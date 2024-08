40042996d4

Internacional Gilberto Aranda por posible negociación en Venezuela: “Es la alternativa menos costosa en términos de sangre derramada” El analista internacional señaló que el llamado al diálogo entre las partes -promovido por los presidentes Lula y Petro- no ha tenido resultados, debido a que tanto el régimen de Maduro como la oposición han hecho "oídos sordos" a esa propuesta. Diario UChile Lunes 19 de agosto 2024 13:42 hrs.

El doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, se refirió al impacto local de la crisis venezolana y las posibilidades de una salida política en el país caribeño. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional abordó la manifestación de este sábado en el Parque Almagro que contó con presencia de figuras de derecha como el candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes. En esa línea, señaló que Venezuela a estas alturas se trata de un tema interméstico -tanto doméstico como internacional- por la cantidad de venezolanos y venezolanas avecindados en nuestro país. “En ese contexto, es que comienzan a ser incidentes en la política doméstica. Nuestra legislación dice que después de cinco años los residentes votan. Lo interesante y paradójico, producto de esta deriva autoritaria del gobierno venezolano, ha sido más bien el sector del centro hacia la derecha que alguna manera ha capitalizado el descontento con un gobierno que empezó levantando banderas de izquierda y que se ha transformado en una dictadura”, explicó. Sobre los apoyos desde la derecha, el académico indicó que “muchos de estos candidatos pertenecen a referentes locales que tienen una mirada de la migración bastante lejana, más bien la ven solo y exclusivamente como un problema“. Respecto a la imagen internacional del gobierno de Nicolás Maduro, respondió que “el consenso ha sido muy difícil de construir porque más allá de que hay apreciaciones semejantes en algunos puntos de vista, el tratamiento que se le da a esta cuestión es bien diversa“. “Destaca en este sentido el gobierno del Presidente Boric que fue muy rápido en decir que no se reconocía nada hasta que no se transparentaran los resultados. Cosa que en dos semanas no ha ocurrido, la verdad que toda esta oferta que se ha hecho por parte de Lula y de Petro parece no estar rindiendo resultados, porque las partes y particularmente el gobierno venezolano, aunque también la oposición, hacen oídos sordos y no están interesados en un diálogo“, afirmó. Posibles escenarios de salida a la crisis de Venezuela El analista internacional, Gilberto Aranda, sostuvo que cuando un gobierno autoritario cae y es remplazado por otra fórmula que no sea un proceso electoral, “a menudo lo que hay es una salida sangrienta, los casos de ruptura donde no hay sangre derramada son escasos, está el de Portugal en el 74′”. “Por otro lado, la negociación implicaría una especie de transición, a la española o a la chilena, que sabemos no es el ideal para los que han sufrido las consecuencias de un gobierno autoritario. En Chile hubo una situación en clave autoritaria hasta 2004, casi 15 años después que comenzó el cambio de eje y habitación del poder, esa fue una situación que incomodó a quienes habían sufrido la experiencia de la dictadura. Por lo tanto, todas estas propuestas de co-habitación no son bien recibidas por quienes han hecho una lucha por recuperar un régimen civil de corte electoral, sin embargo, esa alternativa es la menos costosa en términos de sangre derramada“, señaló. Para el académico, quien podría presionar a Nicolás Maduro es Estados Unidos. “El otro actor que haría la diferencia es Brasil pero no está dando resultados. Me temo que China no tiene mucho interés en un gobierno liberal pues tiene otra mirada que por cierto creo es que súper respetable. Pienso que la democracia liberal y representativa no es una axioma en todas partes del mundo, pero sí es crucial en occidente y sus periferias”, expuso. En tanto, el doctor en Estudios Latinoamericanos comentó que los diálogos en torno al conflicto electoral venezolano no han surtido efecto, por lo que la región se encuentra “en un punto de inflexión que puede confirmar al madurismo o eventualmente, a través de movilizaciones que empiecen a ser menos pacificas, se llegue a tal cantidad de víctimas que mueva la aguja y haga pensar los costos de una represión cada vez mayor”. Revisa la entrevista completa acá:

