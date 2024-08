88b922c667

Género Justicia Tejido Feminista Atacama: “La región no es un lugar seguro para niñas y mujeres” A raíz de los compromisos adquiridos por autoridades sobre los casos de desaparición de Tanya, Catalina y Thiare, la integrante de la organización, Alejandra Carrasco, afirmó que en la zona seguirán movilizadas exigiendo justicia en su búsqueda. Pilar León Pardo Domingo 18 de agosto 2024 14:13 hrs. Marcha 8 de marzo de 2021 en Copiapó / Foto: Pilar León

Tres son las jóvenes desaparecidas en Atacama que desde 2018 han conmocionado a la III Región. Se trata de Tanya Aciares (14), quien fue vista por última vez en octubre de 2018, de Catalina Álvarez (16), quien fue secuestrada por Hugo Pastén en junio de 2019, y de Thiare Elgueda (19), de quien no hay noticias desde noviembre de 2020.



Por ello, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se reunió con las familias el pasado 8 de agosto y se comprometió a instruir a los fiscales del país para que agoten todas las instancias en pos de encontrarlas, aún cuando exista una condena judicial para los culpables. Esto, luego de que los familiares de Tanya, Catalina y Thiare denunciaran en la audiencia gestionada por la diputada (PS) Daniella Cicardini los problemas y falencias en los procesos investigativos por parte de las policías y del Ministerio Público en la Región de Atacama. Asimismo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunió con ellos y con organizaciones feministas de la zona el 9 de agosto, para abordar los casos de violencia de género y desapariciones de niñas y mujeres en Atacama. En el encuentro, la ministra Orellana se comprometió con los asistentes a estudiar aquellas solicitudes que están dentro de las competencias del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que es representante legal en algunas de estas causas, y a coordinar otras con los distintos organismos públicos. Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la representante de Tejido Feminista de Atacama -organización que acompaña a las familias de Tanya, Catalina y Thiare desde un comienzo-, Alejandra Carrasco, se refirió a los compromisos adquiridos por las autoridades nacionales en las diferentes instancias. “Nosotras queremos tener una cuota de confianza de que por lo menos cumplan con las promesas que les hicieron a las familias. A pesar de que nosotras no creemos en la institucionalidad, no creemos en este Estado que es violento, nosotras estamos detrás de los familiares, y ellos sí están esperanzados en que por lo menos, el Fiscal Nacional y la ministra Orellana, puedan cumplir los compromisos que realizaron”, señaló.



De esta forma, la integrante de Tejido Feminista Atacama dijo que en la zona existe total impunidad para los agresores de niñas y mujeres, entonces, no es posible confiar en la institucionalidad, pese a que estos hechos se denuncien. “Por eso la importancia del viaje que tuvimos a Santiago donde las familias fueron junto con nosotras a pedir el cambio de fiscal por persecutores especializados en búsqueda y que no pertenezcan a la región. Además, de estos tres casos que no son aislados, nosotras también hemos denunciado los problemas que hay con la trata de personas y con la explotación sexual infantil en el territorio”, agregó.



En ese sentido, para Alejandra Carrasco la Región de Atacama no es un lugar seguro para las niñas, jóvenes y adolescentes.



“Nosotras somos tajantes en decir que aquí el sistema completo falla en la protección hacia las niñas y mujeres, porque en el territorio se da la singularidad del extractivismo, que es una detonante para la ejecución de las violencias. En Atacama además no hay justicia para la violencia de género y la institucionalidad es negligente en estos casos”, afirmó. Así, Carrasco relató que desde que sucedió lo de Tanya, Catalina y Thiare en la región “se vive con miedo, con la incertidumbre de que si sales a la calle te pueden hacer desaparecer, te pueden agredir (…) se vive con temor en el territorio, en un desierto inhóspito, sacrificado y super patriarcal”. Pese a esta realidad, la representante de Tejido Feminista Atacama sostiene que desde el territorio no bajarán los brazos, seguirán movilizadas para exigir justicia y se manifestaran hasta que la región sea un lugar seguro para las niñas, adolescentes y mujeres.



“Nosotras somos el ojo que va estar encima de las autoridades y de la institucionalidad que no cumple sus promesas, porque compromisos antes para la región se han hecho, pero no se han llevado a cabo, entonces, nosotras seguimos organizadas, expectantes y no nos vamos a cansar de estar en la calle, queremos que Catalina, Thiare y Tanya aparezcan, porque es un derecho ser buscada, hasta que ser encontradas”, recalcó.



Entre 2020 y 2023 en Chile hubo 32 mil 539 denuncias por presunta desaparición de niñas y mujeres, de las cuales 30 mil 209 fueron registradas por Carabineros y 2 mil 331 por la Policía de Investigaciones (PDI), según información obtenida por El Mostrador Braga a través de transparencia. Además, según las estadísticas de la PDI sólo en 2023 se presentaron 4 mil 302 denuncias por presunta desgracia en el caso de niños, niñas y adolescentes, lo que representan un 40% del total de estos casos a nivel país.

