Mladen Yopo por propuesta de repetir elecciones en Venezuela: “Está desfasado con la realidad”

El analista internacional advirtió que no están las condiciones para un nuevo proceso porque el chavismo controla el Tribunal de Justicia Electoral, los registros y los medios. Esta alternativa es levantada por los presidentes de Brasil y Colombia.

Bárbara Paillal Sábado 17 de agosto 2024 9:59 hrs.

Venezuela's President Nicolas Maduro delivers a speech after being sworn-in for his second mandate, at the Supreme Court of Justice (TSJ) in Caracas on January 10, 2019. - Maduro begins a new term that critics dismiss as illegitimate, with the economy in free fall and the country more isolated than ever. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)