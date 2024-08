e7444b477d

Política Daniela Serrano (PC) y proyecto para crear una empresa eléctrica estatal: “El Ejecutivo y la Cámara no se pueden negar a dar un debate de fondo” La diputada conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre la iniciativa de ley que busca dar mayor margen de acción al Estado en contextos de crisis como el actual. En ese marco, señaló que tambien consideran una reforma constitucional. Diario UChile Viernes 16 de agosto 2024 11:29 hrs.

Durante las últimas semanas, el suministro eléctrico ha sido uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía. Primero, por la polémica alza en las cuentas de la luz tras el descongelamiento de las tarifas, que desde el primero de julio comenzó a reflejarse en los valores del consumo. Sin embargo, la situación escaló a raíz de los sucesivos cortes que se han registrado en varias comunas de la zona centro-sur del país, ocasionados por el más reciente sistema frontal, y que hasta el pasado jueves 15 de agosto tenía a cerca de 7 mil hogares sin suministro eléctrico. Es en ese contexto que un grupo de parlamentarios del oficialismo ingresó un proyecto que busca la creación de una empresa estatal de energía -Empresa Chilena de Energía Eléctrica- que le permita al Estado tener un mayor margen de acción en situaciones de emergencia. “Es importante entender que el mismo Gobierno ha transmitido que han hecho todas las acciones necesarias para poder resolver el problema que actualmente todavía mantiene a usuarios sin electricidad. Y creemos que desde ahí es importante, primero, hacer las valoraciones que creemos que ha hecho el Gobierno”, comentó la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “Sin embargo, cuando nos preguntamos sobre el mismo proceso de la caducidad que ha estado también bastante en boca sobre el cumplimiento o no, la pregunta es con qué responde el Estado cuando es totalmente dependiente todavía de empresas privadas. Desde ahí, respuesta fue empezar a dar un debate de largo alcance. Porque, finalmente, se pueden hoy ajustar los marcos regulatorios, se pueden también subir las multas y sanciones a estas empresas eléctricas, y se puede anunciar un proceso de caducidad. Sin embargo, el Estado no tiene una alternativa para ofrecer que no sea claramente depender de estas empresas eléctricas“, explicó la parlamentaria, aludiendo a que el centro del problema está en una cuestión estructural. Y aunque existe la probabilidad de que el proyecto sea declarado inadmisible, Serrano destacó la importancia de que este tipo de discusiones sean llevadas a cabo en el hemiciclo. “La presentación es el primer paso, porque vamos a pelear también su admisibilidad en la sala. Todo esto, en el sentido de que nosotros no tenemos esta potestad de decir que hoy se pueda abrir una empresa eléctrica. Eso es potestad del Ejecutivo, pero creemos que, dadas las circunstancias y también de lo que ha tanteado el mismo ministro, puede existir esta posibilidad”, dijo. “Creemos que en particular el Ejecutivo, y en este caso la Cámara de Diputados y Diputadas, no se pueden negar a dar un debate de fondo. Eso en el entendido que hoy no tenemos una respuesta mayor por parte del Estado que no sea solo ajustar este marco regulatorio, donde claramente nos quedamos cortos. Todo esto también teniendo el antecedente de que incluso anunciando este proceso de caducidad a Enel, todavía no tenemos la reposición del suministro dentro de toda la Región Metropolitana”, aseguró la diputada. Además, Serrano explicó que la vía del proyecto de ley no es la única alternativa disponible en el Congreso. “Lo que nosotros estamos haciendo acá es poner en el centro que es necesario tener un Estado mucho más robusto, y no tan solo quedarnos primariamente con un principio ideológico que tiene esta Constitución, donde cada vez que se nos presentan este tipo de problemas vemos que no podemos dar una cobertura o no podemos dar otra respuesta. Las empresas tienen que cumplir, pero cuando no cumplen, ¿con qué nos quedamos?“. “Hemos tenido estos debates sobre todo en el contexto de entender que vamos a pasar por distintas necesidades, especialmente en un contexto de crisis climática, donde tener recursos estratégicos como la electricidad y el agua representa un debate que no se puede negar el Congreso Nacional. En eso creo que es relevante que, si este proyecto no cuenta con la admisibilidad necesaria o con los votos, se hace necesario iniciar todo un proceso de reforma constitucional. Y la reforma constitucional no necesita una admisibilidad cuando se presenta. Es importante no sólo dejar este debate en lo que se puede dar en la sala, sino debatir justamente el rol que tiene el Estado, el que es dado por la Constitución”, concluyó Serrano.

