El opositor Edmundo González a Maduro: “Hágase a un lado y comencemos la transición”

El candidato presidencial venezolano, Edmundo González Urrutia, quien reivindica la victoria de la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, envió un mensaje a Nicolás Maduro invitándole a “dar el paso” hacia una transición de poder en paz. De traje y corbata azul, flanqueado por la bandera venezolana, el candidato opositor publicó este lunes un video donde pide a Maduro “ponerse a un lado” y reconocer la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas de los últimos comicios. Recordemos que Maduro fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, que se prolongaría hasta el 2031. La oposición, liderada por María Corina Machado, rechaza los resultados oficiales y denuncia abiertamente un fraude. Para probarlo, su equipo técnico ha publicado más del 80% de las actas electorales, emitidas por las máquinas de votación, reuniendo en un sitio web todos los resultados tabulados mesa por mesa. Según la oposición, son las pruebas irrefutables para demostrar la victoria de González Urrutia sobre Maduro. Por su parte, el CNE aún no ha publicado las cifras desglosadas de la votación del 28 de julio, es decir, casi tres semanas después de los comicios. El organismo alega que no ha publicado detalle del escrutinio por ser blanco de un “ataque ciberterrorista”, que el Centro Carter y otros observadores internacionales descartan. El CNE también se ha negado a ser objeto de una auditoría técnica que probaría si tal ataque ocurrió. Mientras, en las calles de Venezuela la represión y las detenciones siguen sucediendo. En el marco de las protestas post-electorales, se han registrado ya 25 muertos y más de mil 400 detenidos que incluyen activistas políticos de oposición, manifestantes -entre ellos a menores de edad- y diputados. Seguimos firmes exigiendo respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio. pic.twitter.com/ie1XazXawi — Edmundo González (@EdmundoGU) August 20, 2024 “Cada día que entorpecen la transición democrática los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de nuestra gente“, dijo González Urrutia en el video. El candidato opositor no ha aparecido en público desde el 30 de julio y sólo mantiene conversaciones y entrevistas con los medios a distancia. Nicolás Maduro lo ha calificado de “fugitivo” y asegura que está “preparando su fuga de Venezuela”. Maduro nuevamente acusado ante la CPI Un grupo de juristas internacionales presentó este fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en la que además exigen acciones inmediatas para detener “las constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen”. La denuncia documenta torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y otros actores vinculados al gobierno de Maduro. Radio Francia Internacional conversó con Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá, uno de los firmantes del documento. “Lamentablemente, el régimen ha intensificado toda una dinámica sistemática de persecución. Lamentablemente, hemos notado que no cesan en esta actitud persecutoria, en el hostigamiento. No se sabe, por ejemplo, cuál es el estado de salud y la integridad física del diputado Freddy Superlano, de quien solo se supo que estuvo en peligro grave de morir. No se sabe la situación del exdiputado, William Dávila, que está hospitalizado y custodiado por el régimen. Se sigue sin saber la situación de más de mil 400 detenidos donde hay menores de edad, niños, niñas, mujeres embarazadas, indígenas, personas con discapacidad”, declaró Viera Blanco. Asimismo, el exembajador sostuvo que: “Estamos hablando de que la propia líder, María Corina Machado, hoy mismo, hace pocas horas, ha sido amenazada por quien funge como representante del Ministerio Público en Caracas de que podría ser imputada incluso de crímenes de instigación al odio, de terrorismo, de asesinato. Qué sé yo”.

