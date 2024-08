e7444b477d

Internacional Diego Khamis: “Hay una intención de Netanyahu de alargar el conflicto en la Franja de Gaza” El director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile acusó que hoy existe una "normalización" del conflicto armado en la Franja de Gaza, así como también una "incapacidad" y "doble estándar" de parte de la comunidad internacional. Diario UChile Viernes 16 de agosto 2024 12:25 hrs. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: Jolanda Flubacher.

Más de 40 mil. Esa es la cifra de palestinos fallecidos en la guerra entre Hamas e Israel, que calcula el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Khamis, advirtió que se está empezando a entrar a una “normalización” del conflicto, lo que a su juicio “es algo bastante complicado sobre todo si vemos la cifra de asesinados y la entidad de los crímenes que se han cometido”. “No es común que la Corte Internacional de Justicia haya abierto un proceso de genocidio contra un país. Hoy día cada vez se habla menos, está más normalizado en la gente lo que está pasando allá y el sufrimiento humano se mantiene”, indicó Khamis aseguró que la cifra de 40 mil asesinados puede ser aún mayor considerando la alta cantidad de desaparecidos y heridos y recordó que “cuando uno habla de la Franja de Gaza, es un tercio de la comuna de Lo Barnechea, es más pequeño que Valparaíso”. “Es caminable completamente en un día y en ese lugar vivían dos millones 300 mil personas que han sido sometidas a bombardeos criminales”, dijo. Por otra parte, Khamis cuestionó la respuesta de la comunidad internacional y la incapacidad “de parar estos crímenes flagrantes en el país”. “Ahí viene una segunda derivada, a qué mundo nos estamos exponiendo. Básicamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial nos propusieron un mundo basado en normas que para aplicarlas se necesita el consenso y la voluntad política de los cinco ganadores, que son los países que tienen derecho a veto; pero vemos que llevamos más de un año de un genocidio, de estas masacres y que este mundo que en teoría nos prometían no ha sido capaz de detener las masacres sino que continúan, no ha sido capaz de generar un real aislamiento a un país con un Gobierno que tiene ministros que dicen que es razonable el violar a prisioneros palestinos”, acusó. “De eso estamos hablando y es un mundo que no ha sido capaz de por ejemplo, decir que Israel no puede participar en los Juegos Olímpicos o no ha sido capaz de decir que Israel no puede participar de las competencias FIFA como sí se hizo con Sudáfrica o con Rusia. Ese doble estándar y esa incapacidad de la comunidad internacional de, mediante mecanismos pacíficos, empezar a generar soluciones concretas y detener estas locuras, es algo que nos tiene que preocupar”, agregó. El representante de la comunidad palestina además apuntó a los deseos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de escalar el conflicto a nivel regional. “Bombardeó la embajada de Irán en Siria, Irán hizo una respuesta controlada, han habido bombardeos constantes de Israel al Libano, ahora lo que ocurrió en Teherán”, señaló en referencia al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. “Yo no creo mucho en las coincidencias en estas cosas, no nos engañemos, claramente hay una intención de Netanyahu de alargar el conflicto, extenderlo y creo que eso está básicamente basado en que tiene un acorralamiento político interno. Él sabe que el día que se acabe este episodio va a dejar de ser primer ministro”, observó. Revisa la entrevista completa aquí:

