Música de la Universidad de Chile (DMUS) y que ofrecerá una presentación musical que incluye las obras “Rhapsody in blue” y “Un americano en París” de George Gershwin, y la “Rapsodia chilena” del compositor Pablo Garrido. Todas, interpretadas por la Banda Sinfónica Estudiantil, quienes estarán acompañados por los académicos Svetlana Kotova en el piano y Miguel Ángel Castro en la dirección. La “Rhapsody in blue”, compuesta en 1924, es una obra icónica del siglo XX, pues integró por primera vez elementos del jazz a la música de tradición escrita. Gershwin, entonces un joven compositor de musicales en Broadway, recibió el encargo de componer una obra del director de orquesta Paul Whiteman. “Fue el primer intento- entre comillas- serio de Gershwin por trascender al mundo popular donde se había formado”, contextualizó el musicólogo y director del Departamento de Música, Álvaro Menanteau. “Gershwin se formó musicalmente en el piano popular de la época, es decir, improvisando y con conocimientos muy básicos de composición y música clásica. Él no tuvo la opción de entrar a un conservatorio, entonces estudió con algunos profesores que le enseñaron el ABC de la música, un poquito de lectura musical, un poquito de armonía, un poquito de contrapunto y muy poquito de orquestación. ‘Rhapsody in blue’ tiene una historia muy notable porque Gershwin la compuso al piano porque no podía hacer la transcripción para la orquesta completa de Whiteman”, sumó el investigador. Agregando que, además, “la orquesta de Whiteman era muy rara, tenía ocho violines, un set de percusión, saxofones de todos los tamaños, cornetas, en realidad era una jazz band, es decir, una agrupación de música popular con orientación bailable. Así que Gershwin envió la reducción para piano y Whiteman le encargó la orquestación a un tercero, pero la obra no sonó originalmente como en las versiones que escuchamos hoy en YouTube, que son orquestas sinfónicas. La obra original del año 1924 es para la jazz band de Paul Whiteman”. “Rhapsody in blue” fue un éxito que situó a Gershwin como un compositor importante al que le solicitaban obras orquestas sinfónicas, aunque él compusiera solo al piano. De una solicitud así surgió “Un americano en París” (1928), un poema sinfónico que recoge la experiencia personal del autor en la capital francesa, donde conoció a quien era uno de sus referentes: el compositor Maurice Ravel. “Gershwin se inspiró en el sonido armónico del impresionismo francés, en particular en los compositores Claude Debussy y Maurice Ravel, y todas esas armonías llenas de tensiones las llevó al jazz y al blues. El público y la crítica alabaron ‘Un americano en París’ e incluso en Estados Unidos se inventó una categoría nueva, iniciada con ‘Rhapsody in blue’ y luego culminada con Un americano en París, llamada jazz sinfónico”, complementó Menanteau. En ese mismo 1924, pero en Chile, el compositor y músico Pablo Garrido (1905-1982) también instalaba un hito al fundar la primera orquesta de jazz de nuestro país. La Royal Orchestra reunió en Valparaíso a la bohemia porteña e impulsó la incipiente actividad jazzística nacional. Garrido, en palabras de Álvaro Menanteau, “se dedicó a difundir el jazz por todos los medios posibles: escribiendo, dirigiendo, armando tríos, cuartetos, dirigiendo orquestas bailables, escribiendo artículos”. En esa intensa labor en 1937 estrenó su “Rapsodia chilena”, una obra que toma el tema tradicional chileno “Río Río” y hace dialogar al piano con la guitarra criolla. “Es un diálogo intenso porque esos instrumentos representan dos mundos muy distintos”, agregó Menanteau. “Sin duda hay un nexo entre George Gershwin y Pablo Garrido, cada uno en su contexto y con sus capacidades, pero el vínculo es aún más evidente cuando en 1935 Garrido estrena en Chile ‘Rhapsody in blue’”, indicó el investigador. Cabe destacar que el concierto “Jazz centenario” se realizará el lunes 26 de agosto a las 18:30 horas en la sala Isidora Zegers. La entrada es liberada y no requiere inscripción previa.