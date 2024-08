40042996d4

1d52465c2e

Seguridad Tras homicidios en la RM: Partido Socialista llama al Presidente Boric a ejercer su liderazgo en seguridad Mientras la ministra Vallejo defendió la gestión del Ejecutivo, el secretario general de la UDI cuestionó la capacidad del Gobierno para enfrentar al crimen organizado. "Se está haciendo una costumbre contar muertos", dijo Juan Antonio Coloma. Diario UChile Lunes 19 de agosto 2024 18:35 hrs. Foto: Agencia Aton

Compartir en

Ocho homicidios se registraron el pasado fin de semana sólo en la Región Metropolitana. Hechos que abrieron el debate respecto a la gestión en seguridad por parte del Gobierno y que implicaron que desde la Delegación Presidencial anunciarán la realización de mesas jurídico-policiales, con los alcaldes y alcaldesas para abordar las estrategias que se están implementando en sus comunas. La ministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad y el liderazgo del Presidente Gabriel Boric: “Queremos decirles que como Gobierno hemos estado intensificando el despliegue de nuestras policías, en conjunto también con el Ministerio Público, para no sólo tener operativos en las calles sino que estos sean más intensos y distribuidos en distintos territorios donde antes no se podía llegar por parte del Estado”. “Las medidas que estamos implementando más allá de la evaluación final respecto de los homicidios están teniendo resultados en materia de detenciones, en controles de detención pendientes. Por lo tanto, está avanzando no sólo la labor de las policías con estos operativos, sino que también de la justicia en lo que es garantizar que no haya impunidad frente a estos delincuentes”, recalcó. En ese sentido, la vocera de Gobierno explicó que desde el Ejecutivo le pusieron urgencia al segundo fast track legislativo de seguridad. “Sabemos que no depende solo de la urgencia, sino que también del trabajo, de la disposición y de los acuerdos que se produzcan en el Congreso. Al Ejecutivo le interesa muchísimo y al Presidente de la República, que estos proyectos no sólo salgan con sentido de urgencia sino que salgan con los más amplios acuerdos para que sean políticas de Estado y no solamente leyes de corto plazo“, expuso. “Pretender desconocer el liderazgo del Presidente en la cantidad de políticas públicas que hemos implementado y que incluso han sido aprobadas gracias a los parlamentarios que hoy día señalan algún tipo de cuestionamiento, es porque justamente ha sido gracias a su liderazgo”, aseguró Vallejo, luego de que la presidenta del Partido Socialista y senadora, Paulina Vodanovic, cuestionara la realización de las mesas jurídico-policiales. Para la senadora, las reuniones no son soluciones frente al problema que enfrenta el país en materia de seguridad y reiteró el llamado a que el Mandatario ejerza su liderazgo. “No es una crítica al Presidente, sino que al contrario. Creo que es un rol que él ejerce, pero que hoy, donde vemos que no es un problema del Gobierno solamente, el único que puede tomar la acción de coordinar a los demás poderes del Estado, tener un rol relevante es el Presidente (…) No es mi ánimo ni pautear, ni mandarle recados por la prensa al Presidente, sino que simplemente, reconocer en él un liderazgo importante en esta materia”, sostuvo. Por su parte, el secretario general de la UDI y diputado, Juan Antonio Coloma, fue critico del rol del Ejecutivo tras los ocho homicidios del reciente fin de semana. “Nosotros estamos disponibles a seguir aprobando leyes. Aquí el problema es que el Gobierno ha mostrado una completa incapacidad de gestión, prometen cárceles y no las construyen, tienen una Subsecretaria de Prevención del Delito que no previene nada, tienen una ministra del Interior, que aparentemente está en campaña presidencial, entonces, mientras el Gobierno no entienda que la delincuencia y el crimen organizado se enfrentan con gestión, capacidad y voluntad vamos a seguir sufriendo”, señaló. De esta forma, el militante gremialista hizo hincapié en que “en Chile se está haciendo una costumbre contar muertos por la incapacidad del Gobierno de empezar hacer la pega, a construir cárceles, poner mano dura y seguimos lamentablemente con un Presidente que dice frases bonitas, que se saca fotos en alta definición, pero que es incapaz de hacer gestión al momento de enfrentar al crimen organizado (…) Ningún Presidente impulsaría leyes que su propia coalición rechaza, ese es el grave riesgo que estamos viviendo”. Cabe recordar que hace tres meses fue ingresado el segundo fast track legislativo de seguridad al Congreso. Dentro de las 32 iniciativas que contiene, destacan la Ley Antiterrorista, protección de infraestructura crítica, un régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado, identificación biométrica de pasajeros del transporte aéreo, Fiscalía Supraterritorial, entre otros proyectos de ley.

Ocho homicidios se registraron el pasado fin de semana sólo en la Región Metropolitana. Hechos que abrieron el debate respecto a la gestión en seguridad por parte del Gobierno y que implicaron que desde la Delegación Presidencial anunciarán la realización de mesas jurídico-policiales, con los alcaldes y alcaldesas para abordar las estrategias que se están implementando en sus comunas. La ministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad y el liderazgo del Presidente Gabriel Boric: “Queremos decirles que como Gobierno hemos estado intensificando el despliegue de nuestras policías, en conjunto también con el Ministerio Público, para no sólo tener operativos en las calles sino que estos sean más intensos y distribuidos en distintos territorios donde antes no se podía llegar por parte del Estado”. “Las medidas que estamos implementando más allá de la evaluación final respecto de los homicidios están teniendo resultados en materia de detenciones, en controles de detención pendientes. Por lo tanto, está avanzando no sólo la labor de las policías con estos operativos, sino que también de la justicia en lo que es garantizar que no haya impunidad frente a estos delincuentes”, recalcó. En ese sentido, la vocera de Gobierno explicó que desde el Ejecutivo le pusieron urgencia al segundo fast track legislativo de seguridad. “Sabemos que no depende solo de la urgencia, sino que también del trabajo, de la disposición y de los acuerdos que se produzcan en el Congreso. Al Ejecutivo le interesa muchísimo y al Presidente de la República, que estos proyectos no sólo salgan con sentido de urgencia sino que salgan con los más amplios acuerdos para que sean políticas de Estado y no solamente leyes de corto plazo“, expuso. “Pretender desconocer el liderazgo del Presidente en la cantidad de políticas públicas que hemos implementado y que incluso han sido aprobadas gracias a los parlamentarios que hoy día señalan algún tipo de cuestionamiento, es porque justamente ha sido gracias a su liderazgo”, aseguró Vallejo, luego de que la presidenta del Partido Socialista y senadora, Paulina Vodanovic, cuestionara la realización de las mesas jurídico-policiales. Para la senadora, las reuniones no son soluciones frente al problema que enfrenta el país en materia de seguridad y reiteró el llamado a que el Mandatario ejerza su liderazgo. “No es una crítica al Presidente, sino que al contrario. Creo que es un rol que él ejerce, pero que hoy, donde vemos que no es un problema del Gobierno solamente, el único que puede tomar la acción de coordinar a los demás poderes del Estado, tener un rol relevante es el Presidente (…) No es mi ánimo ni pautear, ni mandarle recados por la prensa al Presidente, sino que simplemente, reconocer en él un liderazgo importante en esta materia”, sostuvo. Por su parte, el secretario general de la UDI y diputado, Juan Antonio Coloma, fue critico del rol del Ejecutivo tras los ocho homicidios del reciente fin de semana. “Nosotros estamos disponibles a seguir aprobando leyes. Aquí el problema es que el Gobierno ha mostrado una completa incapacidad de gestión, prometen cárceles y no las construyen, tienen una Subsecretaria de Prevención del Delito que no previene nada, tienen una ministra del Interior, que aparentemente está en campaña presidencial, entonces, mientras el Gobierno no entienda que la delincuencia y el crimen organizado se enfrentan con gestión, capacidad y voluntad vamos a seguir sufriendo”, señaló. De esta forma, el militante gremialista hizo hincapié en que “en Chile se está haciendo una costumbre contar muertos por la incapacidad del Gobierno de empezar hacer la pega, a construir cárceles, poner mano dura y seguimos lamentablemente con un Presidente que dice frases bonitas, que se saca fotos en alta definición, pero que es incapaz de hacer gestión al momento de enfrentar al crimen organizado (…) Ningún Presidente impulsaría leyes que su propia coalición rechaza, ese es el grave riesgo que estamos viviendo”. Cabe recordar que hace tres meses fue ingresado el segundo fast track legislativo de seguridad al Congreso. Dentro de las 32 iniciativas que contiene, destacan la Ley Antiterrorista, protección de infraestructura crítica, un régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado, identificación biométrica de pasajeros del transporte aéreo, Fiscalía Supraterritorial, entre otros proyectos de ley.