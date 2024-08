62dc9be95f

Cultura Fernando Ubiergo y sus 50 años de carrera: “Despierto cada mañana y tengo ganas de escribir canciones” El fundamental cantautor chileno llegará el próximo 21 de agosto a la Sala Master de Radio Universidad de Chile para presentar un íntimo show acompañado de su banda. Una instancia donde convergerá lo mejor de su repertorio con canciones inéditas. Diario UChile Jueves 15 de agosto 2024 9:15 hrs. Fernando Ubiergo

Los últimos meses de Fernando Ubiergo han sido intensos. Hace un tiempo que el destacado cantautor y músico chileno viene trabajando en lo que será su nuevo disco, una placa que todavía se encuentra en proceso de grabación y que estará marcada por una serie de composiciones inéditas. Es en ese contexto que llegará a la Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo miércoles 21 de agosto. Una fecha simbólica que, además de marcar su reencuentro con la emblemática sala-estudio, hace referencia a “Cuando agosto era 21”, uno de los grandes himnos de su discografía que hace más de 40 años retrató la realidad de una joven que fallece tras practicarse un aborto clandestino en un tiempo donde los embarazos adolescentes eran un tabú. La noticia de su retorno al espacio ubicado en Miguel Claro 509, Providencia, generó una respuesta más que positiva en las y los fanáticos, que agotaron las entradas para el encuentro en cuestión de días. Situación que refleja la vigencia artística de Ubiergo, quien se mostró agradecido por el cariño por el público. “Me genera gratitud. Esa es la palabra, y podría quedarse corta“, comentó emocionado en una reciente entrevista con el programa “Voces”. “Lo primero, y que es una cosa que me hace sentir muy bien en lo personal y también desde el punto de vista profesional, es que despierto cada mañana y tengo ganas de escribir canciones. Ese vicio no se me quitó“. “Probablemente a los 30 o los 40 años no sabía que el asombro, cuando te acompaña, lo hace toda la vida. Y el asombro lo singularizo como el motor impulsor de lo que finalmente me llevó a escribir canciones. El asombro que la propia vida fue provocando en mí, en las distintas etapas y momentos. Como un chiquillo, como un estudiante, como un adolescente, luego como padre, en fin. En todas las dimensiones que uno puede tener como ser humano”, transparentó sobre parte de lo que sostiene su proceso creativo. Esta relación con el asombro, explicó el músico, lo llevó a crear considerando todas las aristas de su propia vida. “Esa es la gratitud. Siento que, en el fondo, mis canciones pudieron expresar las distintas formas de sentir en cada etapa de la vida“, sumó Ubiergo. Sin embargo, parte de su felicidad también tiene que ver con la actividad creativa que ha logrado sostener a lo largo de sus 50 años de carrera, y que en noviembre próximo lo llevará a estrenar un nuevo disco con 11 canciones totalmente inéditas. A eso, se le suma un segundo álbum que grabará durante septiembre en Argentina, y que él mismo califica como “temático”. “De ese trabajo se conocerá ya a fines de año o principios del próximo”, adelantó, sumando que se trata de “un álbum muy particular. Y lo demás es mucha presentación en vivo. Me hace sentir muy bien la respuesta que hemos tenido de la gente. Como en el caso de Sala Master, por ejemplo, que es un espacio tan querido por los músicos en general“, valoró sobre lo sucedido con las ventas del show, que será transmitido totalmente en vivo desde las 20:00 horas a través del 102.5 FM. En esa línea, igualmente tuvo palabras para la emblemática sala. “En lo personal creo que es como tocar en casa, con la cercanía, la intimidad y más la calidad acústica y técnica de sus equipos, que hacen que sea un verdadero privilegio tocar en Sala Master“, aseguró. “Cuando me comentaron que se habían agotado las entradas al poco tiempo de ponerlas en venta, uno siente infinita gratitud por eso. Y lo único que pretende es poder responder y estar a la altura de esa expectativa”. Un show único En esta ocasión, y tal como ha sido la tónica de sus presentaciones en vivo de los últimos 12 años, Fernando Ubiergo estará acompañado por un quinteto de músicos compuesto por Aldo Olave en batería y percusión; el chelista Esteban González; Felipe Llanos en guitarras acústicas; Jorge Prado en guitarra portuguesa, bandoneón y flauta traversa; y Pablo Ubiergo -su hijo- en piano y voces. “Con esta misma banda, muy jóvenes ellos, hemos hecho conciertos en la Argentina, en el Perú, ahora mismo vamos a Loja, en el Ecuador”, valoró Ubiergo sobre su actual equipo, que lo terminan de formar Diego Sánchez, encargado del sistema de monitores, y el sonidista Alejandro Muñoz. Al ser consultado por el setlist que traerá a Sala Master y las implicancias propias del proceso de selección, el compositor explicó que se trata de una decisión que no está libre de complejidades. “Es, precisamente, una situación que no es menor, y que previo a cada concierto uno tiene que asumir y discutir. Por ejemplo, para este concierto hemos pensado y trabajado sobre la base de un grupo de 30 canciones”, ilustró. “De esas 30 -continuó-, voy a armar este concierto a partir de cómo lo imagino, cómo lo pienso, cómo lo siento. Y lo que hicimos fue nutrirnos de tres vertientes: una, el que yo llamo el grupo de las inevitables, que son una docena de canciones que sería casi irrespetuoso no tocarlas. Algunas de las personas que asisten van a vernos por primera vez, y entonces sería una falta de respeto no tocar, por ejemplo, ‘Un café para Platon‘”, sinceró. “Luego, la otra vertiente tiene que ver con un grupo no menor de canciones por las cuales siento una alta valoración y que por distintas razones no tuvieron mayor difusión, y son conocidas principalmente por esos seguidores más entusiastas que conocen las caras B de los discos y tal”, continuó Ubiergo. Mientras que el tercer grupo “apunta a música inédita. Vamos a tomar algunas del nuevo álbum, aunque este no es el estreno del nuevo álbum, que será el 16 de noviembre. Con eso se construye el concierto que vamos a hacer, pero efectivamente siempre es una dificultad porque casi siempre sucede que te están diciendo ‘es que Fernando, no tocaron tal’ y cosas así”, concluyó el artista. La importancia del disco nuevo Y aunque no lo califica necesariamente como el mejor de su discografía, Ubiergo sí adelantó que la canción que bautizará su próximo disco es, a su juicio, de sus más grandes composiciones. “Uno siempre debe ser cuidadoso con las cosas que dice… Estoy como cabro chico con zapatos nuevos y no sé cómo contarlo”, confesó entre risas. “Pero la canción que le va a dar nombre al álbum probablemente sea una de las canciones más importantes que haya escrito y compuesto. Tiene un carácter que trasciende incluso al propio álbum, que tiene más que ver, yo diría, con el punto en que me encuentro en este trayecto vital”. “Finalmente, tiene que ver con que tengo una vida más grande, una vida más larga, una mirada y una retrospectiva distinta, que es la que te dan los años. Y en lo personal, amo profundamente haber escrito una canción sobre la que puedo decir ‘okey, si me tuviera que quedar con una de las que escribí, me quedo con esta“, aseguró Ubiergo. Sin embargo, confirmó que aún falta para poder escucharla oficialmente: “Aún no la grabamos. La vamos a estrenar poco antes de noviembre, pero es muy emocionante para mí saber que esa llama está viva. Quiero ser super sincero y respetuoso con lo que digo, pero me resisto un poco al retrovisor si no hay perspectiva hacia adelante. O sea, sería muy difícil que yo pudiera estar haciendo conciertos y en fin, todo lo que estamos haciendo, si no estuviera proponiendo nuevas canciones. Me costaría mucho porque me sentiría un poco usufructuando de lo que ya fue“, declaró con convicción.

